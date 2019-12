Einbürgerungsgesetz Neue Gewalt auf Indiens Straßen

Seit Tagen gehen in Indien Menschen auf die Straße, um gegen eine neue Reform des Staatsbürgerschaftsgesetzes zu protestieren. An einigen Orten sind die Proteste gewalttätig geworden - mit mehr als 20 Toten.

Von Silke Diettrich, ARD-Studio Neu-Delhi

Die indischen Nachrichtensendungen zeigen Demonstranten vor einer Universität in Neu-Delhi, die heute friedlich gegen die Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes protestieren. Auf einem Plakat steht: "Seid nicht leise, aber auch nicht gewalttätig." Denn in vielen Teilen des Landes sind die Proteste in der Tat brutal geworden. Die Folge: Mehr als 20 Tote, viele Verletzte und Tausende Verhaftungen. Obwohl die indische Regierung an vielen Orten ein Versammlungsverbot erlassen hatte, demonstrieren die Inderinnen und Inder auch weiterhin.

"Wir wollen unserem Premierminister zeigen, dass das ganze Land auf der Straße ist", sagt ein Demonstrant der Nachrichtenagentur Reuters. "Wenn dieses Gesetz so viel Unruhe bringt, warum nimmt er es nicht einfach wieder zurück? Diese Reform zerstört die Einheit von Muslimen und Hindus in unserem Land."

Massive Proteste gegen Einbürgerungsgesetz in Indien

tagesschau 14:30 Uhr, 21.12.2019, Oliver Feldforth, Neu Delhi





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-636691~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Die indische Regierung aber sagt, die Reform sei ein humanitärer Akt. Denn sie erleichtere Flüchtlingen, schneller in Indien eingebürgert zu werden. Allerdings nicht, wenn diese Einwanderer Muslime sind. Selbst die Vereinten Nationen sagen, dass diese Gesetzesreform diskriminierend sei.

Sorge um säkularen Staat

Mehr als 60 Klagen gingen bereits beim Obersten Gerichtshof in Indien deswegen ein. Viele Experten, wie die Politikwissenschaftlerin Anupama Roy, sagen , dass das Gesetz verfassungswidrig sei: "Säkularismus ist eine wesentliche Säule der indischen Verfassung. Ein Gesetz wie dieses, das Religion zu einem besonderen Kriterium macht - auch wenn es um den Schutz bedrohter Minderheiten geht, die woanders aus religiösen Gründen verfolgt werden - verändert das."

Trotz eines Versammlungsverbots gingen erneut zahlreiche Menschen gegen das neue Gesetz auf die Straßen.

Die große Befürchtung der Menschen, die nun auf die Straße gehen, ist, dass die aktuelle Regierungspartei aus Indien einen hinduistischen Staat machen will. Der Innenminister hat muslimische Einwanderer schon mehrfach als "Termiten" bezeichnet. Mit neuen Gesetzen sollten diese, so sagt er, "weggespült" werden. Denn die Reform des Einwanderungsgesetzes ist nur eine Vorhut für das, was noch kommen soll - ein Staatsbürgerregister für ganz Indien, um zu erfassen, wie viele Menschen sich im Land illegal aufhalten.

Diskriminierung von Muslimen

Ein solches Register wurde bereits im Bundesstaat Assam eingeführt. Rund zwei Millionen Menschen sind dort nun quasi staatenlos, weil sie nicht lückenlos nachweisen konnten, wann und wo sie geboren wurden. Die meisten von ihnen sind Muslime. Nun entstehen in Assam bereits Lager, um diese staatenlosen Menschen unterzubringen. Die Hindus, Christen und Sikhs - also alle außer Muslimen - haben mit der neuen Reform immerhin die Chance, doch noch eingebürgert zu werden.

Aber nicht nur Muslime gehen derzeit auf die Straße. Es sind auch viele Studenten darunter, Linke, liberale Demokraten und Politiker der Opposition, wie Alka Lamba: "Ich bin Hindu, aber ich mache mir große Sorgen um die Muslime in unserem Land. Wie können wir sie nach ihrer Staatsbürgerschaft befragen? Sie leben doch hier. Das bricht mein Herz."

Trotz aller Proteste zeigt die Regierung bislang keinerlei Anzeichen dafür, dass sie die neue Reform zurücknehmen wird.

Proteste in Indien gehen weiter – Mehr als 20 Tote

Silke Diettrich, ARD Neu-Delhi

21.12.2019 16:24 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.