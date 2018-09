Tropensturm "Florence" "Dieser Sturm ist unerbittlich"

Mehrere Todesopfer, eine Million Menschen ohne Strom, weite Landstriche überflutet: Die Menschen im Südosten der USA kämpfen gegen Tropensturm "Florence". Laut Experten könnte es noch schlimmer werden.

Mindestens fünf Menschen sind im US-Bundesstaat North Carolina infolge des Tropensturms "Florence" ums Leben gekommen. Eine Mutter und ein Baby starben, als ein Baum auf ihr Haus in Wilmington fiel. In Pender County erlag eine Frau einem Herzinfarkt. Rettungskräfte konnten sie wegen Trümmerteilen nicht rechtzeitig erreichen. In Lenoir County erlitt ein Mann einen Stromschlag an einem Notstromaggregat. Ein anderer stürzte, als er draußen nach seinen Jagdhunden sehen wollte.

Eine Mutter und ihr Baby kamen in Wilmington ums Leben, als ein Baum auf ihr Haus stürzte.

Eine Million Haushalte ohne Strom

Starker Wind zerstörte zahlreiche Gebäude und Straßen und riss Bäume um. Anhaltender Regen überschwemmte ganze Ortschaften. Wegen nachlassender Windgeschwindigkeiten bewegt sich "Florence" laut dem Nationalen Hurrikanzentrum in Miami nur sehr langsam voran - an der Küste mit Sturmfluten von mehr als drei Metern. In einigen Städten fiel innerhalb eines Tages 60 Zentimeter Regen.

Etwa eine Million Haushalte und Firmen sind ohne Strom. Wind und Regen hatten die oberirdischen Stromleitungen abgerissen und elektrische Anlagen unter Wasser gesetzt.

Menschen suchen Schutzunterkünfte auf wie hier in Grantsboro in North Carolina.

"Dieser Sturm ist tödlich"

"Wir wissen, dass es noch Tage weitergehen wird", sagte der Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper. "Dieser Sturm ist unerbittlich und quälend. Es gibt wahrscheinlich keinen Ort oder keine Person, die nicht betroffen sein wird", sagte er auf "CNN". "Fakt ist, dieser Sturm ist tödlich." Cooper ordnete per Erlass an, dass etwa Betroffene leichter als bisher an Übergangswohnungen kommen.

Hurrikan "Florence" erreicht die Küste

tagesthemen 21:45 Uhr, 14.09.2018, Claudia Buckenmaier, ARD Washington







Noch immer Menschen eingeschlossen

Die Behörden gehen davon aus, dass insgesamt fünf Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen sein könnten. Rund zwei Millionen Menschen in North Carolina, South Carolina und Virgina wurden zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert. Nicht alle folgten den Aufrufen.

Einsatzkräfte müssen deshalb immer wieder eingeschlossene Bewohner aus den Wassermassen retten. In der Stadt New Bern in North Carolina, die direkt an einem Fluss liegt, brachten Rettungsteams mehr als 200 Menschen in Booten in Sicherheit. Dutzende weitere mussten aus einem beschädigten Motel befreit werden.

Die Notunterkünfte sind nicht nur für Anwohner offen. Auch Sanitäter wie Raffi Hovsepian warten hier auf ihre nächsten Einsätze.

"Eine ganze Weile nicht zurückkehren"

Die Behörden gehen nicht davon aus, dass betroffene Anwohner schnell in ihre Häuser zurückkehren können. "Wenn sie die Küste verlassen mussten und in einem Schutzraum leben, dann werden sie eine ganze Weile nicht zurückkehren können. Irgendwann können sie zurück. Aber für einige wird es nicht mehr möglich sein, wenn wir uns die Schäden anschauen", sagte der Chef der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA, Brock Long.

1/5 Tropensturm "Florence" Überschwemmungen, Stromausfälle und Todesopfer: Tropensturm "Florence" hat den Südosten der USA mit Wassermassen geflutet Vollbild In New Bern, North Carolina, steht ein Auto zwischen umgestürzten Ästen. | Bildquelle: REUTERS

Umweltschäden befürchtet

Die Behörden in den betroffenen Regionen warnten bereits vor Umweltkatastrophen infolge des Tropensturms. Durch die Überschwemmungen könnten Industrieabfälle in die Umwelt gelangen. Eine Gefahr gehe auch von überfluteten Schweinefarmen aus.

Am Freitag war "Florence" mit Windgeschwindigkeiten von etwa 155 Kilometern pro Stunde wenige Kilometer östlich von Wilmington in Wrightsville Beach auf Land getroffen.

"Florence" fordert die ersten Opfer

Claudia Sarre, ARD Washington zzt. Wilmington

