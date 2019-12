Demokratiebewegung Proteste in Hongkong halten an

Tränengas, Schlagstöcke, Festnahmen - damit reagiert die Polizei in Hongkong auf die massiven Proteste. Doch die Aktivisten für mehr Demokratie geben nicht nach und rufen zu "Weihnachtseinkäufen" auf.

Von Markus Pfalzgraf, ARD-Studio Peking

Schon an Heiligabend gab es wieder Proteste und Auseinandersetzungen in Hongkong: Demonstrierende gerieten mit der Polizei aneinander, bewarfen sie mit Gegenständen und Brandsätzen. Protestierende zerstörten Fensterscheiben in Einkaufszentren.

Polizisten versammeln sich vor einem erneuten Einsatz in Hongkong am ersten Weihnachtstag.

An mehreren Orten setzten die Polizeikräfte Tränengas und Schlagstöcke ein. Beamte verfolgten Demonstranten durch Einkaufszentren und U-Bahn-Stationen und nahmen mehrere von ihnen fest. Eine genaue Zahl wurde bislang nicht bekannt gegeben. Mehrere U-Bahn-Stationen wurden geschlossen.

Laut einem lokalen Radiosender will die Protestbewegung auch erreichen, dass mehrere Tausend Festgenommene an Weihnachten nicht vergessen werden.

"Weihnachtseinkäufe" oder Schaufenster zertrümmern?

Über die Feiertage könnten die Auseinandersetzungen weitergehen: Verschiedene Gruppen riefen zu friedlichen Protesten auf, aber auch zu "Weihnachtseinkäufen". Damit könnten aber nicht nur ein harmlose Schaufensterbummel gemeint sein, sondern eher die Zerstörung von Schaufenstern etwa bei Betrieben, die als regierungsnah gelten. Viele Geschäfte schlossen am ersten Weihnachtstag vorsorglich früher als sonst.

Das Thema Weihnachten nutzen auch die Behörden, um Stimmung zu machen: Ein Hongkonger Regierungssprecher beklagte, mit den "Krawallen" werde nicht nur der soziale Frieden gefährdet, sondern auch die festliche Stimmung. Es sei empörend, dass andere daran gehindert würden, die Feiertage zu genießen.

Warum die Hongkonger Weihnachten feiern

Im Gegensatz zum chinesischen Festland spielt in Hongkong das Weihnachtsfest durchaus eine Rolle. Das liegt zum einen an der britischen Kolonialgeschichte Hongkongs, aber auch an der Rolle der katholischen Kirche, die bis heute etliche Schulen dort betreibt. Für manche in Hongkong ist Weihnachten und Neujahr noch immer wichtiger als das chinesische Neujahrsfest.

Zusammenstöße in Hongkong auch an Weihnachten

Markus Pfalzgraf, z.Z. Hongkong

