Frankreich wird von einer Welle antisemitischer Attacken erschüttert. Präsident Macron kündigt harte Maßnahmen an - Tausende gehen im ganzen Land gegen Antisemitismus auf die Straße.

Tausende Menschen haben in mehreren Städten Frankreichs gegen Antisemitismus demonstriert. Vertreter des gesamten politischen Spektrums hatten nach mehreren antisemitischen Angriffen zu Demonstrationen für Toleranz und gegen Rassismus aufgerufen.

Geschändeter Friedhof

Präsident Emmanuel Macron legte am Abend an der Holocaust-Gedenkstätte in Paris einen Kranz nieder. Tagsüber hatte er den jüdischen Friedhof im Elsass besucht, der in der vorangegangenen Nacht geschändet worden war. Er sagte ein entschlossenes Vorgehen gegen Antisemitismus zu. "Wir werden Maßnahmen ergreifen (...) und wir werden bestrafen", so Macron in Quatzenheim nordwestlich von Straßburg. Das werde sich auch in Gesetzen niederschlagen.

In Quatzenheim wurden laut Präfektur rund 80 Gräber geschändet. Die französische Nachrichtenagentur AFP sprach sogar von 96 Gräbern. Auf TV-Bildern waren Hakenkreuze auf Grabmälern zu sehen. Präfekt Jean-Luc Marx sprach von einer "abscheulichen antisemitischen Tat".

Auf der Place de la République protestieren Tausende gegen Antisemitismus in Paris.

Bestürzte Reaktionen

Auch im Ausland gab es bestürzte Reaktionen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verlangte von Frankreich und Europa, stark gegen Judenhass anzustehen. Antisemitismus sei eine Seuche, "die alle in Gefahr bringt, nicht nur uns". Er müsse angeprangert werden. Die Gräberschändung im Elsass bezeichnete er als "schockierenden Vandalismus", verübt von "wilden Antisemiten".

Der israelische Einwanderungsminister Joav Gallant erklärte, die Schändung von Gräbern auf dem jüdischen Friedhof in Frankreich erinnere an dunkle Tage in der Geschichte des jüdischen Volkes. "Ich verurteile aufs Schärfste den Antisemitismus in Frankreich und rufe die Juden auf: Kommt nach Hause, emigriert nach Israel!"

In der vergangenen Woche war bekanntgeworden, dass es in Frankreich im vergangenen Jahr 541 antisemitische Vorfälle gab - fast drei Viertel (74 Prozent) mehr als im Jahr zuvor. Die Zahlen lösten Empörung aus. Innenminister Christophe Castaner sprach davon, dass sich der Antisemitismus "wie ein Gift" ausbreite.

Vergangene Woche wurde der Philosoph Alain Finkielkraut aus einer "Gelbwesten"-Demonstration heraus beschimpft.