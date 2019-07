Bei dem schweren Erdbeben der Stärke 7,3 in der ostindonesischen Provinz Nord-Maluku sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 160 Häuser wurden zerstört, 2000 Menschen befinden sich in Notunterkünften.

Im Osten Indonesien sind bei dem schweren Erdbeben zwei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Frauen wurden aus den Trümmern eingestürzter Häuser geborgen, teilte der Sprecher der Nationalen Katastrophenbehörde, Agus Wibowo, mit.

Etliche Gebäude zerstört

Etwa 160 Gebäude seien bei dem Beben der Stärke 7,3 vom Sonntag zerstört worden. Allein in einem Dorf seien zwei Brücken und etwa 58 Häuser beschädigt worden, so die Behörde. 2000 Menschen seien in Notunterkünfte geflohen. Die Behörden erklärten, es bestehe nach dem Beben keine Tsunamigefahr. Dennoch versuchten viele Einwohner hektisch, in höher gelegene Gebiete zu kommen.

Bewohner flüchteten aus ihren Häusern und verbrachten die Nacht im Freien.

Der Erdbebenherd habe auf der Inselkette Maluku in nur zehn Kilometern Tiefe gelegen, teilte die US-Erdbebenwarte mit. Fernsehaufnahmen zeigten am Menschen, die in der Provinzhauptstadt Ternate in Panik auf die Straße rannten.

65 Nachbeben

Dem Beben vom Sonntag folgten mindestens 65 kleinere Nachbeben.. In der Provinz hatte es erst vor rund einer Woche ein Beben der Stärke 6,9 gegeben, ohne aber schwerere Schäden zu verursachen.

Erdbeben erschüttert Indonesien (unkommentiertes Video)

14.07.2019, AFP





Beben auch auf den Philippinen

Auch auf den Phillippinen hatte am Samstag die Erde gebebt. Mindestens 25 Menschen wurden dabei verletzt. Zahlreiche Häuser, Wohnungen und öffentliche Gebäude wurden laut Zivilschutz bei dem Beben der Stärke 5,5 am frühen Morgen beschädigt.

Die Philippinen und Indonesien liegen am Pazifischen Feuerring, an dem sich rund 90 Prozent aller Erdbeben weltweit ereignen. Dort stoßen tektonische Platten aufeinander, die immer wieder für schwere Erschütterungen sorgen. Bei einem Beben der Stärke 7,5 und einem anschließenden Tsunami waren im September 2018 auf der indonesischen Insel Sulawesi mehr als 2200 Menschen ums Leben gekommen.