Mindestens 20 Menschen sind bei einer Attacke auf ein Einkaufszentrum in El Paso getötet worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Laut Polizei gebe es den Verdacht, dass er aus Hass gehandelt habe.

Von Torsten Teichmann, ARD-Studio Washington

Es hätte ein Tag sein sollen, an dem Menschen entspannt shoppen gehen, sagte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott. Stattdessen sei es einer der schlimmsten Tage in der Geschichte des Bundesstaates geworden. Abbott bestätigte die hohe Zahl der Toten.

Zudem schweben noch immer Verletzte in Lebensgefahr. In den Krankenhäusern der Stadt sitzen Angehörige in überfüllten Wartezimmern und hoffen, dass verletzte Verwandte und Freunde durchkommen.

Schüsse in Supermarkt in El Paso

Versteck in Transportcontainern

Gegen zehn Uhr Ortszeit ging der erste Notruf bei der Polizei in El Paso ein: Schüsse in einem Supermarkt, in der der Nähe einer belebten Mall. Kianna Long war mit ihrem Mann einkaufen, erzählte die junge Frau sichtbar mitgenommen im Lokalfernsehen:

"Die Leute rannten und riefen, da sei ein Attentäter. Wir liefen in Richtung Lager und forderten andere auf zu fliehen. Die Angestellten sagten, wir sollen uns in den Transportcontainern verstecken, mit denen sonst Waren angeliefert werden."

Der Attentäter war mit einem Sturmgewehr bewaffnet. Er schoss offenbar nicht nur im Supermarkt auf Kunden und Angestellte, sondern auch auf dem Parkplatz davor. Glendon Oakley beschreibt einer Reporterin vor Ort die Panik, die in der benachbarten Mall entstanden war: "Ich habe eine ganze Gruppe von Kindern gesehen, die ohne Eltern da standen. Ich habe so viele geschnappt wie ich konnte und bin losgerannt. Das war alles, was ich für die Kinder tun konnte."

FBI ermittelt - möglicher terroristischer Hintergrund

Die Polizei sperrte später das gesamte Gebiet weiträumig ab und konnte den mutmaßlichen Attentäter festnehmen. Beamte beschreiben den Mann als 21-jährigen weißen Amerikaner aus Dallas. Es gebe den Verdacht, dass der Tatverdächtige aus Hass gehandelt habe, erklärte Polizeichef Greg Allen. Das FBI ermittelt, ob die Tat einen terroristischen Hintergrund hat.

Die Berichte seien schrecklich, twitterte US-Präsident Donald Trump. Gott möge allen beistehen.

Demokrat: US-Administration versagt beim Schutz von Leben

Dem Texaner Beto O'Roucke, der sich um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bemüht und aus El Paso kommt, versagte bei einem Auftritt in Las Vegas zwischendurch die Stimme. "Ich bin tief betrübt. Aber ich sage Ihnen, El Paso ist der standhafteste Ort in der Welt. Die Gemeinschaft wird zusammenstehen. Ich werde jetzt zurückkehren."

Zuvor hatte er im Netz getextet: Das Attentat erinnere daran, dass die US-Administration ihren einfachsten Aufgaben nicht nachkommt, nämlich das Leben von Amerikanern zu schützen.

Erst vor einer Woche hatte ein 19-Jähriger im kalifornischen Gilroy bei einem Amoklauf drei Menschen getötet. Zu den Todesopfern gehörten ein sechsjähriger Junge und ein 13-jähriges Mädchen.

Was ist bekannt nach Attentat von El Paso

Torsten Teichmann, ARD Washington

04.08.2019 06:33 Uhr