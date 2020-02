In Europa breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Inzwischen sind in einer Reihe von Ländern Infizierte bestätigt worden: neben Italien auch in Spanien, Österreich, Kroatien und in der Schweiz.

Schweiz

In der Schweiz ist erstmals ein Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus bestätigt worden. Wie das Schweizer Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich um einen 70-jährigen Mann, der im Tessin wohnt und sich bei einer Versammlung in Mailand infiziert habe. Nun würde Kontakt zu italienischen Behörden aufgenommen, um Kontaktpersonen zu identifizieren und Quarantänemaßnahmen zu ergreifen, sagte der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit Pascal Strupler bei einer Pressekonferenz. Der Betroffene befände sich derzeit in einem Krankenhaus, sei isoliert und in einem stabilen Gesundheitszustand.

Der Kanton Tessin ragt in die italienische Lombardei hinein, wo mehrere Fälle aufgetreten sind. Wie das Schweizer Radio und Fernsehen berichtet, beschlossen die Bundes- und Tessiner Behörden trotz der Ausbreitung des Coronavirus im nahen Norditalien bislang nur sanfte Maßnahmen.

Österreich

In Österreich gibt es zwei bestätigte Coronavirus-Fälle - und zwar im Bundesland Tirol. Es handle sich um eine 24-jährige Frau und ihren gleichaltrigen Freund, die beide aus der italienischen Region Lombardei stammen, sagte der Leiter der Abteilung für Innere Medizin an der Innsbrucker Universitätsklinik, Günter Weiss.

Die beiden hätten sich bis Freitag in der Region Bergamo, rund 50 Kilometer nördlich von Mailand, aufgehalten und seien anschließend mit ihrem privaten Pkw nach Innsbruck gekommen. Die Frau arbeitet in einem Hotel in der Tiroler Landeshauptstadt, ihr Freund kam zu Besuch. Beide hätten am Wochenende leichte Symptome gezeigt, seien mittlerweile aber wieder fieberfrei und in einem relativ guten Allgemeinzustand, so Weiss weiter. Das Hotel, in dem die Frau arbeitet, wurde vorsichtshalber gesperrt.

Kroatien

Auch in Kroatien gibt es einen ersten bestätigten Coronavirus-Fall. Das teilte Ministerpräsident Andrej Plenkovic mit. Betroffen ist ein junger Mann, der zuvor in Italien war.

Spanien

Erstmals ist einem Medienbericht zufolge ein Infektionsfall auf dem spanischen Festland bestätigt worden. Laut Gesundheitsbehörden sei eine Ansteckung mit dem Coronavirus in Katalonien nachgewiesen worden, meldet die spanische Zeitung "La Vanguardia". Es ist insgesamt der vierte bekannte Fall in Spanien. Auf den Kanarischen Inseln und auf Mallorca wurden Touristen aus Deutschland, Italien und Großbritannien positiv getestet.

Zudem wurde auf der spanischen Urlaubsinsel Teneriffa ein großes Hotel unter Quarantäne gestellt. Etwa 1000 Touristen sind in dem Ort Adeje im Südwesten der Kanareninsel davon betroffen, darunter auch Deutsche. Zuvor war ein Besucher aus Italien positiv auf das neue Virus getestet worden, teilte das spanische Gesundheitsministerium mit. Bei dem Mann handele es sich um einen 69 Jahren alten Arzt aus der Lombardei.

Verbreitung neues Coronavirus in Europa (Stand 25.2.20, 17:00 Uhr)

Italien

Italien ist in Europa am stärksten von der Epidemie betroffen. Nach aktuellen Angaben der Behörden gibt es dort mehr als 320 Infektionen. Die Zahl der Todesopfer stieg auf zehn. Mehrere Orte in Venetien und in der Lombardei sind abgesperrt, öffentliche Einrichtungen geschlossen, Veranstaltungen und viele Gottesdienste abgesagt.

Die Deutsche Post gab bekannt, die Zustellung von Paketen in den besonders betroffenen Regionen Italiens auszusetzen. Sowohl die Abholung als auch die Zustellung der Sendungen auch über italienische Partner finde in den Gemeinden der besonders betroffenen Regionen derzeit nicht statt, teilte eine Post-Sprecherin mit.

Großbritannien fordert zurückkehrende Urlauber zu Isolation auf

In Großbritannien forderte Gesundheitsminister Matt Hancock Norditalien-Rückkehrer auf, sich vorübergehend in Isolation zu begeben, wenn sie an grippeähnlichen Symptomen litten.

Die Karte zeigt die aktuelle Verbreitung des Coronavirus am 25.02.2020, 12:00 Uhr

Deutschland

In Deutschland wurden bislang 16 Infektionen gemeldet, letztmals wurden zwei Fälle vor knapp zwei Wochen (11. Februar) in Bayern bekannt. Mehrere China-Rückkehrer mussten für zwei Wochen in Quarantäne. Allerdings gehen Experten davon aus, dass es auch in Deutschland sehr wahrscheinlich unentdeckte Infektionen gibt.

Deutsche Politiker stellten die Bevölkerung auf eine Ausbreitung auch nach Deutschland ein. Mit einem Import von einzelnen Fällen müsse gerechnet werden, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann der "Rheinischen Post". Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bleibe derzeit aber weiter gering.‎

Zum Schutz vor weiteren Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus dürfen Reiserückkehrer aus Italien bei den Blutspendediensten des Deutschen Roten Kreuzes und des Bayerischen Roten Kreuzes vier Wochen lang kein Blut spenden. Die Zeitspanne werde ab der Rückkehr berechnet, sagte Sprecher Patric Nohe. Für Reisende aus der gesamten Volksrepublik China sowie aus Nord- und Südkorea betrage die Sperre seit längerem ohnehin vier Wochen, allerdings wegen des Chikungunya-Virus.

Krisentreffen in Rom

In Italiens Hauptstadt wollen sich die Gesundheitsminister aus Deutschland, Italien, Österreich, Slowenien, der Schweiz, Kroatien, Frankreich mit EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides treffen. Erwartet wird, dass die Minister beraten, wie sie auf die Ausbreitung von Sars-CoV-2 reagieren.