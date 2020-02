Coronavirus Was Reisende beachten müssen

Bislang beeinträchtigte das Coronavirus nur Reisen von und nach China. Nachdem Österreich den Zugverkehr über den Brenner vorübergehend einstellte: Was ist bei Reisen nach Italien zu beachten? Ein Überblick.

Nach der zeitweisen Sperre des Zugverkehrs über den Brenner gibt es aktuell keine Reiseeinschränkungen. Allerdings steht das öffentliche Leben in vielen Gegenden Norditaliens praktisch still. Italien ist das Land mit der höchsten Zahl an bestätigten Erkrankten in Europa. Die meisten kommen aus der Lombardei, wo zehn Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt wurden. Sie liegen in der Nähe von Mailand, der zweitgrößten Stadt Italiens. In Venetien wurde die Gemeinde Vo abgeriegelt. Schulen, Universitäten und Museen bleiben geschlossen. Auch der Karneval von Venedig wurde vorzeitig beendet.

Zahlreiche Sehenswürdigkeiten bleiben zu. Der Mailänder Dom soll beispielsweise als Vorsichtsmaßnahme für Touristen bis mindestens Dienstag geschlossen bleiben. In Kirchen in der Lombardei und in Venetien fallen Gottesdienste aus. Öffentliche Verkehrsmittel wurden eigens desinfiziert. Der Ausbruch traf auch die Mailänder Modewelt. Die Show von Giorgio Armani auf der Mailänder Modewoche war ausschließlich online zu sehen.