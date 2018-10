Nach türkischer Haft Pastor Brunson in den USA angekommen

Zwei Jahre lang hielt die Türkei US-Pastor Brunson fest. Nun ist er zurück in der Heimat und wird noch heute im Weißen Haus von US-Präsident Trump empfangen. Der feiert die Freilassung als Erfolg.

Nach seiner Freilassung aus türkischer Haft ist der US-Pastor Andrew Brunson in den Vereinigten Staaten eingetroffen. Brunson und seine Frau Norine seien auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Andrews nahe der Hauptstadt Washington gelandet, erklärte Tony Perkins, der Leiter der konservativen christlichen Gruppe Family Research Council, der Brunson auf der Reise begleitet hatte.

Brunson und seine Frau seien "dankbar, sicher zu Hause in den USA zu sein", schrieb Perkins bei Twitter. Außerdem veröffentlichte er ein Foto, wie der Pastor auf dem Stützpunkt aus dem Flugzeug steigt. Brunson war am Freitag nach monatelangem diplomatischen Tauziehen freigelassen worden. Ein Gericht in Aliaga bei Izmir hob den Hausarrest und die Ausreisesperre für den evangelikalen Geistlichen auf, am Freitagabend reiste er aus der Türkei aus.

Türkische Justiz lässt US-Pastor Brunson frei

Treffen mit Trump geplant

Bei einem Zwischenstopp auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz wurde er von US-Botschafter Richard Grenell begrüßt. Noch am Abend will US-Präsident Donald Trump Brunson im Weißen Haus empfangen. "Es wird wunderbar sein, ihn zu sehen und kennenzulernen", schrieb Trump bei Twitter. "Er ist ein großartiger Christ, der so eine harte Erfahrung durchgemacht hat."

Der 50-jährige Brunson lebte mehr als 20 Jahre lang in der Türkei. Er war Pastor an einer evangelikalen Kirche in Izmir, als er wenige Monate nach dem Putschversuch vom Juli 2016 in der Türkei festgenommen wurde und im Dezember desselben Jahres in Untersuchungshaft kam. Die türkischen Behörden warfen ihm Unterstützung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und der Gülen-Bewegung vor. Der Pastor hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und seine Unschuld beteuert. Ende Juli wurde er wegen Gesundheitsproblemen in den Hausarrest entlassen.

Trump: "Kein Deal mit Erdogan"

Die Inhaftierung des US-Pastors in der Türkei hatte zu einer schweren Krise mit den USA geführt. Trump betonte nun, die USA hätten sich lange um eine Freilassung Brunsons bemüht. Der Erfolg habe aber nichts mit irgendeinem Abkommen zu tun. "Es wurde kein Deal mit der Türkei für die Freilassung und Rückkehr von Pastor Andrew Brunson gemacht", schrieb Trump auf Twitter. Die USA wüssten den Schritt aber sehr zu schätzen. Die Freilassung werde "zu guten, vielleicht großartigen Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Türkei" führen.

Aus dem Weißen Haus hieß es, die US-Regierung sei weiter tief besorgt über die Inhaftierung anderer US-Bürger in der Türkei. Zugleich hieß es, die USA und die Türkei hätten eine Reihe von gemeinsamen Anliegen mit Blick auf regionale Sicherheit und Stabilität, und die US-Regierung freue sich, bei diesen Themen mit der Türkei zusammenzuarbeiten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan antworte daraufhin bei Twitter, die türkische Justiz habe das Urteil auf unabhängige Weise gefällt. "Ich hoffe, dass die USA und die Türkei ihre Zusammenarbeit fortsetzen, so wie es sich für zwei Alliierte gehört." Nachdem Trump im Sommer Sanktionen und Strafzölle gegen die Türkei verhängt hatte, um Brunson freizubekommen, war die türkische Landeswährung Lira schwer eingebrochen. Erdogan hatte von einem "Wirtschaftskrieg" gesprochen und Trump einen "Kraftmeie" genannt.

