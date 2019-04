Mays Angebot an Labour ist eine Kehrtwende im verfahrenen Brexit-Streit. Oppositionsführer Corbyn hat die Offerte angenommen. Doch die Hardliner in London gehen bereits auf die Barrikaden.

Von Jens-Peter Marquardt, ARD-Studio London

Theresa May hat ihre Taktik geändert. Sie wendet sich ab von den Brexit-Hardlinern in ihrer konservativen Partei und geht gleichzeitig auf die Opposition zu. Nach einer achtstündigen Kabinettsitzung sagte die Premierministerin:

"Ich biete dem Oppositionsführer an, dass wir uns zusammen hinsetzen und versuchen, uns auf einen gemeinsamen Plan zu einigen. Einen Plan, an den wir uns halten, und der sicher stellt, dass wir tatsächlich die EU verlassen, aber eben geregelt mit einem Austrittsabkommen."

Labour-Chef Jeremy Corbyn überraschte dieses Gesprächsangebot. Es kam ohne Vorwarnung, er erfuhr davon aus dem Fernsehen. Trotzdem war Corbyn froh über die Offerte:

"Ich freue mich auf das Treffen mit der Premierministerin. Wir müssen sicher stellen, dass das Parlament ganz schnell die Möglichkeit bekommt, einen ungeregelten No Deal Brexit Ende kommender Woche auszuschließen. Und wir müssen den Bürgern unseres Landes die Sicherheit geben, dass es auch am Ende der jetzt beginnenden Verhandlungen keinen No Deal Brexit geben wird."

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat das Gesprächsangebot von Premierministerin May zum Brexit angenommen.

Brexit-Hardliner gehen auf die Barrikaden

Sollten sich May und Corbyn auf einen gemeinsamen Austrittsplan einigen, wird dieser wohl eine enge Anlehnung Großbritanniens an die EU bedeuten. Die konservativen Brexit-Hardliner empörten sich deshalb gleich nach der kurzen Ansprache über die politische Wende der Premierministerin. Der frühere Außenminister Boris Johnson erklärte:

"Es ist sehr enttäuschend, dass wir den Brexit-Prozess jetzt Jeremy Corbyn und der Labour Party anvertrauen. Das Ergebnis wird sein, dass Corbyn seinen Willen bekommt, dass wir in der Zollunion bleiben, keine eigene Handelspolitik betreiben können, keine Kontrolle über unsere Gesetze bekommen. Der Brexit wird so weich, dass er am Ende zerfällt."

Nicht nur außerhalb, auch innerhalb des Kabinetts stieß Mays neuer Kurs auf Widerstand. Eine ganze Reihe von Ministern sprach sich dagegen aus.

Annette Dittert, ARD London, erläutert das Statement von Theresa May

tagesschau 20:00 Uhr, 02.04.2019





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-523185~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

May braucht Zeit für Gespräche mit Labour

Klar ist: Die Premierministerin braucht jetzt Zeit für die Gespräche mit der Opposition. Sie will deshalb den EU-Gipfel in der kommenden Woche um eine weitere Verschiebung des Austrittstermins bitten. Über den jetzt angesetzten 12. April hinaus, an dem der ungeregelte No Deal Brexit droht. Offenbar strebt May den 22. Mai als neuen Austrittstermin an:

"Wir wollen einen Fahrplan erstellen, der es möglich macht, das Austrittsabkommen vor dem 22. Mai zu verabschieden, so dass Großbritannien nicht mehr an den Wahlen zum EU-Parlament teilnehmen muss."

Austrittsvertrag mit der EU steht nicht zur Debatte

Für eine solche weitere Verschiebung braucht May auf dem Gipfel am 10. April die einhellige Zustimmung der übrigen 27 EU-Staats- und Regierungschefs. Die Premierministerin versuchte ihren europäischen Kollegen das Ja schon einmal mit dem Hinweis zu erleichtern, dass sie in den Gesprächen mit der Opposition keinesfalls den ausgehandelten Scheidungsvertrag zur Disposition stellen werde:

"Die EU hat klar gemacht, dass sie diesen Vertrag nicht noch einmal öffnen könne und wolle. Wir müssen uns deshalb auf die Politische Erklärung zur zukünftigen Partnerschaft konzentrieren."

Damit wären die britischen Milliarden-Zahlungen in den EU-Haushalt bis Ende 2020 gewährleistet. Und für Änderungen und Ergänzungen der Politischen Erklärung zur zukünftigen Partnerschaft nach dem Austritt hat sich die EU bereits offen gezeigt.