50 Jahre Black-Power-Faust Ein stummer Schrei nach Gerechtigkeit

Es war ein Zeichen, das um die Welt ging: Die gereckte Faust in einem schwarzen Handschuh. Bei den Olympischen Spielen 1968 protestierten zwei Sprinter damit gegen Rassismus. Die Geste ist noch immer aktuell.

Von Martina Buttler, ARD-Studio Washington

Eine Hand in einem schwarzen Handschuh in den Himmel gereckt - so stehen die beiden Läufer Tommie Smith und John Carlos in schwarzen Socken ohne Schuhe auf dem Podest bei der Siegerehrung. Es ist ein stummer Protest gegen die Diskriminierung von Schwarzen in den USA, während die Nationalhymne bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko läuft.

"Die Leute nennen es 'Black Power'," erzählt Tommie Smith. "Klar, ich bin schwarz. Klar, wir haben Stärke gezeigt. Aber es war ein Hilferuf: Ich bin hier, nehmt mich wahr. Ich bin in Not. Was brauche ich? Gerechtigkeit."

Die ehemaligen Sprinter John Carlos (li.) und Tommie Smith (re.) setzten mit ihrer gereckten Faust ein Zeichen, das um die Welt ging.

Ende von zwei Sportkarrieren

Es ist der Höhepunkt ihrer Sportkarriere - persönlich aber deren Ende. Im Olympiastadion in Mexiko-Stadt werden sie ausgepfiffen. Beide Männer werden aus dem US-Olympiateam ausgeschlossen.

Zwar werden sie von Schwarzen und Bürgerrechtlern gefeiert, als sie in die USA zurückkehren. Aber ihr Leben habe eine entscheidende Wende genommen, erklärt Bronze-Gewinner John Carlos. "Wir haben keine Jobs gefunden danach. Es kam kein Geld mehr rein. Viele, die du für deine Freunde gehalten hast, haben sich abgewandt. Unsere Kinder wurden in der Schule gemobbt, wenn die Mitschüler herausfanden, wer der Vater ist. Meine erste Frau hat das alles nicht mehr ertragen und sich das Leben genommen."

Black-Power in Mexiko 1968

Zeichen ging um die Welt

Politisch war die Black-Power-Faust ein Zeichen, das um die Welt ging. Aber für die beiden Amerikaner und den weißen Australier, der sich mit ihnen solidarisierte, war es der Moment, der sie zu verschmähten Außenseitern machte. Erst viel später wurden sie für ihren Black-Power-Gruß gewürdigt. 2016 ehrte Präsident Barack Obama sie im Weißen Haus, als das aktuelle Team der USA dort empfangen wurde.

Der schwarze Weitspringer Ralph Boston, der bei den Olympischen Spielen in Mexiko ebenfalls auf dem Podium protestierte, weiß, wie monumental das Zeichen war, mit dem die beiden 200-Meter-Läufer Geschichte schrieben. "Diese Jungs haben mehr dafür getan, dieses Land zu verändern, als wir je verstehen werden", sagt er.

"Diese Jungs haben mehr dafür getan, dieses Land zu verändern, als wir je verstehen werden", sagt der ehemalige Weitspringer Ralph Boston über die Sprinter Tommie Smith und John Carlos.

Probleme bestehen weiter

Die Probleme sind längst nicht gelöst. Football-Profi Colin Kaepernick kniete vor zwei Jahren als Erster im stummen Protest gegen Diskriminierung und Polizeigewalt gegen Schwarze zur Nationalhymne. Andere ahmten es nach. Die Diskussion über diese Geste entzweit seitdem Sportfans und Amerikaner. Carlos schüttelt über die Kritik an dem Sportler den Kopf - 50 Jahre, nachdem er und Smith die Faust in den Himmel reckten.

"Wie sagt man einem Menschen, dass er von der Gesellschaft suspendiert ist, nur weil er Athlet ist?", fragt Carlos. "Dass man sich keine Sorgen machen soll um das Leben derjenigen, mit denen man groß geworden ist? Denen, die keine ordentliche Wohnung haben, die auf der Straße getötet werden. Wie kann man ihm denn sagen, dass er Athlet ist und nichts damit zu tun hat, welche gesellschaftlichen Probleme es gibt?"

Reaktion auf schwarze Sportler heute ähnlich

Die Situation für Schwarze in den USA hat sich seit dem Protest von Carlos und Smith deutlich verändert. Die Reaktion auf schwarze Sportler, die bei der Nationalhymne stumm gegen gesellschaftliche Missstände protestieren, ist aber ähnlich geblieben.

Auch Kaepernick ist seinen Job los. Er macht weiter - nur jetzt auf anderen Bühnen. Seit einigen Wochen ist er das prominente Gesicht einer großen Werbekampagne von Nike. Und auch Smith und Carlos sagen noch Jahrzehnte später, dass sie trotz des hohen Preises, den sie zahlen mussten, jederzeit wieder dieses Zeichen setzen würden. Ein stummer Schrei nach Gerechtigkeit, der immer noch gilt.

Martina Buttler, WDR Washington

