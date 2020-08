In Belarus sind überraschend 2000 regierungskritische Demonstranten freigelassen worden. Sie berichten von Misshandlungen und überbelegten Zellen. Der Innenminister rang sich eine Entschuldigung ab.

Seit Tagen gleichen sich die Bilder aus vielen Städten in Belarus - regierungskritische Demonstranten werden von Sicherheitskräften mit Tränengas beschossen, geschlagen und festgenommen. Nun hat die Regierung erstmals ein Signal der Deeskalation gesendet.

Überraschend durften viele Demonstranten die Gefängnisse verlassen - nach Angaben des Innenministeriums wurden mehr als 2000 Menschen freigelassen. Zugleich stellte die Regierung weitere Entlassungen in Aussicht. "Dieser Prozess dauert an", hieß es. Es werde alles getan, um die Situation zu lösen. Die ersten Gefangenen waren bereits in der vergangenen Nacht freigekommen. Viele berichteten von schweren Misshandlungen im Gefängnis und zeigten ihre Wunden.

Seit der umstrittenen Präsidentenwahl am Sonntag gibt es jeden Tag Massenproteste. Fast 7000 Menschen wurden dabei festgenommen, Hunderte verletzt. Auch heute gab es wieder Menschenketten. Das Innenministerium sprach von einem weitgehend friedlichen Verlauf. Demonstranten warfen der Polizei in den vergangenen Tagen immer wieder Gewalt und willkürliche Festnahmen vor.

Freigelassene Demonstranten in Minsk berichten von Misshandlungen

tagesschau 12:00 Uhr, 14.08.2020, Ina Ruck, ARD Moskau





Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-743637~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Demonstranten schildern Misshandlungen

Vor dem Gefängnis Okrestina in der Hauptstadt Minsk nahmen Familien und Freunde erleichtert ihre Angehörigen in Empfang - es gab große Freude und Tränen, wie in oppositionsnahen Kanälen des Nachrichtendienstes Telegram in der Nacht zu sehen war.

Viele berichteten von schweren Misshandlungen durch die Sicherheitsorgane und zeigten ihre Wunden: Meist sind dies großflächige Blutergüsse, die über den ganzen Körper verteilt sind. Es gibt aber auch Platzwunden, mehrere Entlassene wurden ins Krankenhaus gebracht, wie örtliche Medien berichten.

In kurzen Videos schilderten Freigelassene, dass sie kaum ernährt und in engsten Zellen stehend zusammengepfercht worden seien. Einige erzählten dem Portal tut.by, dass 35 Frauen in Zellen mit vier Betten gesperrt wurden. "Sie haben mit schrecklicher Brutalität zugeschlagen", so die Frauen. "Überall war viel Blut."

Freigelassene zeigen in Minsk Blutergüsse, die bei Misshandlungen durch Sicherheitskräfte entstanden sein sollen.

Innenminister entschuldigt sich

Gestern Abend hatte sich Innenminister Juri Karajew im Staatsfernsehen bei den Bürgern für die Festnahme Unschuldiger - wenn auch etwas umständlich - entschuldigt.

"Bei solchen Massenauseinandersetzungen, wenn darum geht, Verstöße gegen die öffentliche Ordnung von Einzelnen oder Gruppen zu unterbinden, wird auf Personen eingewirkt, die sich selbst entschieden haben, dort hinzugehen. Aber auch auf Personen, die zur falschen Zeit am falschen Ort waren und die es nicht geschafft haben, rechtzeitig zu verschwinden. Bei diesen Personen, für diese - wie man jetzt sagt 'Gewalt' - möchte ich mich als Kommandeur, als Befehlshaber, der Verantwortung übernimmt, rein menschlich entschuldigen."

Diese Entschuldigung und die Freilassung könnte mit Kritik und Protesten in größeren Staatsbetrieben und Unternehmen zusammenhängen. Dies legt zumindest eine Aussage der Vorsitzenden des Republikanischen Rates, Natalja Katschanowa, nahe. Sie sagte: "Der Präsident hat die Meinung der Arbeitskollektive gehört und angewiesen, alle Fakten bezüglich der Inhaftierungen, die in den vergangenen Tagen stattgefunden haben, zu klären."

Protest in Staatsbetrieben

Unter anderem hatten Ärzte und IT-Unternehmer Präsident Alexander Lukaschenko öffentlich aufgefordert, einzulenken. Mehrere Mitarbeiter staatlicher Medien kündigten aus Protest ihren Job.

In Minsk bildeten die Mitarbeiter der Eisenbahn eine Menschenkette, um sich gegen die Gewalt zu stellen: "Wir, die Belorussische Eisenbahn, sind gegen die Gewalt, die wir jetzt hier sehen. Wir wollen das nicht." Mitarbeiter des Automobilwerks BelAZ sollen verlangt haben, dass die dort produzierten Fahrzeuge nicht an die Polizei geliefert werden.

Ein Massenstreik in Unternehmen könnte dem wirtschaftlich angeschlagenen Land weiter schaden. Möglicherweise ordnete Lukaschenko deshalb die Freilassung an.

Lukaschenko-Sieg oder Wahlbetrug?

Seit der Präsidentenwahl am vergangenen Sonntag protestieren täglich Tausende Menschen in Belarus gegen die politische Führung des Landes und fordern den Rücktritt Lukaschenkos, der seit 26 Jahren an der Macht ist.

Er war nach offiziellen Angaben mit mehr als 80 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Die staatliche Wahlkommission veröffentlichte heute das amtliche Ergebnis und erklärte Lukaschenko zum Sieger, wie die staatliche Nachrichtenagentur Belta berichtete. Die Opposition spricht jedoch von Wahlbetrug. Die Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja verließ das Land und befindet sich derzeit im EU-Land Litauen. Nach Angaben von Mitarbeitern hatte sie sich massiv bedroht gefühlt.

Belarus oder Weißrussland? Der Staat "Republik Belarus" ist landläufig als Weißrussland bekannt. Doch weder ist "Bela-" in diesem Wort mit weiß, noch ist "-rus" mit Russland zu übersetzen. Wörtlich übersetzt lautet Belarus "Westliche Rus" - eine Referenz auf das mittelalterliche slawische Großreich der Kiewer Rus.



Historisch überholte Bezeichnungen wie "Weißruthenien" in der Zeit des Nationalsozialismus und "Belarussische SSR" während der Sowjetunion sind für die 9,4 Millionen Einwohner des seit 1991 unabhängigen Staates schmerzhaft und erinnern sie an die leidvolle Zeit der Fremdherrschaft.



Sie bezeichnen ihr Land meist als Belarus, weil es dessen Eigenständigkeit - insbesondere vom Nachbarstaat Russland - betont. Auf diplomatischer Ebene wird der Name "Belarus" im deutschsprachigen Raum schon lange verwendet, auch das Auswärtige Amt spricht von der "Republik Belarus". Zunehmend gehen auch deutsche Nachrichtenmedien zur Bezeichnung Belarus über.

Mit Informationen von Christina Nagel, ARD-Studio Moskau

Belarus lässt Hunderte Gefangene frei

Christina Nagel, ARD Moskau

14.08.2020 06:23 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.