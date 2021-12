Bangladesch Viele Tote nach Brand auf Fähre Stand: 24.12.2021 11:45 Uhr

In Bangladesch ist eine Fähre mit etwa 800 Passagieren an Bord in Brand geraten. Mehr als 30 Menschen kamen durch das Unglück ums Leben, mindestens 70 wurden verletzt. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher noch unklar.

Auf einem Fluss im Süden von Bangladesch ist auf einer Fähre ein Feuer ausgebrochen. Zahlreiche Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben.

Zu der Zahl der Todesopfer gibt es in Medien verschiedene Angaben: Die Nachrichtenagentur dpa berichtete von mindestens 35 Menschen, die infolge des Brands gestorben sind. Die Agentur AP sprach am Mittag von mindestens 39 Todesopfern. Mehr als 70 Menschen seien zudem verletzt worden. Beide Agenturen beriefen sich auf Angaben der Feuerwehr. Die BBC berichtete über 37 Tote und mindestens 100 verletzten Personen.

Feuer brach offenbar in Maschinenraum aus

Das Unglück ereignete sich auf dem Fluss Sugandha, etwa 150 Kilometer von der Hauptstadt Dhaka entfernt. Das Schiff war auf dem Weg von Dakha in die Stadt Barguna. Der Brand brach ersten Erkenntnissen zufolge im Maschinenraum der Doppeldecker-Fähre aus und griff dann rasch auf das gesamte Schiff über. An Bord befanden sich etwa 800 Menschen.

Viele der Fahrgäste sprangen Angaben der Feuerwehr zufolge ins Wasser. Einige ertranken bei dem Versuch, sich zu retten. Nachdem das Unglück bekannt wurde, versammelten sich zahlreiche Angehörige am Ufer des Flusses.

Die Fähre brannte komplett aus. Die Feuerwehr war über mehrere Stunden im Einsatz, um die Flammen zu löschen. In Bangladesch kam bereits häufig zu Unglücken wie diesen. Experten machen dafür mangelnde Sicherheitsstandards an Bord der Schiffe verantwortlich.