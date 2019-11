Seit neun Jahren hatte Schwedens Justiz gegen WikiLeaks-Mitbegründer Assange wegen des Verdachts der Vergewaltigung ermittelt - bis jetzt: Man werde die Untersuchung nicht fortsetzen, es gebe keine ausreichenden Beweise.

Die Justiz in Schweden lässt den Vergewaltigungsvorwurf gegen WikiLeaks-Mitbegründer Julian Assange fallen. Die Staatsanwaltschaft erklärte, man werde die Untersuchung nicht fortsetzen. Das teilte die stellvertretende Direktorin der schwedischen Strafverfolgung, Eva-Marie Persson, mit. Es gebe keine ausreichenden Beweise für eine Verurteilung, obwohl man die Klägerin für glaubhaft halte.

Der 48-jährige Australier bestreitet die Vorwürfe, seit sie im Jahr 2010 erstmals erhoben wurden. Er verbüßt momentan in einem Londoner Gefängnis eine 50-Wochen-Haftstrafe wegen des Verstoßes gegen Kautionsauflagen. Zuvor hatte er seit 2012 in London in der ecuadorianischen Botschaft ausgeharrt, vor allem aus Angst, von Schweden an die USA ausgeliefert zu werden. Die dortige Regierung wirft ihm die Veröffentlichung geheimer Dokumente vor.

Im Juni hatte ein schwedisches Gericht entschieden, dass Assange nicht festgenommen werden sollte. Das bedeutete, dass Assange in Großbritannien zu den Beschuldigungen befragt werden könnte und auf eine Auslieferung vorerst verzichtet wurde.

Weitere Informationen in Kürze.