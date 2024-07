Parteitag der US-Republikaner Trump will für "ganz Amerika" kandidieren Stand: 19.07.2024 06:14 Uhr

Donald Trump hat die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei angenommen: In seiner Rede zum Ende des Parteitags der Republikaner beschwor er die Einheit der Gesellschaft. Dass er das Attentat überlebt hat, verdanke er der "Gnade Gottes".

Donald Trump hat seine erneute Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikaner angenommen. In seiner Rede auf dem Parteitag der Republikanischen Partei in Milwaukee kündigte er an, für ganz Amerika zu kandidieren. "Ich kandidiere als Präsident für ganz Amerika, nicht für halb Amerika, denn es ist kein Sieg, wenn man für halb Amerika gewinnt."

Zwietracht und Spaltung der Gesellschaft müssten geheilt werden, sagte Trump zu Beginn seiner Rede zum Finale des Parteitags. "Als Amerikaner sind wir durch ein einziges Schicksal und eine gemeinsame Bestimmung miteinander verbunden. Wir erheben uns gemeinsam, oder wir fallen auseinander", sagte der 78-Jährige.

"Werden einen unglaublichen Sieg erringen"

Was den Ausgang der Wahl im November anbelangt, zeigte sich Trump optimistisch: "In vier Monaten werden wir einen unglaublichen Sieg erringen."

Trump nahm zu Anfang seiner Rede unter großem Jubel die erwartete Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei an. Zu Beginn des mehrtägigen Parteitags war der frühere US-Präsident bereits offiziell ernannt worden. Das war ein formeller Schritt. In den parteiinternen Vorwahlen hatte Trump bereits im März die notwendige Zahl der Delegiertenstimmen erreicht.

"Stehe vor Euch nur durch die Gnade Gottes"

Mit ungewöhnlich gedämpfter Stimme berichtet Trump über den vor knapp einer Woche auf ihn verübten Mordversuch. "Ich stehe hier in dieser Arena vor Euch nur durch die Gnade Gottes", sagte er seinen Anhängern. Hätte er seinen Kopf im letzten Augenblick nicht bewegt, so Trump, hätte der Attentäter "perfekt ins Schwarze" getroffen. "Und ich wäre heute Abend nicht hier“, sagte Trump.

Trump war am Samstag bei einer Wahlkampfkundgebung im Bundesstaat Pennsylvania angeschossen und dabei leicht am Ohr verletzt worden. Dem bei dem Anschlag getöteten Mann gedachten Trump und die Delegierten des Parteitags mit einer Schweigeminute.