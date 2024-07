eilmeldung Wahlkampfauftritt in Pennsylvania Ex-US-Präsident Trump in Sicherheit gebracht Stand: 14.07.2024 01:07 Uhr

Der ehemalige US-Präsident Trump musste während einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania in Sicherheit gebracht werden. Medien berichteten über laute Knallgeräusche kurz nach Beginn des Auftritts. Es ist unklar, ob Trump verletzt wurde.

Der frühere US-Präsident Donald Trump musste während einer Wahlkampfveranstaltung in Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania in Sicherheit gebracht werden. Bilder zeigen ihn, wie er von seinem Sicherheitspersonal von der Bühne geholt wird - mit Blut am Ohr.

Ob Trump verletzt wurde, ist bisher nicht bestätigt. Er verließ mit hochgereckter Faust die Bühne. Er hatte seine Rede in der Stadt Butler in Pennsylvania gerade erst begonnen, als sich der Vorfall ereignete.

"Trump geht es gut"

Schon kurz nach dem Vorfall teilte der Secret Service mit, Trump sei in Sicherheit. Es seien Schutzmaßnahmen ergriffen und Ermittlungen eingeleitet worden. Weitere Details wurden nicht genannt, auch nicht zum Gesundheitszustand des 78-Jährigen.

Auch Steven Cheung, Sprecher von Trumps Wahlkampfkampagne, sagte, es gehe dem Republikaner gut. Trump werde in einer medizinischen Einrichtung untersucht. "Präsident Trump dankt den Strafverfolgungsbehörden und den Ersthelfern für ihr schnelles Handeln während dieser abscheulichen Tat", so Cheung.

Berichte über lauten Knall

Die Hintergründe sind unklar, mehrere Medien berichteten über Schüsse, die gefallen seien, andere von einem lauten Knall während der Veranstaltung. Noch ist nicht geklärt, ob wirklich Schüsse gefallen sind.

Auf TV-Bildern war zu sehen, wie auf der Veranstaltung Panik ausbrach und Menschen schrien. Der Veranstaltungsort wurde geräumt und abgesperrt. Es war zunächst unklar, ob und wie schwer Trump verletzt wurde.

Vorfall kurz vor Parteitag der Republikaner

Der amtierende Präsident Joe Biden werde über den Vorfall informiert, teilte das Weiße Haus mit. Trump will für die Republikaner nach der Präsidentenwahl im November wieder ins Weiße Haus einziehen. Am Montag soll in Milwaukee der Parteitag der Republikaner beginnen. Dort soll Trump offiziell zum Kandidaten seiner Partei für die Präsidentenwahl gekürt werden.