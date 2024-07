US-Wahlkampf Ex-Abgeordnete der Demokraten fordern Bidens Rückzug Stand: 13.07.2024 11:43 Uhr

Immer mehr Stimmen sprechen sich gegen eine erneute Kandidatur von US-Präsident Biden aus. Jetzt fordern mehr als 20 ehemalige Kongressabgeordnete dessen Rückzug. Großspender drohen derweil mit einer Einstellung ihrer Zahlungen.

24 ehemalige Kongressabgeordnete der Demokratischen Partei haben US-Präsident Joe Biden aufgefordert, sich aus dem Wahlkampf um eine weitere Amtszeit zurückzuziehen.

Der 81-Jährige Biden, der die Vorwahlen der Demokraten gewonnen hatte, diene dem Land am besten, indem er Delegierte von ihrer Verpflichtung entbinde, beim Nominierungsparteitag der Partei für ihn zu stimmen, hieß es in einem offenen Brief.

"Energie und die Ausdauer" nicht mehr vorhanden

Stattdessen müsse anderen die Möglichkeit gegeben werden, sich um die Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im November zu bewerben. "Wir sind zuversichtlich, dass ein oder mehrere fähige demokratische Kandidaten antreten würden", schreiben die Unterzeichner in dem an das "amerikanische Volk" adressierten Brief, aus dem das Nachrichtenportal Politico zitierte.

Die "Integrität und die Vision" des Präsidenten seien unverändert, betonen die Demokraten in ihrem Schreiben. Allerdings seien "Energie und die Ausdauer", die der Präsident für den Wahlkampf und eine weitere Amtszeit benötigte, nicht mehr vorhanden.

Großspender drohen mit Ende der Unterstützung

Mittlerweile haben einige Spender der Demokratischen Partei laut einem Bericht der New York Times damit gedroht, Wahlkampfunterstützung in Höhe von etwa 90 Millionen US-Dollar zurückhalten, solange Biden an der Kandidatur festhält.

Ein Berater der Biden-Unterstützergruppe "Future Forward" sagte der Zeitung, dass er davon ausgehe, dass Spender, die ihre Gelder eingefroren hätten, diese wieder freigeben würden, sobald die Ungewissheit geklärt sei.

Demokraten: Anzahl der Spenden gestiegen

Nach Angaben des Wahlkampfteams um Biden würden viele Demokraten die Kandidatur des US-Präsidenten weiter finanziell unterstützen. Die Wahlkampfspenden seien während Bidens Pressekonferenz am Ende des NATO-Gipfels in Washington am Donnerstagabend regelrecht explodiert, sagte Michael Tyler, ein Sprecher des Teams. "Wir hatten allein gestern Abend fast 40.000 Spenden", sagte Tyler. Sie seien siebenmal so schnell wie im Durchschnitt eingegangen. Das zeige, dass die Unterstützung für Biden nach wie vor sehr groß sei.

Biden war nach seinem fahrigen und wirren Auftritt im Fernsehduell mit seinem Widersacher Donald Trump Ende Juni massiv unter Druck geraten.