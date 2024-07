Republikaner-Parteitag Trump zeigt sich erstmals nach Attentat Stand: 16.07.2024 05:07 Uhr

Beim Parteitag der Republikaner in Milwaukee hat sich Trump erstmals nach dem Attentat öffentlich gezeigt. Dort hatte ihn seine Partei zuvor offiziell als Präsidentschaftskandidat nominiert.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist mit einem weißen Verband am Ohr auf dem Parteitag seiner Partei in Milwaukee erschienen. Er reckte erneut die Faust in die Höhe und wurde in der Veranstaltungshalle von den Delegierten bejubelt. Dort posierte er mit seinem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, J. D. Vance. Die Menge rief "Kämpft, kämpft, kämpft!".

Parteitag nominiert Trump

Zuvor hatten die Delegierten den 78-Jährigen bereits offiziell als Kandidaten der Republikaner für die Präsidentschaftswahl im November nominiert. Mehr als die Hälfte der rund 2400 Delegierten in Milwaukee votierten für den Ex-Präsidenten. Kurz vor seiner Nominierung präsentierte Trump zudem den Senator J.D. Vance als seinen Vizepräsidenten-Kandidaten.

Es ist Trumps erster offizieller Auftritt nach dem Attentat am Wochenende, bei dem er am Ohr verletzt werde. Ein Schütze hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania das Feuer eröffnet und einen Zuschauer getötet. Trump selbst wurde von einem Streifschuss am Ohr getroffen. Danach hatte er angekündigt, trotz der Verletzung am Nominierungsparteitag der Republikaner persönlich teilnehmen zu wollen.

Mit einem kleinen Verband am Ohr zeigte sich Trump seinen Anhängern.

Programm verabschiedet

Auf ihrem Treffen in Milwaukee verabschiedeten die Delegierten zudem ihr Programm mit dem Titel "America First: A Return to Common Sense". Darin werden die teilweise radikalen Positionen der Partei zu Abtreibungen und der gleichgeschlechtlichen Ehe etwas abgeschwächt.

Insbesondere wird auf die Forderung von Abtreibungsgegnern nach einem nationalen Abtreibungsverbot verzichtet. Stattdessen wird Trumps Position übernommen, die Frage den einzelnen Bundesstaaten zu überlassen. Zudem wird auf einen Verweis auf die "traditionelle Ehe" zwischen einem Mann und einer Frau verzichtet.

Bei der Wirtschaft sollen Regulierungen abgebaut, Steuern gesenkt und die Inflation "beendet" werden. Außerdem sollten die USA zum dominierenden Energieproduzenten gemacht werden. Mit Blick auf die Außenpolitik heißt es unter anderem, der Frieden in Europa und im Nahen Osten solle wiederhergestellt werden.

Kritik an Trumps Sprache von Biden

Sein Konkurrent im Rennen ums Weiße Haus, Präsident Joe Biden, warf Trump derweil vor, mit seiner Rhetorik die Menschen in Gefahr zu bringen. «Er spricht von einem Blutbad, falls er verliert», sagte Biden in einem Interview mit dem US-Fernsehsender NBC. Trump spreche davon, dass er die Strafen all derer aussetzen wolle, die wegen der Attacke auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 verurteilt worden seien. Anhänger Trumps hatten den Parlamentssitz damals gewaltsam gestürmt.

Biden argumentierte, nicht seine, sondern Trumps Rhetorik heize die Debatte im Wahlkampf an. «Ich bin nicht der Mann, der gesagt hat, ich will am ersten Tag ein Diktator sein. Ich bin nicht der Mann, der sich geweigert hat, das Ergebnis der Wahl zu akzeptieren. Ich bin nicht der Mann, der gesagt hat, dass er das Ergebnis dieser Wahl nicht automatisch akzeptieren wird», sagte der Demokrat mit Blick auf Äußerungen des früheren Präsidenten.