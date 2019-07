"Alan Kurdi" Malta verweigert Rettungsschiff Einfahrt

Um nicht länger vor Lampedusa warten zu müssen, haben die Seenotretter der "Alan Kurdi" Kurs auf Malta genommen. Doch auch Malta will das Schiff nicht anlegen lassen. Die Crew hofft auf Unterstützung der EU-Staaten.

Malta hat dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" untersagt, im Hafen der Insel anzulegen. Wie ein Sprecher der maltesischen Armee der Deutschen Presse-Agentur sagte, hat das Schiff keine Erlaubnis in die Hoheitsgewässer Maltas einzudringen.

Das Schiff der Organisation Sea-Eye hat nach eigenen Angaben 65 Menschen an Bord, die sie in internationalen Gewässern vor Libyen von einem Schlauchboot gerettet habe. Nachdem das Schiff vergeblich auf die Erlaubnis gewartet hatte, in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa einzufahren, hatte es Kurs auf Malta genommen.

Appell an Deutschland und andere EU-Staaten

Die Hilfsorganisation hofft weiterhin, dass Malta das Schiff anlanden lässt, sobald Deutschland und andere EU-Staaten anbieten, die Geretteten aufzunehmen, so die Sprecherin von Sea-Eye, Carlotta Weibl: "Wir erwarten, dass Malta damit nicht allein gelassen wird."

Wenn die Todesfälle im Mittelmeer aufhören sollen, dürften Rettungsschiffe nicht wochenlang vor den Inseln liegen bleiben. Medizinische Notfälle an Bord gebe es zwar keine. Die Menschen seien aber geschwächt, so Weibl. Nach Angaben der maltesischen Armee forderte das Schiff noch keine Notfallversorgung an.

Verbot Salvinis

Zuvor hatte das Schiff stundenlang vor Lampedusa auf eine Erlaubnis zum Einlaufen in den Hafen gewartet. Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte das jedoch strikt verboten. Die Organisation erklärte daraufhin, sich an das Verbot zu halten und nach Malta fahren zu wollen.

Ohne Hilfe von außen werde die Lage in zwei bis drei Tagen kritisch an Bord, sagte Sea-Eye-Einsatzleiter Gorden Isler. Ein Angebot der libyschen Küstenwache, den Hafen der Stadt Sawija als "sicheren Zufluchtsort" anzulaufen, hatte das Rettungsschiff zuvor abgelehnt.