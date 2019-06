YouTube mache Hassreden von Rassisten und Neonazis leicht zugänglich, werfen Kritiker der Plattform vor. Nun kündigt der Konzern an, solche Videos zu verbieten. Auch Verschwörungstheorien sollen eingedämmt werden.

Die Videoplattform YouTube will verschärft gegen diskrimierende und Hass verbreitende Videos vorgehen. Das kündigte das Unternehmen auf seinem Firmenblog an. "Heute gehen wir einen weiteren Schritt, indem wir Videos verbieten, die suggieren, dass eine Gruppe [von Menschen] einer anderen überlegen sei, um deren Diskriminierung, Segregation oder ihren Ausschluss zu rechtfertigen", heißt es in der Mitteilung.

Verboten sind demnach Videos, deren Inhalte Menschen aufgrund ihres Alters, des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, des sozialen Standes, der Religion herabsetzen. "Dazu zählen beispielsweise auch Videos, die Nazi-Ideologie fördern oder verherrlichen, welche inhärent diskriminierend ist", teilte YouTube mit. Auch Videos, die den Holocaust oder Gewaltexzesse wie den schweren Amoklauf an der Sandy-Hook-Grundschule 2012 im US-Bundesstaat Connecticut leugnen, würden künftig gelöscht.

Systemupdate in mehreren Ländern angestrebt

Man arbeite an einer Lösung, wie diese Inhalte zur wissenschaftlichen Recherche und Organisationen, die gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit kämpften, weiterhin zugänglich zu machen wären - "wie immer ist der Kontext wichtig", heißt es.

Kritiker der Videoplattform hatten immer wieder angeführt, über den Empfehlungsalgorithmus kämen auch Verschwörungstheorien zu großer Popularität. Auch dem will YouTube sich künftig entgegenstellen: Im Januar sei in den USA ein Systemupdate getestet worden, das Videos mit grenzwertigen Inhalten oder "schädlicher Falschinformation" in der Empfehlung herabstufe - dazu zählten etwa angebliche Wunderheilungen von schweren Krankheiten oder Behauptungen, dass die Erde eine Scheibe sei.

Angestrebt werde, dieses verbesserte System bis zum Jahresende in weiteren Ländern einzusetzen.