Kommunale Ernstfall-Vorbereitung Hilfe zur Selbsthilfe oder akribische Pläne Stand: 25.10.2022 10:07 Uhr

Deutschland könnte insgesamt besser auf Blackouts vorbereitet sein - das ergeben aktuelle Recherchen. Doch wie gut die Vorkehrungen tatsächlich sind, ist von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich.

Von Peter Sonnenberg, SWR

Es ist in den Behördenstuben angekommen, dass es nicht bloße Schwarzmalerei ist, von Stromausfällen, Gasengpässen und hierdurch entstehenden Notsituationen zu sprechen. Die Konsequenzen, die aus solchen Krisenszenarien gezogen werden, sind allerdings noch sehr unterschiedlich. Immer mehr Städte und Gemeinden bereiten sich sehr ernsthaft auf drohende Blackouts vor. Und die Angst der Menschen wird größer, plötzlich ohne Strom dazusitzen - oder in einer kalten Wohnung. Denn ohne Strom geht in unseren Häusern nichts mehr: Heizung, Licht, Kommunikation, Herd und Kühlschrank. Für zwei Stunden kann es ja gemütlich sein, bei Kerzenschein ein Buch zu lesen. Doch das, wovor die Behörden zunehmend warnen, ist alles andere als gemütlich: Es ist bedrohlich.

SWR Logo Peter Sonnenberg

Die meisten Kommunen arbeiten an Notfallplänen

Die Verbandsgemeinde Winnweiler gehört zu denen, die vorbereitet sein wollen. Acht Monate lang hat die Verwaltung mit ihren Fachabteilungen und der Feuerwehr an einem Notfallplan gearbeitet, der nur aus der Schublade gezogen und abgearbeitet werden muss. Bürgermeister Rudolf Jacob möchte auf Nummer Sicher gehen: "Ob es zu einem Blackout kommen wird oder nicht, das wissen noch nicht einmal die Experten. Aber man kann definitiv sagen: Die Wahrscheinlichkeit, dass Strom oder Gas zur Mangelware werden, ist deutlich größer geworden, als das zuvor der Fall war."

Der Notfallplan der Verbandsgemeinde umfasst drei Eskalationsstufen: Nach einer halben Stunde Stromausfall könnten Betroffene sich bei der Feuerwehr in Winnweiler melden, um - falls nötig - von dort aus Notrufe abzusetzen oder auch, um Angehörige zu informieren. Stufe zwei greift nach zwei Stunden: Dann würden die Feuerwehrhäuser für die Bevölkerung geöffnet und mit Notstrom versorgt werden. Heiße Getränke würden angeboten.

Nach spätestens acht Stunden würden dann in Stufe drei insgesamt 17 Notunterkünfte in der Verbandsgemeinde geöffnet werden. Dort gäbe es unter anderem Notstromaggregate, beispielsweise für Menschen mit Sauerstoffgeräten oder Dialyse-Patienten, die ohne Strom in Lebensgefahr wären. Außerdem sollen in mehreren Orten der Verbandsgemeinde in Bürger- und Gemeindehäusern sowie in Feuerwehrhäusern Menschen mit Essen und warmen Getränken versorgt werden. Auch das Seniorenheim würde im Katastrophenfall mit Notstromaggregaten betrieben werden können.

"Die Menschen sind dankbar"

"Wir haben sowohl für den längerfristigen Ausfall von Gas als auch für den Ausfall von Strom entsprechende Anlaufstellen und Notunterkünfte vorgesehen. Die sind auch entsprechend technisch ausgerüstet, dass wir heizen können, dass wir Licht machen können, dass wir den Leuten was zu essen vorbereiten können", fasst Bürgermeister Jacob zusammen. "Hier wird man sich auch informieren können, was überhaupt los ist. Die Verunsicherung ist schon da, in Teilen auch Ängste. Ich nehme aber auch wahr, dass die Menschen dankbar sind, dass wir entsprechende Vorbereitungen getroffen haben."

Die Infrastruktur ist anfälliger geworden

Wichtig sei jetzt, dass erstmal die städtischen Mitarbeiter sensibilisiert und geschult werden, heißt es vom Deutschen Städtetag. Um den Schutz der digitalen Infrastruktur in den Städten fortlaufend weiterzuentwickeln, gibt es viele Hilfestellungen, beispielsweise vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, den Innenministerien der Länder oder auch den Computer Emergency Response Teams.

"Je digitaler die Städte werden, desto wichtiger ist der Schutz ihrer IT-Systeme vor Cyberangriffen", sagt Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages. Es komme auf die gemeinsame Kraftanstrengung der ganzen Bevölkerung an. Das Ziel, 20 Prozent Gas einzusparen, gelinge nur, wenn alle mitmachten. Aber auch die verstärkte Aufklärung der Menschen sei wichtig. "Die Menschen in Deutschland sind bisher unerfahren mit Krisen und Katastrophen. Deshalb ist eine kontinuierliche, transparente und niedrigschwellige Aufklärung über mögliche Risiken wichtig. Kampagnen zur Selbstschutz- und Selbsthilfefähigkeit müssen deutlich stärker und breiter ausgerollt werden."

Katastrophenschützer spielen vorübergehende Stromausfälle durch. Wenn über viele Tage der Strom ausfällt, hat das Auswirkungen auf alle Bereiche der kritischen Infrastruktur. Dann werden Ressourcen knapp. Dedy weist darauf hin, dass eine funktionierende Notversorgung mit Wasser und Wärme nur für maximal 72 Stunden möglich sei. "Die Extremsituation eines mehrtägigen Blackouts könnte der kommunale Katastrophenschutz nicht allein bewältigen. Dann kommt es auf die schnelle und gut koordinierte Zusammenarbeit an, ressortübergreifend und über alle staatlichen Ebenen hinweg."

Nicht alle sind gut vorbereitet

Doch mehrere Gemeinden beantworten die Anfrage des SWR noch sehr gelassen. Hilfe zur Selbsthilfe der Bevölkerung spiele eine ganz große Rolle, und man würde am Tag der offenen Tür der Feuerwehr nochmal dafür sensibilisieren. Andere verweisen ganz allgemein auf Hinweise und Checklisten des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, doch damit weiß man im Fall der Fälle auch nicht, wo man sich aufwärmen kann oder etwas zu Essen bekommt.

Eine Gemeinde hat zurückgeschrieben: "Derartige Pläne gelten als sicherheitsrelevant und werden daher nicht konkreter nach außen kommuniziert". Hoffentlich warten dort die notbeheizten Feuerwehrhäuser nicht umsonst auf frierende Anwohner, die nichts von den Plänen wussten.

Hilfe im Katastrophenfall ist nicht endlos

Auch gut vorbereitete Städte und Gemeinden wären im Katastrophenfall auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Der Krisenstab der Stadt Ludwigshafen hat einen umfangreichen Maßnahmenkatalog erstellt, wird Wärmeinseln in allen Stadtteilen schaffen, kritische Infrastruktur mit Notstromaggregaten am Laufen halten und weist 40 Notwasserbrunnen im Stadtgebiet aus.

Dennoch betont der Krisenstab, dass die Ressourcen der Feuerwehren und Katastrophenschützer begrenzt seien. Jeder, der deren Hilfe nicht brauche, sorge dafür, dass sie an anderer Stelle eingesetzt werden könnten. Zumindest an Vorräte für die eigene Familie, an Medikamente und eine schnell greifbare Sammlung wichtiger Dokumente sollte jeder denken. Und auch an die tierischen Mitbewohner - damit auch Hund, Katze, Vogel, Fisch einen möglichen Blackout gut überstehen.