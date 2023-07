Fußballstar steigt bei Karlsruher Firma ein Wieso Ronaldo in eine Uhrenplattform investiert Stand: 29.07.2023 15:37 Uhr

Nicht erst seit Cristiano Ronaldo investiert hat, boomt der Markt für Uhren und andere Luxusprodukte - vor allem bei Menschen unter 30 Jahren. Warum ist das so?

Von Paul Jens, SWR

Größer hätte der Werbeeffekt kaum sein können. Der Mensch mit den meisten Instagram-Followern weltweit steckt Geld in ein Unternehmen, das der breiten Öffentlichkeit bis dahin wohl nur wenigen ein Begriff war. Unter einer Millionen Euro, so berichtet es das Handelsblatt, soll der Fußballstar Cristiano Ronaldo in die Karlsruher Uhrenplattform Chrono24 investiert haben. Klingt überschaubar für jemanden, der laut Forbes 136 Millionen Dollar im Jahr 2022 verdient haben soll. Aber um das Geld geht es den Karlsruhern, die auf ihrer Plattform Verkäufer und Käufer weltweit zusammenbringen, gar nicht.

Unter 30-Jährige stehen auf Luxus

"Reichweite ist immer gut, aber fast jeder Uhrensammler kennt uns schon", sagt der Vorstandsvorsitzende Tim Stracke im Interview mit tagesschau.de. "Aber dass jemand wie Cristiano Ronaldo in das Unternehmen investiert, das strahlt unglaubliches Vertrauen aus." Tatsächlich galt der Markt für Uhren lange als wenig dynamisch, doch in den vergangenen Jahren hat sich Bild massiv verändert. Gerade junge Menschen interessieren sich für Luxusuhren sowie für andere Luxusartikel wie Handtaschen oder Bekleidung.

"Es sind vor allem die Jungen, die nach 1995 geboren wurden, die immer mehr Luxusartikel kaufen", weiß Anja Achtziger, Leiterin des Lehrstuhls für Sozial- & Wirtschaftspsychologie an der Zeppelinuniversität Friedrichshafen. "Viele der Marketingmaßnahmen von Luxusmarken zielen deshalb genau auf die unter 30-Jährigen ab. Und sie wissen genau, wie sie diese Menschen über Instagram und TikTok erreichen können." Und da kommt wieder Cristiano Ronaldo ins Spiel mit seinen fast 600 Millionen Instagram-Followern. Wobei der portugiesische Ausnahme-Fußballer auch in allen anderen Generationen weltbekannt ist.

Der Preis steigt und die Nachfrage bleibt stabil

Neben Uhren sind es vor allem Bekleidung, Sneakers und Taschen aus dem Luxussektor, die von der jungen Zielgruppe nachgefragt werden. Und dass, obwohl laut Achtziger die Preise in den letzten Jahren um fast 25 Prozent gestiegen sind. In anderen Branchen würde dies zu einem Rückgang der Nachfrage führen, im Luxussegment sei genau das Gegenteil zu beobachten. "Das Produkt wirkt noch exklusiver und die Nachfrage bleibt stabil."

Der Trend zu Luxusprodukten ist auch ein Teil der Individualisierung. Wenn es beispielsweise von einer Jacke nur wenige Stück gibt, ist es unwahrscheinlich, dass der Mitschüler oder Nachbar genau die gleiche trägt. Gerade junge Menschen wollen sich abheben und geben daher mehr Geld für exklusivere Stücke aus. Nicht alle behielten dabei den Überblick über ihre Finanzen, sagt Achtziger: "In dem Alter fehlt auch oft noch das finanzielle Wissen. Viele können nicht einschätzen, ob sie den Kredit zurückzahlen können. Wenn Zahlungen immer in die Zukunft verschoben werden, können sich irgendwann Summen aufhäufen, die man in dem Alter nicht stemmen kann."

Luxusprodukte als Geldanlage

Neben der Individualisierung gibt es aber noch einen zweiten Grund für die hohe Nachfrage nach Luxusprodukten: Die teuren Artikel werden als Geldanlage gekauft. Einer Studie der Boston Consulting Group zufolge haben sich bestimmte Uhrenmodelle zwischen 2018 und 2023 um fünfzehn Prozent verteuert. Damit schlugen die gebrauchten Uhren in ihrer Wertsteigerung zum Beispiel den Aktienindex der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen. Und die Nachfrage nach Luxusprodukten soll weiter steigen.

Tim Stracke von der Karlsruher Uhrenplattform Chrono24 sieht noch einen weiteren Vorteil der Luxusprodukte: Diese würden in den Trend der Nachhaltigkeit reinpassen. "In unserem Umfeld haben Produkte immer kürzere Lebenszeiten, die Haltbarkeit ist eher rückläufig. Jetzt möchte man eher wieder Produkte, die eine lange Lebenszeit haben, und das ist bei einer Uhr gegeben. Die halten oft auch 100 Jahre." Wie nachhaltig die Partnerschaft mit Cristiano Ronaldo sein wird, muss sich erst noch zeigen. Der 38-Jährige spielt inzwischen in Saudi-Arabien. Wachsen will Chrono24 aber vor allem auf dem asiatischen Markt.