FAQ Bankenpleite in den USA Wie gefährlich ist der SVB-Kollaps? Stand: 13.03.2023 11:20 Uhr

Der Zusammenbruch der US-amerikanischen Silicon Valley Bank sorgt weltweit für Unruhe, in der Finanzbranche grassiert die Angst vor einem Dominoeffekt. Die wichtigsten Antworten auf aktuelle Fragen.

Es handelt sich um den größten Bankenkollaps seit der Finanzkrise von 2008: In den USA ist die Silicon Valley Bank (SVB) zusammengebrochen. Zudem wird auch die New Yorker Signature Bank abgewickelt.

Warum ist die SVB in Schieflage geraten?

Die Silicon Valley Bank gehörte zu einem der wichtigsten Geldhäuser für Start-up-Finanzierungen in den USA. Die Start-ups hatten in den vergangenen Jahren hohe Einlagen bei der Bank geparkt, mussten diese nun jedoch angesichts der steigenden Zinsen in den USA schneller auflösen als gedacht.

Um Kunden weiterhin mit Geld versorgen zu können, wollte die Bank liquide Mittel über eine Notkaptialerhöhung einsammeln. Doch dies scheiterte, und die Aktien verbuchten am Donnerstag an der Wall Street einen Rekord-Tagesverlust. Damit wurden Börsenwerte von rund 80 Milliarden Dollar ausgelöscht. Nach einem Kursrutsch wurden die Papiere am Freitag vom Handel ausgesetzt, und die Bank wurde unter staatliche Kontrolle gestellt.

Warum wurde die Signature Bank geschlossen?

Am Sonntag wurde von den US-Behörden außerdem die New Yorker Signature Bank geschlossen. Die Bank war das einzig verbleibende Geldhaus mit großen Krypto-Geschäft, nachdem in der vergangenen Woche Silvergate Capital pleite ging, da sie Miner, Kryptobörsen und andere Firmen aus der Branche zu ihren Kunden zählte.

Was passiert mit den Spareinlagen?

Die US-Regierung hat nach der Pleite der beiden Banken zugesichert, dass sämtliche Einlagen geschützt werden sollen. Das teilten US-Finanzministerin Janet Yellen, der Chef der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, und die US-Einlagensicherung FDIC gemeinschaftlich mit. Die Kunden können danach auf ihr gesamtes Geld zugreifen.

Wie gefährlich ist die aktuelle Krise?

Der Internationale Währungsfonds (IWF) teilte mit, man beobachtet die möglichen Auswirkungen der Pleite der Silicon Valley Bank auf die Finanzstabilität. "Wir haben volles Vertrauen, dass die Entscheidungsträger in den USA angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Situation in den Griff zu bekommen", sagte ein IWF-Sprecher.

Bislang gibt es allerdings keine Anzeichen, dass sich die Krise ausweiten könnte: "Die SVB Bank gefährdet nicht den internationalen Kapitalmarkt. Ihr Klumpenrisiko aus der Start-Up-Finanzierung ist untypisch für den Bankensektor", sagte der Präsident des Bayerischen Finanzzentrums Wolfgang Gerke.

Die Federal Reserve stellte am Sonntag ein neues Programm vor, um die Banken zu stützen: Das "Bank Term Funding Program" stelle zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung. Bis zu 25 Milliarden Dollar aus dem Währungsstabilisierungsfonds des Finanzministeriums werden das Kreditprogramm der Fed absichern.

Wie groß ist das Risiko für europäische Banken?

In Frankreich sieht man die Krise gelassen - der Zusammenbruch stellt nach Einschätzung des französischen Finanzministers Bruno Le Maire kein Risiko für das französische Bankensystem dar. "Wir beobachten die Situation in den USA, aber es gibt keinen spezifischen Alarm für das französische Bankensystem, das solide ist", sagte Le Maire dem Radiosender Franceinfo.

In Großbritannien wird die Tochter der SVB von der Großbank HSBC für ein Pfund übernommen. Damit wird die britische Start-up-Szene beruhigt. Die britische Notenbank unterstützte die Übernahme und versicherte den Kunden, dass sie Zugang zu ihren Einlagen und den üblichen Bank-Dienstleistungen haben. Das breitere Bankensystem bleibe sicher, gesund und gut kapitalisiert, teilte die Bank of England mit. "Keine weiteren britischen Banken sind direkt materiell von diesen Schritten oder von der Lösung betroffen."

Wie reagiert man in Deutschland?

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am Vormittag ein Moratorium über die Silicon Valley Bank Germany angeordnet, "aufgrund der bestehenden Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Gläubigern". Das bedeutet, die Bank wird für den Kundenverkehr geschlossen. Die BaFin betonte aber auch, die SVB Germany habe keine systemische Relevanz.

Hierzulande berät außerdem der Finanzkrisenstab der Bundesbank über etwaige Auswirkungen des Kollaps. Das Gremium komme heute zusammen, um die Situation zu analysieren und die möglichen Folgen für die deutsche Finanzbranche und die Finanzmärkte zu erörtern, sagte ein Bundesbank-Sprecher.

Könnte sich die Krise auf die Geldpolitik auswirken?

Volkswirten rechnen damit, dass die aktuellen Pleiten auf die US-Zinspolitik ausstrahlen könnten. "Die straffen Zinserhöhungen der Fed haben offenbar zu Stress in den US-Bankbilanzen geführt", heißt es in einer Analyse der Commerzbank-Ökonomen Bernd Weidensteiner und Christoph Balz: "Die offenkundigen Probleme einiger US-Banken setzen auch ein Fragezeichen hinter die für den 21./22. März anstehende Fed-Sitzung."

Statt der bislang erwarteten Anhebung des Leitzinses um einen halben Prozentpunkt könnte die Notenbank Fed stattdessen nur um einen viertel Punkt nach oben gehen, "um nicht noch mehr Probleme im Bankenwesen hervorzurufen", so die Ökonomen. "Die Entwicklung der nächsten Tage dürfte weiteren Aufschluss erlauben."

Was passiert an den Börsen?

Die Sorgen um das US-Banksystem machen auch die Anleger in Deutschland nervös. Der deutsche Leitindex notierte bereits in den ersten Handelsminuten rund ein Prozent im Minus bei 15.257 Punkten, verlor zwischenzeitlich sogar um die drei Prozent.

Auch der EuroStoxx 50 fiel auf das tiefste Niveau seit neun Wochen zurück. Er brach in den ersten anderthalb Stunden des Handels um über 3 Prozent ein auf 4090 Punkte. Der europäische Bankaktien-Index bröckelte sogar um 4,7 Prozent ab, der Index der Finanzdienstleistungsunternehmen verlor 3,3 Prozent.

Auch der Pariser Leitindex Cac 40 sank um 2,9 Prozent, während der britische FTSE 100 zuletzt 2,4 Prozent verlor.