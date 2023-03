Bankenkollaps in den USA Biden fordert schärfere Regeln Stand: 13.03.2023 15:18 Uhr

Noch vor Öffnung der US-Börse hat sich US-Präsident Biden zum Kollaps der Silicon Valley Bank und der Signature Bank geäußert. Dabei forderte er eine Regelverschärfung für Banken und versprach Einlagensicherheit.

US-Präsident Joe Biden hat sich dafür ausgesprochen, die Regeln für US-Banken nach dem Kollaps der kalifornischen Silicon Valley Bank (SVB) und der Signature Bank zu verschärfen. Er wolle den Kongress und die Aufsichtsbehörden darum bitten, sagte Biden in Washington. Es müsse vermieden werden, dass so etwas noch einmal passiere.

Die US-Regierung habe schnell reagiert. Die US-Bürgerinnen und -Bürger könnten deshalb auf die Sicherheit des Bankensystems vertrauen. "Ihre Einlagen werden da sein, wenn Sie sie brauchen", fuhr er fort. Biden versicherte zugleich, dass die Steuerzahler des Landes nicht für Verluste rund um die Pleite der Banken einstehen müssten. Dafür käme ein Einlagensicherungsfonds auf, in den alle Banken einzahlten.

Verantwortliche sollen entlassen werden

Kunden, die ihr Geld bei der Silicon Valley Bank und Signature Bank angelegt hatten, seien geschützt und hätten ab heute Zugang zu ihren Ersparnissen, so Biden weiter. Das gelte auch für kleine Betriebe. Die Investoren, die hinter den Banken stehen, müssten ihre Verluste hingegen selbst tragen.

Der US-Präsident kündigte zudem an, dass die Verantwortlichen in den Geldinstituten entlassen würden. "Niemand steht über dem Gesetz", so Biden.

US-Regierung sichert Schutz der Einleger zu

Bereits zuvor hatte die US-Regierung eine Absicherung aller Einlagen bei der Silicon Valley Bank verkündet. Finanzministerin Janet Yellen, US-Notenbankchef Jerome Powell und die US-Einlagensicherung FDIC gaben in einer gemeinsamen Stellungnahme bekannt, alle Einleger würden vollständig geschützt und könnten auf ihr gesamtes Geld zugreifen. Eine ähnliche Regelung gelte auch für die Signature Bank.

Die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank war nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorübergehend geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden. Das hatte weltweit für Unruhe gesorgt. Auch andere Banken gerieten an der Börse erheblich unter Druck. Auch die in New York ansässige Signature Bank wurde geschlossen.