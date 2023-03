Marktbericht DAX stabil Leichtes Plus nach SVB-Pleite Stand: 13.03.2023 07:51 Uhr

Nach dem turbulenten Handel zum Wochenschluss dürfte sich der DAX zunächst stabilisieren. Anleger rätseln über die Folgen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank für die Märkte.

Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex DAX vor dem Xetra-Handelsstart moderat im Plus mit 15.450 Zählern. Am Freitag war der DAX mit einem Abschlag von 1,3 Prozent bei 15.427,97 Punkten aus dem Handel gegangen. Der Kollaps des US-Start-Up-Finanzierers Silicon Valley Bank hatte die internationalen Märkte vor dem Wochenende auf Talfahrt geschickt.

Seit Anfang Februar pendelt der deutsche Leitindex schon um die Marke von 15.400 Punkten. Analyst Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel spricht von "Ping Pong" des DAX und einem "Seitwärtsmodus auf hohem Niveau". Bremsend wirkten zuletzt vor allem die gestiegenen Zinsen an den Kapitalmärkten.

Wie reagiert die Fed auf die SVB-Pleite?

Der SVB-Zusammenbruch könnte für die Märkte auch positive Folgen haben: "Mit den zuletzt aufgekommenen Sorgen vor einer Bankenkrise in den USA und dem erfolgten Anstieg der Risikoaversion sind die Erwartungen bezüglich der Zinserhöhungen reduziert", schreiben die Fachleute der Helaba in ihren Tageskommentar.

"Angesichts des Stresses im Bankensystem erwarten wir nicht mehr, dass der FOMC auf seiner nächsten Sitzung am 22. März eine Zinserhöhung vornehmen wird", schrieben die Analysten von Goldman Sachs. "Wir haben unsere Erwartung, dass der FOMC die Zinsen im Mai, Juni und Juli um 25 Basispunkte anheben wird, unverändert gelassen und erwarten nun einen Endsatz von 5,25 bis 5,5 Prozent, obwohl wir erhebliche Unsicherheiten bezüglich des Weges sehen."

Rückschlag an der Wall Street Am vergangenen Freitag waren die US-Börsen nach dem SVB-Kollaps in Turbulenzen geraten. Die Kurse der großen Geldhäuser an der Wall Street brachen zeitweise massiv ein, da Anleger sich vor schlummernden Risiken in den Bilanzen fürchteten. Der Dow Jones verlor 1,1 Prozent auf 31.909 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 sackte um 1,5 Prozent auf 3861 Zähler ab. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 1,8 Prozent auf 11.138 Punkte. Auf Wochensicht ging es beim Dow 4,4 Prozent bergab, beim S&P um 4,5 und bei der Nasdaq um 4,7 Prozent.

Gemischte Signale aus Asien Auch in Asien zeigten die Vorgänge Wirkung. Aussagen der japanischen Regierung und chinesischer Unternehmen, dass die Finanzmärkte und Firmen voraussichtlich nur geringfügig betroffen sein werden, konnten die Sorgen der Anleger über weitere Pleiten nur teilweise zerstreuen. Der Nikkei büßte 1,1 Prozent auf 27.833 Punkte ein. Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent, nachdem die Regierung in Peking am Sonntag überraschend den Chef der Zentralbank und den Finanzminister in ihren Ämtern belassen hatte und damit angesichts der drohenden wirtschaftlichen Herausforderungen im In- und Ausland auf Kontinuität setzt.

SAP verkauft Qualtrics-Beteiligung an US-Finanzinvestor Der Softwarekonzern SAP hat seine Mehrheitsbeteiligung an der Datenanalyse-Firma Qualtrics für 7,7 Milliarden Dollar an den Finanzinvestor Silver Lake verkauft. Silver Lake und die kanadische Pensionskasse CPPIB hätten die von SAP gehaltenen 423 Millionen Qualtrics-Aktien zu je 18,15 Dollar erworben, teilte SAP mit. Dies bedeute einen Aufschlag von 73 Prozent gegenüber dem durchschnittlichen 30-Tage-Handelskurs vor der Ankündigung von SAP, einen Verkauf seiner 71-prozentigen Beteiligung zu prüfen. Qualtrics komme damit auf einen Unternehmenswert von rund 12,5 Milliarden Dollar.

Facebook-Konzern erwägt dezentrale Twitter-Alternative Der Facebook-Konzern Meta denkt über eine Twitter-Alternative nach. "Wir erwägen ein eigenständiges dezentrales Online-Netzwerk für Text-Updates", teilte ein Meta-Sprecher in der Nacht zum Samstag unter anderem der Website "The Register" mit und bestätigte damit Medienberichte. Man glaube, dass es Chancen für einen Ort gebe, an dem unter anderem Personen des öffentlichen Lebens "Updates über ihre Interessen teilen können".

Boeing kann 787 Dreamliner wieder ausliefern Der US-Flugzeugbauer Boeing kann seinen Langstreckenjet 787 Dreamliner wieder an Kunden übergeben. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA teilte mit, dass Boeing die Bedenken der Behörde ausgeräumt habe. Der Airbus Rivale hatte die Auslieferungen vor rund zwei Wochen stoppen müssen, weil zusätzliche Untersuchungen einer Komponente des Flugzeugrumpfs nötig wurden.