Die Zerschlagung der deutschen Thomas Cook schreitet voran. Der türkische Reiseveranstalter Anex Tour übernimmt die Töchter Öger Tours und Bucher Reisen. Die Kartellbehörde muss noch zustimmen.

Der Ausverkauf beim insolventen deutschen Reisekonzern Thomas Cook geht weiter. Der türkische Reiseveranstalter Anex Tour erwirbt den Türkeispezialisten Öger Tours und den Last-Minute-Anbieter Bucher Reisen. Das teilten die vorläufigen Insolvenzverwalter in Oberursel bei Frankfurt mit. Anex Tour übernimmt den Angaben zufolge alle 84 Mitarbeiter an den beiden Unternehmensstandorten in Hamburg und Meerbusch. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

"Mit den Erfahrungen von Bucher und Öger auf dem deutschen Markt und der globalen Kompetenz von Anex bringen wir das Unternehmen zurück in seine Glanzzeiten", sagte der Chef des türkischen Veranstalters, Neşet Koçkar. Das Unternehmen verfügt über eigene Büros in 18 Ländern und beschäftigt etwa 6500 Mitarbeiter.

Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörde sowie des Gläubigerausschusses von Thomas Cook. Angestrebt ist, dass diese bis Ende November 2019 vorliegen. Bitter für Urlauber: Die bereits abgesagten, aber schon ganz oder teilweise bezahlten Buchungen bei Bucher Reisen und Öger Tours können aus rechtlichen Gründen nicht wieder aufgenommen werden.

Über 1000 Jobs sollen gesichert werden

Im September war die deutsche Thomas Cook in den Strudel der Pleite des britischen Mutterkonzerns gerutscht und musste Insolvenz anmelden. 140.000 Urlauber saßen zeitweise an ihrem Urlaubsort fest. Sie melden Schadensansprüche an.

Zunächst war ein Verkauf als Ganzes an mangelndem Interesse gescheitert. Jetzt wird das Unternehmen in Teilen verkauft. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof übernimmt 106 der 126 Reisebüros der Oberurseler. Dadurch würden mehr als 500 Arbeitsplätze in dem Bereich gesichert, wie Unternehmen und vorläufige Insolvenzverwalter mitgeteilt hatten.

An der Hotelmarke Sentido und der Reisebüro-Franchisemarke Holiday Land hat Konkurrent DER Touristik Interesse. Thomas Cook hofft, mit den angestrebten Verkäufen gut die Hälfte der etwa 2100 Jobs in Deutschland sichern zu können. Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter sind bis Ende November 2019 durch das Insolvenzgeld gesichert.