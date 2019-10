Tesla ist in Chinas Liste der genehmigten Autobauer aufgenommen und darf ab sofort mit der Produktion von Elektroautos starten. Ein Werk gibt es bereits in Shanghai.

Der US-Elektroautohersteller Tesla darf mit seiner Produktion in China starten. Das kalifornische Unternehmen wurde in die Liste der von der Regierung genehmigten Autobauer aufgenommen, teilte das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie mit. Die Regierung gewährte damit ein Zertifikat, welches der Elektroautohersteller für den Produktionsstart in China benötigte. Tesla selbst nahm dazu noch keine Stellung.

Der Konzern hat in Shanghai bereits ein Werk für zwei Milliarden Dollar gebaut. Die Produktionsstätte ist Teslas erstes Werk im Ausland. Noch im Oktober will Tesla mit dem Bau von Elektroautos in China beginnen. Bis Ende des Jahres will der Autobauer mindestens 1000 Fahrzeuge des Modells 3s pro Woche herstellen. So sollen der Absatz im weltgrößten Automarkt angekurbelt und Einfuhrzölle für Autos aus den USA vermieden werden. Da es allerdings noch Unsicherheiten in Bezug auf Arbeitskräfte und Lieferanten gibt, ist es noch unklar, ob Tesla seine Produktionsziele erreichen kann.