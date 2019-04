Die SAS-Piloten streiken weiter: Die Fluggesellschaft hat Samstag und Sonntag 900 Flüge gestrichen. Betroffen sind davon fast 100.000 Passagiere. Von Ausfällen betroffen sind vor allem die skandinavischen Länder.

Die skandinavische Fluggesellschaft SAS hat wegen eines Pilotenstreiks am Wochenende rund 900 Flüge gestrichen. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, seien Samstag und Sonntag insgesamt rund 98.000 Passagiere von den Streichungen betroffen. Auch einzelne Verbindungen nach Deutschland fielen demnach aus.

Seit Freitag streiken die SAS-Piloten - auch der Flughafen Oslo-Gardermoen ist davon betroffen.

Bereits am Freitag waren nach Angaben der SAS 72.000 Passagiere von dem Streik betroffen gewesen, 673 Flüge fielen aus. Auch Verbindungen nach Deutschland wurden annuliert: Gestrichen wurden SAS-Flüge von Kopenhagen nach Hamburg, Frankfurt und München, von Stockholm nach Berlin, München, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf sowie von Oslo nach München und Berlin.

SAS-Partner, die rund 30 Prozent aller Flugreisen ausführen, seien von dem Streik nicht betroffen, hieß es weiter.

Die meisten Passagiere strandeten am Freitag am Flughafen Arlanda in Stockholm, wo mehr als 100 Flüge gecancelt werden mussten. Am Osloer Airport Gardermoen und am Flughafen Kastrup in Kopenhagen gab es meterlange Schlangen vor den Informationsschaltern. Viele Reisende hatten allerdings rechtzeitig umbuchen oder auf andere Airlines ausweichen können, da absehbar war, dass die Tarifparteien keine Einigung erzielen werden.

Piloten fordern 13 Prozent mehr Lohn

In der Nacht zu Freitag hatte zunächst die schwedische Pilotengewerkschaft die Tarifverhandlungen abgebrochen, die norwegische und die dänische folgten am frühen Morgen. Die Piloten fordern 13 Prozent mehr Lohn und mehr Planbarkeit im Arbeitsalltag. SAS hatte 2012 kurz vor dem Konkurs gestanden und die Gehälter vieler Mitarbeiter gesenkt.

"Es ist sehr bedauerlich, dass der Pilotenstreik unsere Kunden beeinträchtigt", erklärte SAS. "Wir sind zu Gesprächen bereit, aber wenn die Forderungen erfüllt würden, hätte das sehr negative Konsequenzen für das Unternehmen."