Öl-Embargo gegen Russland Raffinerie PCK soll aus Polen beliefert werden Stand: 19.12.2022 18:20 Uhr

Die für die Spritversorgung im Nordosten wichtige Raffinerie in Schwedt soll bald Öl aus Polen und Kasachstan erhalten - weil ein Embargo für russisches Rohöl in Kraft tritt. Die Bundesregierung rechnet nicht mit höheren Spritpreisen.

Trotz des Ölembargos gegen Russland ist die Rohöl-Versorgung der Raffinerie PCK in Schwedt nach Ansicht der Bundesregierung gesichert. Die Anlage solle von Januar an vor allem aus Polen mit Öl versorgt werden, sagte Michael Kellner, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Er gehe nicht davon aus, dass sich das Umstellen der Öllieferungen stark bei den Spritpreisen bemerkbar machen werde. Es werde zwar spürbar sein, aber er erwarte keine "riesigen Preisausschläge", sagte Kellner.

Hintergrund ist ein Öl-Embargo gegen Russland. Während sich die EU-Staaten auf ein Embargo auf per Tanker geliefertes Öl einigen konnten, das seit Anfang Dezember gilt, betrifft dies nicht durch Pipelines geliefertes Öl. Polen und Deutschland hatten jedoch freiwillig erklärt, auch auf russisches Pipeline-Öl zu verzichten. Dieses Embargo tritt am 1. Januar in Kraft.

Bislang verarbeitet PCK Rosneft-Öl

Die Raffinerie PCK ist für die Spritversorgung der Tankstellen des Großraums Berlin und großer Teile des Nordostens Deutschlands wichtig. Bislang wird sie vor allem über die Druschba-Pipeline mit Rohöl des russischen Staatskonzerns Rosneft versorgt. Dem Konzern gehört auch die Mehrheit an der Anlage, die allerdings gerade unter deutscher Treuhandverwaltung steht. Alternativ kann sie durch bestehende Pipelines über die Häfen Rostock und Danzig mit Öl versorgt werden.

Verhandlungen mit Kasachstan

Laut Bundesregierung hat Polen zugesichert, ab Januar genügend Rohöl zu liefern, um die Anlage zu 70 Prozent auszulasten. Zudem bemühten sich die Anteilseigner der Raffinerie um Lieferverträge mit Kasachstan. Kellner zufolge verhandeln sie über größere Liefermengen, kleinere Lieferungen seien bereits vereinbart. "Ich bin optimistisch, dass auch größere Mengen kommen", sagte Kellner. Er habe darüber bereits mit Regierungsvertretern aus Kasachstan gesprochen. Allerdings muss das kasachische Öl über Pipelines nach Schwedt gepumpt werden - und die verlaufen auch durch russisches Territorium.

Landes- und Kommunalpolitiker aus Brandenburg und Schwedt zeigten sich erleichtert, dass die Raffinerie weiter betrieben werden könne und die Jobs daher gesichert seien. Bund und Länder hatten insgesamt 1,3 Milliarden Euro bereitgestellt, um die ostdeutschen Raffinerien, die mit russischem Rohöl arbeiten, zu sichern und umzurüsten. Neben PCK in Schwedt betrifft dies auch die Raffinerie Leuna in Sachsen-Anhalt. Wie die 1,3 Milliarden zwischen den Standorten aufgeteilt werden, ist noch nicht klar.