Weiterer Kahlschlag in Tech-Branche PayPal entlässt 2000 Mitarbeiter Stand: 01.02.2023 10:04 Uhr

Der Online-Bezahldienst PayPal hat die Entlassung von sieben Prozent der Belegschaft angekündigt - knapp 2000 Mitarbeiter. Das Unternehmen reiht sich damit in die lange Liste großer Tech-Unternehmen ein, die einen Jobabbau angekündigt haben.

Der amerikanische Online-Bezahldienst PayPal hat die Entlassung von etwa sieben Prozent seiner Beschäftigten verkündet. Dies entspricht etwa 2000 Vollzeit-Beschäftigten. Das Unternehmen begründete den Schritt mit einem herausfordernden Geschäftsumfeld. Das in Kalifornien ansässige Unternehmen erklärte, die Entlassungen würden über mehrere Wochen gestreckt. Einige Bereiche würden stärker betroffen sein als andere - PayPal ist der Mutterkonzern von Marken wie Venmo, Xoom und Honey.

PayPal-Vorstandschef Dan Schulman begründete die Stellenstreichungen als Sparmaßnahme. "Wir haben zwar erhebliche Fortschritte bei der Verschlankung unserer Kostenstruktur gemacht und unsere Ressourcen auf unsere strategischen Kernprioritäten konzentriert, aber es bleibt noch viel zu tun", so Schulman in einer Erklärung. Innerhalb eines Jahres hat sich der Wert des Unternehmens an der Börse halbiert.

Schwieriges makroökonomisches Umfeld

Im November hatte PayPal seine jährliche Umsatzwachstumsprognose in Erwartung eines breiteren wirtschaftlichen Abschwungs gesenkt und gesagt, dass es im Weihnachtsquartal kein großes Wachstum in seinem US-E-Commerce-Geschäft erwartet. Führungskräfte des Unternehmens sagten damals, dass ein schwieriges makroökonomisches Umfeld und sich verlangsamende E-Commerce-Trends das Unternehmen zu einer vorsichtigen Prognose zwangen.

Reihe von Entlassungen im Tech-Sektor

Es handelt sich um den jüngsten Fall umfassender Entlassungen bei einem Unternehmen der Tech-Branche. Etliche Unternehmen - darunter die Facebook-Mutter Meta, Amazon, Microsoft, Twitter und Alphabet - beschlossen in den vergangenen Wochen und Monaten größere Kündigungsrunden. Sie versuchen damit die Kosten zu senken und den Abschwung zu überstehen. Die Seite Layoffs.fyi, die Kündigungen in der Tech-Branche verfolgt, weist aktuell 241 Tech-Unternehmen weltweit aus, die insgesamt rund 78.000 Mitarbeiter allein seit Beginn des Jahres entlassen haben.

In den vergangenen Jahren hat die Branche Tausende Stellen geschaffen, um mit dem rasanten Wachstum und den optimistischen Projektionen während der Pandemie umzugehen. So hat der Windows-Anbieter Microsoft seine Belegschaft seit 2019 um mehr als 75.000 Mitarbeiter auf 221.000 vergrößert. Von 2019 bis Ende 2021 hat der Facebook-Mutterkonzern Meta mehr als 27.000 Mitarbeiter hinzugewonnen, die Mitarbeiterzahl Amazons hat sich in dem gleichen Zeitraum sogar mehr als verdoppelt auf 1,6 Millionen weltweit Beschäftigte Ende 2021. Die Tech-Branche ging davon aus, dass sich das Wachstum so fortsetzen würde, bevor es zu einem jähen Ende kam. Nun passen sich die Unternehmen auf das sich verändernde Umfeld an, unter anderem mit Kündigungen.