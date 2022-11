Folgen des Ukraine-Kriegs OECD erwartet langsameres Wachstum Stand: 22.11.2022 12:23 Uhr

Weniger Wachstum und viel Unsicherheit in der Weltwirtschaft prognostiziert die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Deutschland rutscht danach in eine Rezession.

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und die dadurch verschärfte Energiekrise belasten das Wachstum der Weltwirtschaft massiv. Das Plus der globalen Wirtschaftsleistung werde 2023 nur noch bei 2,2 Prozent liegen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) heute in Paris mit. Das sei deutlich weniger als vor dem Krieg erwartet.

"Preis, den die Weltwirtschaft zahlt"

Zwar geht die OECD davon aus, dass 2024 das Wachstum wieder auf 2,7 Prozent steigt. Sollte es jedoch an den Märkten zu Energie-Engpässen kommen, könnte es noch schwächer ausfallen. "Höhere Inflation und geringeres Wachstum sind der saftige Preis, den die Weltwirtschaft für Russlands Krieg gegen die Ukraine zahlt", so die Organisation. Für das Jahr 2022 prognostiziert die OECD einen Zuwachs des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,1 Prozent.

Deutschland gilt in Sachen Wachstum als einer der Hauptverlierer der derzeitigen Situation. Nach einem Wachstum um 1,8 Prozent im laufenden Jahr rechnet die OECD in ihrer Prognose für 2023 mit einem Rückgang des BIP um 0,3 Prozent. Auch 2024 ist Deutschland mit einem geschätzten Wachstum von 1,5 Prozent einer der Nachzügler im internationalen Vergleich.

Auch in Großbritannien stottert das Wachstum

Ähnlich stark stottert laut OECD der Wachstumsmotor in Großbritannien. Hier erwartet die Organisation für 2023 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent und ein Mini-Wachstum von nur 0,2 Prozent im Folgejahr. Nur die russische Volkswirtschaft schrumpft demnach unter den großen Industrieländern noch mehr. Der Krieg in der Ukraine und westliche Sanktionen dürften das BIP dort in diesem Jahr um knapp vier Prozent und 2023 um 5,6 Prozent schrumpfen lassen.

Die beiden Wachstumslokomotiven der Welt, die USA und China, werden dagegen wohl um eine Rezession herumkommen. Für China rechnet die Organisation für 2023 mit Zuwächsen von 4,6 Prozent, die USA schaffen der Prognose zufolge ein Mini-Plus von 0,5 Prozent aufs Gesamtjahr gesehen.

Weitere Abwärtsrisiken für die Weltkonjunktur

Ein erhebliches Abwärtsrisiko für die kommenden Jahre ergibt sich laut der Studie aus möglichen Gasrationierungen in den nächsten beiden Wintern, wenn die geplanten Unterstützungsmaßnahmen die "Preisanreize für Gaseinsparungen nicht ausreichend erhalten", hieß es. Nicht zuletzt bleibt auch die Corona-Pandemie als Risikofaktor für die Weltwirtschaft erhalten: "Neue Wellen der Pandemie könnten den privaten Verbrauch weiter dämpfen oder Engpässe in der Versorgungskette verschärfen."