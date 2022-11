Mail an Belegschaft Musk schließt Twitter-Pleite nicht aus Stand: 11.11.2022 03:11 Uhr

Multimilliardär und neuer Twitter-Eigner Elon Musk hat die Belegschaft in dramatischen Worten vor der Pleite des Kurznachrichtendienstes gewarnt: Sollte es nicht bald neue Einnahmequellen geben, drohe der Kollaps.

Nach den jüngsten Massenentlassung stimmt der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk die verbliebene Belegschaft auf schwierige Zeiten ein und warnt sogar vor einer Firmenpleite. Wenn der Kurznachrichtendienst keine neuen Einnahmequellen erschließe, könnte ihr der Kollaps drohen, schrieb Musk in einer E-Mail, aus der die Nachrichtenagentur AP zitiert.

Homeoffice? Verboten!

Zudem ordnete er an, dass die Mitarbeiter ab Donnerstag alle mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro sein müssten, die Arbeit im Homeoffice sei nicht mehr erlaubt. Bei einer Betriebsversammlung am Nachmittag (Ortszeit) sagte Musk, einige "herausragende" Angestellte könnten um Ausnahmen von der Büropflicht bitten, die er persönlich prüfen würde, zitierte ihn ein Mitarbeiter im Gespräch der AP. Wem das nicht passe, könne kündigen.

Musk begründete das Aus fürs Homeoffice damit, dass vor Twitter harte Zeiten lägen und Erfolg nur durch intensive Arbeit zu erreichen sei. Der neue Chef zeichnete ein düsteres Bild: "Tut mir leid, dass dies meine erste E-Mail an das ganze Unternehmen ist, aber es gibt keine Möglichkeit, die Botschaft zu beschönigen", schrieb er. Twitter verdiene sein Geld derzeit fast ausschließlich mit Werbung. "Ohne erhebliche Einnahmen aus Abonnements ist die Chance groß, dass Twitter den bevorstehenden wirtschaftlichen Abschwung nicht überlebt", schrieb er.

Probleme mit Abomodell, Werbeeinnahmen schwinden

In den vergangenen zehn Tagen habe Twitter sich darauf konzentriert, einen neuen Abo-Dienst für 7,99 Dollar pro Monat zu starten. Dafür bekommen Bezahlprofile ein blaues Häkchen, das Twitter nach eingehender Prüfung bisher nur verifizierten Accounts von Prominenten, Politikern und Unternehmen gewährte. Doch die Neuerung hat bereits dazu geführt, dass neu gekaufte Fake-Konten von Betrügern aus dem Boden sprießen, die sich unter anderen als Basketballstar LeBron James und Ex-Präsident George W. Bush ausgaben und über diese Profile Falschinformationen verbreiteten.

Eine Reihe bekannter Unternehmen hat zudem seine Werbung bei Twitter erst einmal ausgesetzt, um zu sehen, wie sich Musks Ankündigung auswirken wird, die Regeln zu lockern, mit denen Twitter bislang gegen Hetzreden und Falschinformationen vorgegangen ist. Musk wies die Belegschaft dann auch an, der Beseitigung von "Bots, Trollen und Spam absolute Top-Priorität" einzuräumen.

Wie das umgesetzt werden soll, bleibt allerdings unklar: Bei der Betriebsversammlung habe der neue Eigentümer indes Nachfragen von Angestellten abgebügelt, wie Twitter denn mit einer drastisch gestutzten Belegschaft seine Verpflichtung zum Schutz der Daten und Privatsphäre von Nutzern einhalten solle, sagte ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AP.

Exodus der Führungskräfte

Nach Angaben eines Twitter-Führungsmitglieds feuerte Musk vergangene Woche etwa die Hälfte der Belegschaft, zu der vor einiger Zeit noch 7500 Menschen gehört haben. Inzwischen springen offenbar immer mehr hochkarätige Köpfe bei Twitter von sich aus ab. Die Chefin für Informationssicherheit, Lea Kissner, kündigte via Tweet an, das Unternehmen zu verlassen. Auch Yoel Roth, Chef der Abteilung für Vertrauen und Sicherheit beim Online-Dienst, habe seine Kündigung eingereicht, hieß es in einer internen Mitteilung, aus der ein Top-Manager zitierte. Der bisherige Datenschutzbeauftragte bei Twitter, Damien Kieran, nahm ebenfalls seinen Hut.