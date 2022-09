Wegen hoher Energiekosten ArcelorMittal fährt Produktion zurück Stand: 02.09.2022 16:37 Uhr

Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal stellt vorübergehend zwei Anlagen in Deutschland ab - und zieht damit als erster großer Branchenvertreter derartige Konsequenzen aus den hohen Energiekosten.

Der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal stellt vorübergehend zwei Anlagen in Deutschland ab. Wie das Unternehmen mitteilte, sind die hohen Energiekosten in Deutschland der Grund für die Maßnahme. Damit ist ArcelorMittal das erste große Stahlunternehmen in Deutschland, dass derartige Konsequenzen aus den gestiegenen Kosten zieht.

Hochöfen stillgelegt

Davon betroffen sind die Anlagen in Bremen und Hamburg: Von Ende September an werde der Konzern bis auf Weiteres einen der beiden Hochöfen am Flachstahlstandort Bremen stilllegen, teilte das Unternehmen mit. Im Hamburger Langstahlwerk werde ab Oktober die Direktreduktionsanlage aufgrund der aktuellen Situation und der negativen Aussichten außer Betrieb genommen.

Kurzarbeit wird ausgeweitet

In beiden Werken gebe es bereits jetzt Kurzarbeit, die nun ausgeweitet werde, teilte ArcelorMittal mit. Davon sind demnach nicht nur die Werke in Bremen und Hamburg betroffen, sondern auch die Produktionsstandorte in Duisburg und Eisenhüttenstadt. Konkrete Zahlen zur Kurzarbeit nannte der Konkurrent von Thyssenkrupp und Salzgitter zunächst nicht. Der Konzern beschäftigt hierzulande etwa 8500 Mitarbeitende.

Die Stahlindustrie gehört neben der Chemie-, Aluminium-, Papier- und Zementindustrien zu den energieintensivsten Branchen überhaupt. Die Schwerindustrie kämpft zudem mit hohen Kosten für Rohstoffe und Verschmutzungsrechte.

ArcelorMittal-Chef: "Nicht mehr wettbewerbsfähig"

"Die hohen Kosten für Gas und Strom belasten unsere Wettbewerbsfähigkeit stark. Dazu kommt ab Oktober die geplante Gasumlage der Bundesregierung, die uns weiter belasten wird", sagte der Deutschland-Chef von ArcelorMittal, Reiner Blaschek. Mit einer Verzehnfachung der Gas- und Strompreise binnen weniger Monate sei man nicht mehr wettbewerbsfähig in einem Markt, der zu 25 Prozent aus Importen versorgt werde. "Wir sehen dringenden politischen Handlungsbedarf, um die Energiepreise umgehend in den Griff zu bekommen."