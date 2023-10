US-Sängerin Film über Taylor Swift bricht Rekord im Vorverkauf Stand: 06.10.2023 10:50 Uhr

Der Film über die Welttournee von Taylor Swift hat bereits im Vorverkauf über 100 Millionen Dollar eingespielt. Kommerziell könnte die Tour zur erfolgreichsten in der Geschichte der Popmusik werden.

Bereits eine Woche vor dem offiziellen Kinostart hat ein neuer Film über die Welttournee der US-Sängerin Taylor Swift kommerzielle Rekorde gebrochen. Wie die weltgrößte Kinokette AMC heute bekanntgab, sind im Vorverkauf bereits Tickets für mehr als 100 Millionen Dollar gekauft worden.

Der Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" soll am 13. Oktober in etwa 8.500 Kinos weltweit starten. Bereits jetzt ist er der erfolgreichste Konzertfilm aller Zeiten - vor "Never Say Neyer" von Justin Bieber, der 2011 insgesamt 99 Millionen Dollar einspielte.

Film über Swift löst "Spider Man" ab

Taylor Swift hatte den Film Ende August angekündigt. Bereits am ersten Verkaufstag wurden in den USA Tickets im Wert von 26 Millionen Dollar bestellt, teilte AMC damals mit. Damit schlug der Swift-Film den vorigen Rekordhalter "Spider Man: No Way Home". Der Actionstreifen hatte es 2021 im US-Vorverkauf auf einen Tagesrekord von 16,9 Millionen Dollar gebracht.

Analysten gehen davon aus, dass "The Eras Tour" am Eröffnungswochenende an den Kinokassen in Nordamerika weitere 100 Millionen Dollar einspielen könnte. Seit März ist die Musikerin mit ihrer Tour weltweit unterwegs. In Europa starten die Konzerte im Mai 2024 in Paris. Im Juli kommenden Jahres kommt sie auch nach Gelsenkirchen, Hamburg und München.

Die US-Sängerin bricht ein Rekord nach dem nächsten. So verkündete Spotify im August, Swift sei die erste Künstlerin in der Geschichte des Unternehmens, die 100 Millionen monatliche Zuhörerinnen und Zuhörer erreicht habe. Zudem hat sie mehr Nummer-eins-Alben als jede andere Künstlerin in der Geschichte der US-Charts.

Ticketunternehmen nehmen Milliarden ein

Von dem Erfolg Swifts profitieren auch Ticketanbieter und Veranstalter wie CTS Eventim. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, rechnet CTS für dieses Jahr nun mit einem Umsatz von deutlich über zwei Milliarden Euro. Ein wesentlicher Grund ist dabei Swifts "The Eras Tour".

Die Tournee habe große wirtschaftliche Auswirkungen, teilte auch der Anbieter Ticketmaster mit. Es sei damit zu rechnen, dass das Bruttoinlandsprodukt in einigen Ländern aufgrund der Tour steigen werde.

Hohe Ausgaben auch für Hotels und Restaurants

Denn die Ticketspreise sind nur ein Teil der Umsätze. Zusätzlich geben die Fans noch viel Geld für Hotelübernachtungen, Restaurantbesuche und Merchandise-Artikel aus.

Das unabhängige Forschungsinstitut Common Sense aus dem US-Bundesstaat Colorado berechnete, dass die gesamte "Eras Tour" von Swift in den USA zu Verbraucherausgaben in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar führen könnte. Laut "Wall Street Journal" zufolge könnte Swifts Tour die kommerziell erfolgreichste in der Geschichte der Popmusik werden.