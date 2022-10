Speicherstände fast erreicht Gaslieferungen aus Frankreich gestartet Stand: 13.10.2022 11:18 Uhr

Seit heute liefert Frankreich Gas nach Deutschland und bekommt im Gegenzug Strom, falls es die Lage erfordert. Derweil sind die deutschen Gasspeicher fast komplett gefüllt - und die EU plant gemeinsame Käufe.

Frankreich hat in der Energiekrise mit den Gaslieferungen nach Deutschland begonnen. Um 06.00 Uhr morgens sei heute erstmals Gas aus Frankreich über den Grenzort Medelsheim im Saarland nach Deutschland geflossen, teilte der französische Gasnetzbetreiber GRTgaz mit. Danach liefert Frankreich zunächst täglich Gas mit einer Energieleistung in Höhe von 31 Gigawattstunden.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatten sich Anfang September für den kommenden Winter auf gegenseitige Energielieferungen geeinigt. Frankreich will Gas nach Deutschland exportieren und im Gegenzug mehr Strom bekommen, sollte es die Lage im Winter nötig machen. Im Nachbarland sind derzeit von den insgesamt 56 Atomreaktoren wegen Wartungsarbeiten und technischer Probleme nur 30 Kraftwerke in Betrieb.

"Vermehrte Gasgeruchsmeldungen" möglich

Wie viel Gas tatsächlich fließen wird, hängt auch davon ab, wie viel einzelne Abnehmer auf deutscher Seite etwas ordern. Etwa die Homburger Stadtwerke bestätigten dem SR bereits, dass sie Gas abnehmen wollen. Grundsätzlich ist vereinbart, dass künftig bis zu 100 Gigawattstunden täglich von Frankreich nach Deutschland strömen sollen. Das entspricht je nach Jahreszeit zwei bis fünf Prozent des Verbrauchs hierzulande. Für den Deal wird eine Leitung genutzt, durch die bislang Gas in die umgekehrte Richtung floss - unter anderem auch aus Russland. Sie gehört zur Mittel-Europäischen Gasleitung (Megal), die quer durch Süddeutschland Richtung Tschechien verläuft.

Da die Leitung ursprünglich nur für die Lieferung von Gas aus Deutschland nach Frankreich und nicht andersherum vorgesehen war, mussten zunächst Anpassungen vorgenommen werden. Diese seien angesichts des starken Rückgangs der russischen Gaslieferungen nach Europa und im Rahmen der europäischen Solidarität zur Energiesicherheit getätigt worden, erklärte GRTgaz. Beim Strom war es dagegen einfacher: Über das europäische Verbundnetz sind die beiden Länder schon seit längerer Zeit zusammengeschlossen. Schon in diesem Sommer lieferte Deutschland so überschüssige Windenergie in das Nachbarland.

Ein technisches Problem besteht allerdings darin, dass das französische Erdgas bereits mit schwefelhaltigen Geruchsstoffen versetzt ist, um Lecks schneller zu bemerken. In Deutschland werden solche Stoffe erst beigemischt, wenn das eigentlich geruchslose Gas an die Haushalte geht. In Einzelfällen sei es dadurch nicht ausgeschlossen, "dass besonders spezielle und empfindliche Verbrauchsanwendungen in der Industrie sensibel auf den zusätzlichen Schwefelgehalt im Erdgas reagieren", heißt es im saarländischen Wirtschaftsministerium. Die Netzbetreiber im Saarland und in Rheinland-Pfalz sollen jeweils am Vortag über die Lieferungen aus Frankreich informiert werden, so dass die Beigabe von Geruchsstoffen angepasst oder ausgesetzt werden kann. Das Wirtschaftsministerium hält "vermehrte Gasgeruchsmeldungen" für möglich.

EU peilt gemeinsame Gaskäufe an

Auch über die deutsch-französische Kooperation hinaus rücken die Staaten in Europa im Kampf gegen die Energie-Krise offenbar enger zusammen. So will die EU gemeinsame Erdgas-Einkäufe sowie einen alternativen Referenzpreis einführen. Eine entsprechende Übereinkunft gab Tschechiens Industrieminister Jozef Sikela gestern in Prag nach einem Treffen der EU-Energieminister bekannt.

Die EU-Kommission werde kommende Woche entsprechende Vorschläge vorlegen, sagte EU-Energiekommissarin Kadri Simson. Bei dem angedachten Gaspreisdeckel gab es indes weiter keine Einigung. Deutschland gehört zu den Staaten, die das Vorhaben ablehnen. Nach tschechischen Angaben sollen die EU-Staaten dann im November über das Maßnahmenpaket entscheiden. "Ich bin fest davon überzeugt, dass das heutige Treffen dazu beigetragen hat, die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedstaaten zu überbrücken", sagte Sikela.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte sich zuvor für eine "Stärkung der gemeinsamen Einkaufskraft Europas durch die gemeinsame Einkaufsplattform für Gas, stärkere Einsparziele in Europa und regulatorische Erleichterungen, um erneuerbare Energien massiv zu beschleunigen" ausgesprochen. Der Beginn gemeinsamer Käufe werden für die kommenden Monate angestrebt, hieß es.

November-Zielmarke für Gasspeicherstände nahezu erreicht

Derweil macht die Befüllung von Deutschlands Gasspeichern trotz der ausbleibenden Lieferungen aus Russland weiter Fortschritte. Wie aus der Webseite von Europas Gasinfrastruktur-Betreibern (GIE) gestern Abend hervorging, stieg der Füllstand binnen 24 Stunden um 0,28 Prozentpunkte auf 94,97 Prozent. Laut einer Verordnung des Bundes müssen die Anlagen am 1. November zu 95 Prozent voll sein. Dieser Wert ist im Durchschnitt aller Anlagen nun fast erreicht.

Allerdings sieht die Verordnung vor, dass jeder Speicher die Vorgabe einhält. Dies ist nicht der Fall - manche Anlagen liegen bereits darüber, andere aber noch darunter. Insbesondere die wichtigste deutsche Speicheranlage in Rehden ist erst zu 83,24 Prozent ausgelastet. Die Speicher sollen helfen, damit Deutschlands Unternehmen, Behörden und Haushalte in der anstehenden Heizsaison genug Energie bekommen. Rechnerisch würden die vollen Gasspeicher aber nur für circa zwei Wintermonate ausreichen, um den inländischen Bedarf zu decken. Daher bleiben Importe über Flüssiggas-Terminals und Energiesparen nach Darstellung der Bundesnetzagentur das Gebot der Stunde.

Einige Verbraucher können im Hinblick auf die drastische Steigerung der Gaspreise vorerst aufatmen. So müssen zum Beispiel Kunden des Energieversorgers Mainova nach dem Wegfall der umstrittenen Gasumlage erst einmal keine höheren Abschlagszahlungen im Tarif der Erdgas-Grundversorgung in Kauf nehmen. Zwar seien die Erhöhungen den Kunden bereits Mitte August mit einem Schreiben zum 1. Oktober angekündigt worden, doch habe die Politik danach zunächst eine Senkung der Mehrwertsteuer und nun die Rücknahme der Gasumlage beschlossen. Daher entfalle die angekündigte Erhöhung der Abschläge, die noch gar nicht umgesetzt gewesen sei. Auch der Darmstädter Versorger Entega erklärte, die Gaspreise für die Kundinnen und Künden würden automatisch um die Kosten der ursprünglich geplanten Umlage gesenkt.