Russisches Gas Lieferstopp für Dänemark und Shell angekündigt Stand: 31.05.2022 20:51 Uhr

Der russische Staatskonzern Gazprom kappt in immer mehr Ländern die Versorgung mit Gas. Seit Dienstagmorgen werden die Niederlande nicht mehr beliefert, ab Mittwoch sollen auch Dänemark und Shell folgen.

Russland weitet den Kreis der Länder, die kein Gas mehr geliefert bekommen sollen, immer weiter aus. Ab Mittwoch wird der Staatskonzern Gazprom auch die Exporte nach Dänemark und an Shell Energy Europe stoppen.

Der Lieferstopp soll um 6 Uhr morgens in Kraft treten, teilte der dänische Versorger Ørsted mit. Gazprom begründete den Schritt damit, dass sowohl der dänische Konzern als auch Shell für das Gas nicht wie von Russland gefordert in Rubel zahlen würden. Da bereits für den April entsprechende Zahlungen ausgeblieben seien, würde die Belieferung nun eingestellt.

Ørsted pocht auf Zahlung in Euro

Von Ørsted hieß es, das Unternehmen sei vertraglich nicht verpflichtet, die Rechnung in Rubel zu begleichen. Der Konzern werde weiterhin in Euro zahlen. Gleichzeitig nutzte Unternehmenschef Mads Nipper den angedrohten Lieferstopp, um von der EU mehr Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien zu fordern. Mit Versorgungsengpässen wird in Dänemark nicht gerechnet.

Von Shell Energy Europe wird auch Deutschland teilweise mit Gas beliefert. Diese Lieferungen drohen nun wegzufallen. Angaben von Gazprom zufolge besteht mit Shell ein Vertrag über die maximale Liefermenge von 1,2 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr.

Auch für Niederlande kein Gas mehr

Russland hatte bereits im März angeordnet, dass europäische Länder für Ressourcen, die der Energieerzeugung dienen, ab April in Rubel zahlen sollen. Präsident Wladimir Putin reagierte damit auf die Sanktionen, die der Westen aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine verhängte.

Seitdem hat Russland bereits die Lieferungen nach Polen, Bulgarien und Finnland eingestellt. Am Dienstagmorgen hatte Gazprom nach eigenen Angaben auch die Gaslieferungen an die Niederlande eingestellt - ebenfalls vor dem Hintergrund, dass die Niederlande eine Bezahlung in Rubel abgelehnt hatten. Nach Angaben von GasTerra, dem niederländischen Gasversorger, wird es aber nicht zu Versorgungsengpässen kommen. Bereits zuvor hatte GasTerra Gaslieferungen aus anderen Quellen eingekauft. Der Vertrag mit Gazprom läuft ohnehin nur noch bis zum 1. Oktober.

GasTerra ist zur Hälfte im Besitz des niederländischen Staates. Den beiden Öl-Multis ExxonMobil und Shell gehören die restlichen Anteile am Konzern. In den Niederlanden gibt es seit Monaten eine Diskussion über die Wiederaufnahme der eigenen Gasförderung aus den Feldern bei Groningen im Nordosten des Landes. Bisher hatte die niederländische Regierung dies allerdings abgelehnt.

Von russischem Gas weniger abhängig als Deutschland

Beim nun verhängten Lieferstopp geht es um Liefermengen von zwei Milliarden Kubikmeter Gas, die vom 31. Mai bis zum 30. September bestellt waren. Im vergangenen Jahr hatte Russland 6,67 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die Niederlande exportiert. Das entspricht rund 16 Prozent des Verbrauchs.

Die Niederlande waren damit bereits deutlich weniger abhängig von russischem Gas als andere Länder wie etwa Deutschland. Hierzulande kommen derzeit nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums noch 35 Prozent der Gaslieferungen aus Russland. Im vergangenen Jahr lag die Abhängigkeit Deutschlands mit 55 Prozent aber noch deutlich höher.