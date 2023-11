Schuldneratlas von Creditreform Weniger Überschuldung - doch Experten warnen Stand: 15.11.2023 11:51 Uhr

Trotz der vielen Krisen ist die private Verschuldung auf einem Rekordtief - unter anderem wegen staatlicher Hilfen. Allerdings warnen Fachleute vor einer versteckten Trendumkehr.

Zum fünften Mal in Folge ist die Zahl der überschuldeten Verbraucher in Deutschland gesunken: um 233.000 auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Auswertungen vor rund 20 Jahren. Das geht aus dem neuen Schuldneratlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor. Dieser Rückgang sei bundesweit in fast allen deutschen Kreisen und Städten und Altersgruppen zu beobachten, heißt es im Schuldneratlas.

Als Gründe sehen die Fachleute von Creditreform die Milliarden-Hilfsprogramme des Staates, den höheren Mindestlohn und das Bürgergeld: All das habe gerade ärmere Haushalte spürbar entlastet. Die hätten sich außerdem häufiger mit Ausgaben zurückgehalten. Nach den neuen Zahlen haben im Moment dennoch acht Prozent aller Erwachsenen Probleme, regelmäßig ihre Rechnungen zu bezahlen. Insgesamt sind das 5,7 Millionen Betroffene.

"Ambivalente Entwicklung"

Es könnten bald aber wieder mehr werden, fürchten die Schulden-Fachleute. Sie warnen von einer "verdeckten Trendumkehr": Zum einen habe eine Umstellung in der Statistik dafür gesorgt, dass die Zahlen besser aussähen, als sie in Wirklichkeit seien. Zum anderen beobachte man aktuell wieder mehr Fälle mit sogenannter "weicher" Überschuldung. In solchen Fällen wurde noch nicht der Gerichtsvollzieher aktiv, es laufen aber bereits mehrere Mahnungen- und Inkassoverfahren.

Ein Warnsignal sei außerdem, dass wieder häufiger Ratenkredite selbst für kleine Beträge genutzt werden. Auch die gestiegenen Zinsen könnten Menschen mit einer auslaufenden Baufinanzierung in den kommenden Monaten und Jahren überfordern. Creditreform spricht deshalb von einer ambivalenten Entwicklung bei der Verschuldung.