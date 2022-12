Marktbericht Leichte Kursverluste erwartet Zeit für Gewinnmitnahmen im DAX? Stand: 02.12.2022 07:36 Uhr

Der starke Aufwärtselan an der Börse ist passé. Der DAX hat es gestern nicht geschafft, ein neues Hoch zu markieren. Und das ist nicht der einzige Grund, warum einige Anleger heute Gewinne mitnehmen könnten.

Der DAX dürfte mit einem Abschlag in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,3 Prozent tiefer bei 14.445 Punkten. Die Euphorie der Anleger am deutschen Aktienmarkt hat merklich nachgelassen. Gestern reichte es trotz guter Vorgaben der Wall Street nicht mehr für ein neues Hoch im DAX. Der deutsche Leitindex drehte bei 14.564 Zählern nach unten ab und schaffte es damit nicht, sein November-Hoch (14.572 Punkte) zu überwinden.

DAX-Konsolidierung ist überfällig Aus technischer Perspektive mahnt nun genau jenes Doppel-Top im DAX zur Vorsicht, handelt es sich dabei doch um ein klassisches Wendesignal. Zudem ist der DAX weiterhin überkauft, eine Konsolidierung überfällig. Hinzu kommt: Heute ist Freitag, der Börsentag mit der statistisch höchsten Wahrscheinlichkeit für Kursverluste. Einige Anleger könnten nach der langen Rally geneigt sein, lieber Gewinne als Risiken übers Wochenende mitzunehmen.

Dow mit Verlusten nach Kursrally Die Vorgaben von den US-Börsen sind ebenfalls nicht dazu angetan, neue Begeisterung unter den Anlegern hierzulande zu entfachen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,6 Prozent tiefer auf 34.395 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 11.482 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 4076 Punkte ein. Alle Augen auf den Arbeitsmarkt Vorsicht ist vor den heute um 14:30 Uhr anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Monat November geboten. Laut Konstantin Oldenburger, Marktanalyst beim Online-Broker CMC Markets, könnte die anhaltende Stärke des Arbeitsmarktes die US-Notenbank von kleineren Zinsschritten abhalten. "Dieser müsse sich weiter abkühlen, damit die Fed zuversichtlich sein könne, dass die Inflation in Richtung ihres Zwei-Prozent-Ziels sinken werde."

Nikkei geht mit Verlusten ins Wochenende Negative Impulse für den DAX-Handel kommen von den asiatischen Börsen: Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei hat sich soeben mit einem Minus von 1,6 Prozent auf 27.778 Punkte ins Wochenende verabschiedet. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,6 Prozent. Die Rally könne sich wieder fortsetzen, sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP Capital, aber nun komme es zuerst auf die US-Arbeitsmarktdaten an.

Euro weiter über 1,05 Dollar Der Euro tendiert im asiatischen Devisenhandel seitwärts, kann damit aber die gestern eroberte Marke von 1,05 Dollar verteidigen. Für einen Euro werden aktuell 1,0526 Dollar gezahlt. Die Feinunze Gold kostet 1797 Dollar und damit 0,3 Prozent weniger als am Vortag.

VW kauft KI-Systeme zur Sprachsteuerung Im DAX rückt am Morgen die VW-Aktie in den Fokus. Volkswagens Software-Sparte Cariad will ihr Geschäft mit einem weiteren Zukauf bei Sprachsteuer-Systemen ausweiten. Ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag soll in die Übernahme der auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierten Firma Paragon Semvox fließen, teilten beide Unternehmen gestern mit.

Stabilus will Dividende deutlich erhöhen Das Führungsgremium des Auto- und Industriezulieferers Stabilus will die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 (bis Ende September) deutlich erhöhen. Vorstand und Aufsichtsrat wollen auf der Hauptversammlung am 15. Februar den Aktionären die Ausschüttung einer Dividende von 1,75 Euro je Aktie vorschlagen. Ein Jahr zuvor lag die Dividende bei 1,25 Euro.

Führungsstreit bei Cewe Stiftung geht weiter Dem Fotodienstleister Cewe bleibt der zermürbende Führungsstreit erhalten. Der Vorstand lässt nun die Wiederwahl des Kuratoriumsvorsitzenden Rolf Hollander rechtlich auf Satzungsmäßigkeit prüfen. Zwischen dem Cewe-Vorstandschef Christian Friege und Hollander war ein großer Streit entbrannt, der letztlich dazu führte, dass Friege seinen Chefposten Ende des Jahres aufgeben muss, weil sein Vertrag nicht verlängert wurde.

Patrizia übernimmt dänische Advantage Management Der Immobilieninvestment-Anbieter Patrizia erhöht nach einem Zukauf in Dänemark seine Portfolioprognose für dieses Jahr. Bisher war das Management von einem Bestand der Vermögensteile in eigener Verwaltung in Höhe von 57 bis 58 Milliarden Euro ausgegangen, nun dürften es 57 bis 60 Milliarden Euro werden, teilte das Unternehmen gestern mit.