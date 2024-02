marktbericht Leichte Kursverluste voraus Rekordrally im DAX dürfte pausieren Stand: 19.02.2024 07:36 Uhr

Nach der jüngsten Rekordjagd dürfte es zu Wochenbeginn mit dem DAX erst einmal leicht bergab gehen. Dabei sorgt auch ein Feiertag an den US-Börsen für Zurückhaltung unter den Anlegern.

Die Kauflaune der Anleger am deutschen Aktienmarkt hat zu Wochenbeginn spürbar nachgelassen. Zurückhaltung ist angesagt nach der jüngsten Rekordrally, die den DAX am Freitag noch auf ein Allzeithoch bei 17.198 Punkten befördert hatte. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde bei 17.086 Zählern und damit 0,2 Prozent unterhalb seines XETRA-Schlusskurses vom Freitag.

Spannend ist nun, ob der DAX sein jüngstes Aufwärtsmomentum im Verlauf der neuen Handelswoche wieder wird aufnehmen können. Immerhin war am Freitag Großer Verfallstag: An der Terminbörse Eurex verfielen die Optionen und Futures auf Indizes und Aktien. Damit fand eine Marktbereinigung statt, die in der Vergangenheit schon häufig Ausgangspunkt für eine Trendwende war.

Die Anleger hatten sich in der vergangenen Börsenwoche bemerkenswert rasch damit abgefunden, dass die Fed die Zinsen wohl erstmals erst im Juni und nicht schon im Mai senken wird. Auch die Zahl der Zinssenkungen in diesem Jahr dürfte geringer ausfallen, als es sich die Märkte bis vor kurzem noch erhofft hatten.

"Die Anleger scheinen wohl zu denken, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Oder anders formuliert, die Zinswende kommt bestimmt, nur ein wenig später", schrieb Analyst Christian Henke vom Handelshaus IG.

Von der Wall Street kommen derweil negative Vorgaben für den DAX-Handel. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,4 Prozent tiefer auf 38.627 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,8 Prozent auf 15.775 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,5 Prozent auf 5005 Stellen ein.

Ein unerwartet deutlicher Anstieg der Erzeugerpreise hatte unter den Anlegern Inflationssorgen geschürt und die Stimmung an den US-Börsen zum Wochenschluss getrübt. Heute bleibt die Wall Street geschlossen: Die US-Amerikaner begehen den Feiertag "Washington's Birthday", auch "Presidents' Day" genannt.

Den schwachen Vorgaben von der Wall Street können sich zu Wochenbeginn auch die japanischen Aktienmärkte nicht entziehen. Der Nikkei verabschiedete sich soeben mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 38.470 Punkte aus dem Handel. "Solange es keinen neuen Katalysator gibt, scheint es schwierig, die Kurse wieder auf Rekordniveau zu treiben", sagte Maki Sawada von Nomura Securities.

Dagegen geht es an der Börse in Shanghai derzeit um 1,1 Prozent bergauf. Die chinesischen Festlandbörsen waren während der gesamten vergangenen Woche wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen geblieben.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt sich der Euro kaum bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendiert bei 1,0782 Dollar seitwärts. Dagegen geht es für Gold weiter bergauf. Eine Feinunze des gelben Edelmetalls kostet am Morgen knapp 2.021 Dollar und damit 0,3 Prozent mehr.

Im DAX könnte heute die BASF-Aktie einen Blick wert sein. Trotz der angekündigten Prüfung durch das Bundeswirtschaftsministerium sieht BASF-Finanzchef Dirk Elvermann keine Hürden für den geplanten Verkauf der Öl- und Gastochter Wintershall Dea an den britischen Ölkonzern Harbour Energy: "Die zu veräußernden Assets der Wintershall Dea stellen keine kritische Infrastruktur dar."

Der DAX-Konzern Rheinmetall plant den Bau eines neuen Werks zur Herstellung von Artilleriemunition in der Ukraine. Dafür habe das deutsche Rüstungsunternehmen und ein ukrainisches Partnerunternehmen am Rande der 60. Münchner Sicherheitskonferenz eine Absichtserklärung unterzeichnet, wie das Unternehmen am Samstag mitteilte.

Heute endet um Mitternacht der dreitägige Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Discover. Doch schon am Dienstagmorgen soll dann das Bodenpersonal der Lufthansa die Arbeit an den Standorten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart die Arbeit niederlegen. Erneut sollen Hunderte Flüge ausfallen.