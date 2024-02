marktbericht Kursgewinne voraus Schafft der DAX heute das nächste Rekordhoch? Stand: 16.02.2024 07:35 Uhr

Das neue Rekordhoch im DAX ist gerade einmal einen Tag alt. Doch schon heute könnte der deutsche Leitindex seine Bestmarke weiter verbessern. Die Vorgaben von der Wall Street können sich jedenfalls sehen lassen.

Zum Wochenschluss könnten die Bullen im DAX noch einmal auftrumpfen: Dank guter Vorgaben von den Überseebörsen steuert das deutsche Börsenbarometer vorbörslich auf ein neues Rekordhoch zu. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,3 Prozent höher bei 17.104 Punkten.

Erst tags zuvor hatte der DAX sein Rekordhoch von Anfang Februar um 49 Punkte verbessert und hat bei 17.089 Zählern eine neue Bestmarke aufgestellt. Nun kommt es aus charttechnischer Sicht darauf an, die zuletzt immer wieder umkämpfte Marke von 17.000 Punkten auch per Wochenschlusskurs klar hinter sich zu lassen. Das würde dem DAX weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Rückenwind für den DAX kommt von den US-Börsen. Nachdem sich die Anleger angesichts einer überraschend hohen US-Inflation im Januar mit länger hohen Zinsen schon abgefunden zu haben schienen, keimten gestern an der Wall Street neue Zinshoffnungen auf. Hintergrund waren schlechter als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten, so waren etwa die US-Einzelhändler überraschend schlecht ins Jahr gestartet.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss gestern 0,9 Prozent höher auf 38.773 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 15.906 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 5.029 Punkte zu.

Beflügelt vom Aufwind an der Wall Street zog am Morgen auch der japanische Leitindex Nikkei weiter an. Der 225 Werte umfassende Index lag zum Handelsschluss in Tokio 0,9 Prozent höher bei 38.487 Punkten. Die chinesischen Festlandbörsen bleiben wegen des Neujahrsfests heute noch geschlossen.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar Stärke. Parallel dazu gibt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0759 Dollar nach. Die veränderten Zinsperspektiven kommen derweil Gold zugute: Das gelbe Edelmetall konnte gestern die Marke von 2.000 Dollar zurückerobern und hält sich auch zum Wochenschluss mit aktuell 2.004 Dollar klar darüber.

Im DAX könnte heute die RWE-Aktie einen Blick wert sein. Das Energieunternehmen hat mit dem Telekommunikationskonzern Vodafone eine Vereinbarung geschlossen, um künftig rund 12.000 von bundesweit 26.000 Mobilfunkstationen mit grünem Strom aus dem Offshore-Windpark "Kaskasi" zu versorgen. Die Anlage soll von 2026 an insgesamt 250 Gigawattstunden pro Jahr liefern.

Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines steht der nächste Pilotenstreik ins Haus. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder zu einem dreitägigen Streik aufgerufen, der am Samstag beginnen soll. Das Ende des Ausstands ist für den Montag um 23.59 Uhr geplant. Ziel sei weiter ein zeitnaher und fairer Abschluss zu Vergütung und Manteltarif, teilte die VC gestern mit.

Der Sportbekleidungsriese Nike will offenbar im Rahmen von Kostensenkungsmaßnahmen seine Belegschaft um etwa zwei Prozent reduzieren. Wie das "Wall Street Journal" berichtete, würde das die Stellen von 1.600 Angestellten betreffen. Der Stellenabbau soll heute beginnen und in einer zweiten Phase bis zum Ende des Quartals abgeschlossen sein, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf ein Memo an die Mitarbeiter.

Applied Materials übertrifft mit seiner Prognose für das zweite Quartal die Markterwartungen. Der amerikanische Chip-Zulieferer geht dabei von einem Umsatz von 6,50 Milliarden Dollar (plus oder minus 400 Millionen Dollar) aus, wie das Unternehmen gestern nach US-Börsenschluss mitteilte. Analysten erwarteten bislang 5,92 Milliarden Dollar. Applied Materials verwies auf eine Erholung des PC-Marktes und eine steigende Nachfrage nach Anwendungen für künstliche Intelligenz.

Die Macher des Chatbots ChatGPT schließen eine Lücke in ihrem Angebot mit einer Software, die Videos aus Text-Vorgaben erzeugen kann. Das KI-Modell mit dem Namen Sora werde zunächst ausgewählten Kreativen zur Verfügung gestellt, schrieb OpenAI-Chef Sam Altman auf der Online-Plattform X. Auch sollen Experten mögliche Sicherheitsrisiken ausloten, bevor das Programm breit genutzt werden kann.

Im Wettlauf bei Software mit Künstlicher Intelligenz legt Google mit einer Verbesserung seiner Gemini-Technologie nach. Der Internet-Konzern stellte gestern die Weiterentwicklung Gemini 1.5 Pro vor, die unter anderem längere Videos und Texte auswerten kann. Gemini 1.5 Pro könne bis zu einer Stunde Video, bis zu elf Stunden lange Audioaufnahmen, Texte mit einer Länge bis zu 700.000 Wörtern sowie bis zu 30.000 Zeilen Software-Code erfassen und analysieren, erläuterte Google.

Nach teuren Problemen mit Beatmungsgeräten und dem jüngsten Rückruf von Magnetresonanztomografen (MRT) müssen die Niederländer nun auch Hunderte Computertomografen (CT) in den USA in Ordnung bringen. Die Gesundheitsbehörde FDA stufte den Fall in der höchsten Gefahrenstufe ein. Die Nutzung der von 2007 bis 2013 hergestellten Geräte könnte ernsthafte Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Ein Teil der Apparate könnte sich lösen und herunterfallen.