marktbericht Neues Rekordhoch in Sicht DAX nimmt Kurs auf 18.000 Punkte Stand: 08.03.2024 07:37 Uhr

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt dürfte auch zum Wochenschluss weitergehen. Es fehlt nicht mehr viel zur psychologisch wichtigen Marke von 18.000 Punkten im DAX.

Zum Wochenschluss winken im DAX abermals neue Höchststände. Der Broker IG taxiert den DAX zur Stunde 0,2 Prozent höher auf 17.887 Punkte. Damit würde der deutsche Leitindex einen neuen Rekord einfahren. Erst gestern hatte er bei 17.879 Zählern ein Allzeithoch markiert.

Mit seinem neuerlichen Rekordhoch hat der DAX charttechnisches Neuland betreten - oder "uncharted territory", wie Experten sagen. Widerstände in Form alter Hochpunkte sind hier naturgemäß nicht zu finden. Ein solches Rekordhoch gilt daher als eines der besten Kaufsignale, welche die Technische Analyse zu bieten hat.

Der Aufwärtstrend im DAX ist weiter intakt, das lässt auf neue Höchststände hoffen. Das nächste Etappenziel für die DAX-Bullen ist nun die runde Marke von 18.000 Punkten.

Die DAX-Käufer sehen sich durch die jüngsten Signale der Europäischen Zentralbank am Vortag bestärkt. Die EZB hatte gestern ihre Prognosen für Konjunktur und Inflation nach unten korrigiert und sieht die Teuerungsrate nun bereits 2025 bei durchschnittlich zwei Prozent.

Damit ebnete sie den Weg für eine mögliche erste Zinssenkung im Juni. Mit dieser Sitzung sei in jedem Fall die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die EZB die Zinsen erstmals vor der FED wieder senken wird, kommentierte Johannes Mayr, Chefvolkswirt des Vermögensverwalters Eyb & Wallwitz.

Auch die Vorgaben von der Wall Street für den DAX sind prächtig: In den USA hatten der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 am Vorabend neue Rekordstände erreicht. Die Aussagen von Jerome Powell vor dem US-Kongress sorgen für gute Laune. Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed ließ den Zeitpunkt für eine Lockerung der Geldpolitik zwar weiter offen, betonte jedoch, dass die Währungshüter diesen wichtigen geldpolitischen Kurswechsel 2024 auf dem Radar hätten.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 38.791 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,5 Prozent auf 16.273 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte ein Prozent auf einen Rekordschluss von 5.157 Punkten zu.

Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda. Die Privatwirtschaft hatte im Vormonat weniger Stellen geschaffen als erwartet, wie die ADP-Daten am Mittwoch gezeigt hatten.

Von den asiatischen Börsen kommen dagegen eher verhaltene Signale. Der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index verabschiedete sich mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 39.689 Punkte ins Wochenende. Die Börse in Shanghai liegt zur Stunde 0,4 Prozent höher.

Der Euro kann seine jüngsten Kursgewinne zum Dollar verteidigen. Im frühen Handel tendiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,0947 Dollar seitwärts. Zum Wochenschluss stehen nur wenige Konjunkturdaten auf der Agenda: am Morgen die deutschen Erzeugerpreise und Industrieproduktion, am Nachmittag dann als Höhepunkt der US-Arbeitsmarktbericht.

Im DAX könnte zum Wochenschluss die Airbus-Aktie einen Blick wert sein. Der Flugzeugbauer hat im Februar mehr Flugzeuge ausgeliefert als zu Jahresbeginn. So wurden 49 Maschinen an 28 Kunden übergeben, wie das Unternehmen in Toulouse mitteilte. Im laufenden Jahr hat Airbus damit 79 Flugzeuge ausgeliefert. Die Bruttobestellungen beliefen sich im Februar auf zwei Maschinen.

Im MDAX steht die HelloFresh-Aktie im Fokus, für die es gestern Abend nachbörslich steil um 14 Prozent bergab ging. Der Kochboxenversender stellt sich angesichts der andauernden Konsumzurückhaltung in den kommenden Jahren auf schwierige Zeiten ein. Daher nahm der Vorstand nun Abstand von seinen Mittelfristzielen. Hellofresh teilte mit, dass diese unwahrscheinlich zu erreichen seien.

Apple will den Wechsel von einem iPhone auf ein Android-Smartphone in der EU im kommenden Jahr nutzerfreundlicher gestalten. Der Konzern kündigte das als Teil der Umsetzung von Vorgaben des Digitalgesetzes DMA (Digital Markets Act) an. Eine entsprechende Lösung solle zum Herbst 2025 verfügbar sein. Aktuell gibt es für den Wechsel von iPhone zu Android zwar bereits eine App von Google, aber einige Arten von Daten werden dabei nicht übertragen.

Mit Beginn der Frühschicht hat die IG Metall die Beschäftigten von fünf Firmen im Zulieferpark bei Ford in Saarlouis aufgerufen, in einen unbefristeten Streik zu treten. "Dies hat binnen weniger Stunden zur Folge, dass auch im Ford-Werk selbst die Produktion zum Erliegen kommt, da ohne Motor/Getriebe, Achsen, Karosserieteile, Kabelnetzsysteme und Abgasanlage, kein Pkw fertiggestellt werden kann", teilte die Gewerkschaft mit.

Der Tesla-Herausforderer Rivian schiebt den Bau einer rund fünf Milliarden Dollar teuren Fabrik in den USA bis auf Weiteres auf. Durch den Schritt werde Rivian zunächst 2,25 Milliarden Dollar sparen, sagte Firmenchef R.J. Scaringe. In dem neuen Werk im US-Bundesstaat Georgia sollte ursprünglich der günstigere künftige Elektro-SUV R2 gebaut werden. Jetzt soll ihn stattdessen das bestehende Werk in Illinois produzieren.

Eine hohe Nachfrage nach Halbleitern infolge des KI-Booms hat dem US-Chiphersteller Broadcom ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis beschert. Im ersten Quartal erzielte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 5,25 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 11,96 Milliarden Dollar. Die Tech-Firma profitierte von einer hohen Nachfrage nach seinen Netzwerkchips.

Nach einem Wachstumssprung im abgelaufenen Jahr will das italienische Modehaus auch 2024 überdurchschnittlich zulegen. "Wie auch 2023 halten wir an unserem ambitionierten Ziel eines soliden und über dem Markt liegenden Wachstums fest", sagte Konzernchef Andrea Guerra. Der Umsatz wuchs 2023 dank der hohen Nachfrage nach der Luxusmode von Prada um 17 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis schnellte um ein Fünftel auf 1,06 Milliarden Euro.