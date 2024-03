marktbericht Kaum Veränderung erwartet Ruhe vor dem EZB-Zinsentscheid Stand: 07.03.2024 07:37 Uhr

Vor dem EZB-Zinsentscheid am heutigen Nachmittag dürften sich die Anleger kaum aus der Deckung wagen. Der DAX bleibt aber in Reichweite seines Rekordhochs bei 17.816 Punkten.

Der DAX dürfte nach Berechnungen von Banken und Brokerhäusern kaum verändert in den Handelstag starten. Gestern hatte sich der deutsche Leitindex in der Nähe seines Rekordhochs gehalten. Der deutsche Leitindex schloss mit 0,1 Prozent im Plus auf 17.716,71 Punkten. Nachdem gestern Jobdaten aus der US-Privatwirtschaft und die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell keine frischen Impulse brachten, rückt heute die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) in den Fokus.

Die EZB dürfte ihren Leitzins laut überwiegender Expertenmeinung zum vierten Mal in Folge unverändert belassen. Bis September hatte sie ihre Leitzinsen wegen der stark gestiegenen Inflation rasch und deutlich auf das jetzige Niveau angehoben, seither aber keine Veränderungen mehr vorgenommen. Derzeit beträgt der geldpolitisch wichtige Einlagensatz 4,0 Prozent. Der Hauptrefinanzierungssatz liegt 0,5 Prozentpunkte darüber.

Die Anleger hoffen auf Zinssenkungen, weil sie tendenziell den Aktienmarkt stärken würden. Die Experten von Moody's Analytics können sich einen ersten Zinsschritt im April oder Juni vorstellen. Der Vermögensverwalter Vanguard sieht den Lockerungsbeginn im Juni. Auch die Volkswirte der DZ Bank rechnen erst im Jahresverlauf mit einer Zinswende im Euroraum.

Die US-Vorgaben fallen freundlich aus. Der Dow-Jones-Index hatte zur Wochenmitte 0,2 Prozent höher auf 38.661 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 16.031 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,5 Prozent auf 5.104 Punkte zu.

Die Wirtschaft in den USA ist laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) zuletzt moderat gewachsen, teilte die Fed in ihrem Konjunkturbericht "Beige Book" mit. Es habe Anzeichen dafür gegeben, dass sich der Arbeitsmarkt weiter entspannt habe. Jedoch seien die Löhne weiter gestiegen und es habe einen gewissen erneuten Inflationsdruck gegeben.

Die Aussichten für das künftige Wirtschaftswachstum blieben im Allgemeinen positiv, wobei die Befragten mit einer stärkeren Nachfrage und weniger restriktiven finanziellen Bedingungen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten rechnete.

Der japanische Aktienindex Nikkei rutschte heute von seinem Rekordhoch ab, während der Yen angesichts der Hoffnung auf eine Abkehr der japanischen Zentralbank (BoJ) von ihrer ultralockeren Geldpolitik noch in diesem Monat an Wert gewinnt. BoJ-Währungshüterin Junko Nakagawa signalisierte, dass ihrer Ansicht nach die Voraussetzungen für einen Ausstieg aus den massiven Konjunkturmaßnahmen gegeben seien, da sich die Wirtschaft stetig dem Inflationsziel der Zentralbank von zwei Prozent nähere. Der Nikkei schloss 1,2 Prozent tiefer auf 39.598 Punkten.

Große Reiselust und gestiegene Ticketpreise haben der Lufthansa im vergangenen Jahr einen Gewinnsprung beschert: Das bereinigte Betriebsergebnis schnellte um 76 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Der MDAX-Konzern erwirtschaftete damit wie von Analysten erwartet das drittbeste Ergebnis der Firmengeschichte. Der Umsatz legte um 15 Prozent auf 35,4 Milliarden Euro zu, da die Airlines der Gruppe mit mehr als 120 Millionen Fluggästen ein Fünftel mehr Kunden beförderten.

Unter dem Strich verdiente die Lufthansa knapp 1,7 Milliarden Euro, mehr als doppelt so viel wie in dem noch von der Corona-Krise betroffenen Vorjahr.

Merck muss wegen der Nachfrageschwäche nach dem Corona-Boom der Vorjahre deutlich Federn lassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) sank 2023 um gut 14 Prozent auf 5,88 Milliarden Euro. Im Gesamtjahr setzte Merck knapp 21 Milliarden Euro um, ein Minus von 5,6 Prozent. Für Gegenwind sorgten auch negative Wechselkurseffekte. Unter dem Strich fiel der Gewinn um 15 Prozent auf 2,8 Milliarden. Die Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 2,20 Euro je Aktie erhalten.

Der US-Finanzinvestor KKR verhandelt mit dem Hamburger Wind- und Solarpark-Betreiber Encavis über eine möglicherweise mehr als zwei Milliarden Euro schwere Übernahme. Encavis bestätigte Kontakte zu KKR "zum Interesse an einer möglichen Transaktion mit dem Unternehmen". Die Gespräche seien aber noch in einem frühen Stadium. Es gebe daher keine Garantie, dass es zu einer Übernahme komme. Einem Bloomberg-Bericht zufolge könnte die im Nebenwerteindex MDAX gelistete Encavis dabei mit mehr als zwei Milliarden Euro bewertet worden. Eine Einigung sei in den nächsten Tagen möglich, hieß es dort. KKR wollte sich nicht äußern.