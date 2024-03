faq Neue Streiks an Flughäfen Was Flugreisende wissen müssen Stand: 06.03.2024 04:29 Uhr

Fluggäste müssen sich Donnerstag und Freitag erneut auf einen Streik des Lufthansa-Bodenpersonals einstellen. Zudem streikt das Sicherheitspersonal an den Airports Frankfurt und Hamburg. Das sollten Flugreisende jetzt beachten.

Wann wird gestreikt?

An deutschen Flughäfen drohen Ende der Woche erneut Flugausfälle und Verzögerungen. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di rief am Montag das Bodenpersonal der Lufthansa für Donnerstag und Freitag zu Warnstreiks auf. Der Streik soll insgesamt 59 Stunden dauern. Betroffen sind nach Angaben der Lufthansa über 200.000 Passagiere. Das deutet darauf hin, dass wie bei zwei vorhergegangenen Streikwellen erneut rund 1.000 Flüge pro Tag ausfallen und nur ein rundes Zehntel des ursprünglichen Angebots geflogen werden kann.

Der Warnstreik für die passagiernahen Bereiche beginne am Donnerstag um 4.00 Uhr und ende am Samstag um 7.10 Uhr, teilte ver.di mit. Für die anderen Bereiche wie Fracht oder Technik würden abweichende Zeiten gelten. Die Lufthansa rechnet mit umfassenden Auswirkungen auf das Flugprogramm.

Im laufenden Tarifkonflikt hatte es bereits zwei Warnstreikwellen gegeben, die den Passagierverkehr jeweils für rund einen Tag lahmlegten.

Am Dienstag rief ver.di zusätzlich für Donnerstag zum Streik in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen an den Flughäfen Frankfurt und Hamburg auf. Am Donnerstag solle es an den beiden Flughäfen einen ganztägigen Arbeitskampf geben, teilte die Gewerkschaft mit.

In den bisher fünf Tarifverhandlungsrunden mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) sei bislang keine Einigung auf höhere Löhnen für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten der Branche gelungen. Die Gespräche gingen am 20. März weiter.

Warum wird wieder gestreikt?

Mit dem Streik des Bodenpersonals der Lufthansa will die Dienstleistungsgewerkschaft den Druck auf die Fluggesellschaft vor der geplanten fünften Tarifrunde am 13. und 14. März erhöhen. Hintergrund der wiederholten Arbeitsniederlegungen sind die konzernweiten Vergütungstarifverhandlungen für die laut ver.di rund 25.000 Beschäftigten am Boden, die unter anderem bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services sowie weiteren Konzerngesellschaften arbeiten. Lufthansa spricht von rund 20.000 Beschäftigen.

In den Tarifverhandlungen beim Sicherheitspersonal wolle man den Arbeitgebern signalisieren, dass das bisherige Angebot verbessert werden müsse, heißt es von ver.di. In den bisher fünf Tarifverhandlungsrunden mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) sei bislang keine Einigung auf höhere Löhnen für die bundesweit rund 25.000 Beschäftigten der Branche gelungen. Die Gespräche gingen am 20. März weiter.

Was sind die Positionen?

Ver.di fordert mit Verweis auf Rekordgewinne der Lufthansa sowie auf die Arbeitsverdichtung für das Bodenpersonal eine Erhöhung der Gehälter um 12,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Dazu soll eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von einmalig 3.000 Euro kommen. Zudem soll die Schichtarbeit aufgewertet werden.

Die Lufthansa bot zuletzt eine sofortige Vergütungserhöhung in Höhe von vier Prozent sowie eine zeitgleiche Inflationsausgleichsprämie von 2.000 Euro an. Dazu kämen weitere steuerfreie 1.000 Euro vor Weihnachten und wenig später eine zusätzliche Gehaltssteigerung von sechs Prozent - insgesamt "über zehn Prozent nachhaltige Gehaltserhöhung in zwölf Monaten und 3.000 Euro steuerfrei". Die Laufzeit soll nach dem Wunsch des Konzerns eine Laufzeit von 28 Monaten haben.

Worum geht es bei den Luftsicherheitskräften?

Die jüngste Offerte der Arbeitgeber sieht laut ver.di eine Anhebung der Stundenlöhne in drei Schritten vor - zum 1. März um 1,20 Euro, zum 1. Oktober um 0,75 Euro und zum 1. April 2025 erneut um 0,75 Euro - bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von 24 Monaten. "Das reicht nicht", sagte ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper.

Zudem sei das Angebot zur Mehrarbeit nicht annehmbar, da von den Beschäftigten mehr als 1,5 Monate zuschlagsfreie Mehrarbeit von den Arbeitgebern verlangt werde. Ver.di fordert 2,80 Euro mehr Lohn pro Stunde, höhere Funktionszulagen und Mehrarbeitszuschläge ab der ersten Überstunde bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten.

Was können Passagiere jetzt tun?

Der Flughafen Hamburg hat auf seiner Website bekannt gegeben, dass am Donnerstag keine Abflüge ab Hamburg stattfinden. Auch sei kein Vorabend-Checkin von Mittwoch bis Donnerstag möglich.

Passagiere, die infolge des ver.di-Streiks bei der Lufthansa von Flugstreichungen betroffen sind, würden per E-Mail oder über die Lufthansa-App informiert, heißt es von der Lufthansa. Das Unternehmen rät außerdem, sich über den aktuellen Status des Fluges zu informieren - etwa auf ihrer Webseite.

Grundsätzlich können Kunden streikbedingt gestrichene Flüge stornieren, sie bekommen dann ihr Geld zurück. Dafür hat die Airline sieben Tage Zeit. Wer trotzdem fliegen will, hat Anspruch auf einen späteren Flug. Das kann aber dauern, bis der Streik vorbei ist, eventuell auch länger, da ein Rückstau entstehen kann.

Fluglinien müssen alles Zumutbare tun, um ihre Passagiere trotz Ausfällen bei Streiks kostenlos auf alternativen Wegen zu vergleichbaren Konditionen an ihr Ziel zu bringen. Je nach Umständen und Entfernung kann ein alternativer Transport auch durch Bereitstellung von Bahnfahrten oder Mietwagen erfolgen.

Auf der Seite der Lufthansa heißt es unter dem Punkt "Flugunregelmäßigkeiten", dass Kundinnen und Kunden ihr Flugticket für bestimmte Strecken kostenlos in eine Fahrkarte der Deutschen Bahn umwandeln können, wenn das Unternehmen keinen passenden Ersatzflug anbieten kann. Das geht online, eine Anreise zum Flughafen ist dafür nicht notwendig. Allerdings wird bei der Deutschen Bahn am Donnerstag und bis Freitagmittag auch gestreikt, sodass diese Möglichkeit entfallen dürfte.

Bekommt man eine Entschädigung, wenn der Flug ausfällt?

Grundsätzlich haben Reisende nach EU-Recht die Möglichkeit, bei kurzen Flügen bis zu 250 Euro Entschädigung einzufordern, wenn ihre Verbindung gestrichen und keine angemessene Alternative angeboten wird. Das gilt für Flüge unter 1.500 Kilometer. Bei längeren Strecken steigt die Entschädigungshöhe.

Wenn sich die Fluggesellschaft aber auf außergewöhnliche Umstände berufen kann, haben Passagiere kein Recht auf Entschädigung. Darunter versteht man Umstände, die für die Airline nicht beherrschbar sind. Das kann auch ein Streik sein, vor allem dann, wenn es nicht die Angestellten der Airline selbst sind, die streiken, sondern externe Beschäftigte. Experten betonen aber, dass immer der konkrete Fall geprüft werden müsse. So kann sich ein Unternehmen beispielsweise durch rechtzeitige Informationen oder besondere Umstände entlasten.