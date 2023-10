marktbericht Nach Kursrutsch DAX fällt Richtung 15.000 Punkte Stand: 04.10.2023 07:36 Uhr

Die DAX-Bullen sind mit ihrem jüngsten Stabilisierungsversuch krachend gescheitert. Der DAX hat am Tag der Deutschen Einheit einen Kurseinbruch erlitten - und nähert sich jetzt der Marke von 15.000 Punkten.

Anlegerinnen und Anleger, die am Tag der Deutschen Einheit das Geschehen an den Aktienmärkten nicht verfolgt haben, dürften sich verwundert die Augen reiben: Von dem zu Wochenbeginn eingeleiteten Stabilisierungsversuch im DAX oberhalb von 15.400 Punkten ist nichts mehr übrig geblieben. Stattdessen sind die Kurse gestern um 1,1 Prozent auf 15.085 Zähler eingebrochen.

Zur Wochenmitte zeichnen sich nun weitere Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zur Stunde 0,2 Prozent tiefer auf 15.050 Punkte. Das wäre ein weiteres Tief seit März. "Die Zinsen bleiben für die Aktienmärkte der große Spielverderber", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Bei 20-jähriger Laufzeit steht bei US-Staatsanleihen jetzt die 5 vor dem Komma. Hierzulande bedeuten 3,2 Prozent bei den 20-Jährigen ein neues 12-Jahres-Hoch."

Hinzu kommen als Risikofaktoren die außergewöhnlich hohen Ölpreise und der starke US-Dollar. Erst am Montagabend hatten mehreren Währungshüter der US-Notenbank Fed die Hoffnungen der Anlegerinnen und Anleger auf baldige Zinssenkungen zunichtegemacht.

"Diese drei Faktoren - teures Öl, hohe Renditen und ein starker Greenback - entziehen den Finanzmärkten im Grunde genommen die Luft", resümierte Samy Chaar, Chefökonom bei der Schweizer Bankgruppe Lombard Odier in Genf.

Vor diesem Hintergrund haben gestern auch die Anlegerinnen und Anleger an der Wall Street bei Aktien Reißaus genommen: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 1,3 Prozent tiefer auf 33.002 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 1,9 Prozent auf 13.059 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 1,4 Prozent auf 4.229 Punkte ein.

Die negativen Vorgaben von der Wall Street haben am Morgen auch die japanischen Börsen ins Minus gezogen. Der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei notiert kurz vor Handelsschluss in Tokio 1,5 Prozent tiefer. Die Märkte auf dem chinesischen Festland sind wegen Feiertagen ("Goldene Woche") noch bis Ende dieser Woche geschlossen.

Ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist der offene Machtkampf im US-Repräsentantenhaus. Der Sturz des bisherigen Vorsitzenden Kevin McCarthy blockiert unter anderem die ohnehin schwierigen und zeitkritischen Verhandlungen mit dem Senat über einen endgültigen Haushalt.

Im asiatischen Devisenhandel zeigt der Dollar weiter Stärke. Parallel dazu gibt der Euro weiter nach bis auf 1,0458 Dollar - so tief notierte die europäische Gemeinschaftswährung seit Dezember nicht mehr.

Der starke Dollar und die steigenden Zinserwartungen machen dem Goldpreis weiter zu schaffen. Am Morgen notiert die Feinunze Gold bei 1.822 Dollar, nachdem sie tags zuvor bis auf 1.815 Dollar und damit den tiefsten Stand seit März gefallen war.

Unter den Einzelwerten im DAX rückt am Morgen die VW-Aktie in den Fokus. Die Marke VW verzeichnete beim US-Absatz im dritten Quartal ein Minus von 1,2 Prozent auf 87.756 Fahrzeuge. Die VW-Tochter Audi konnte dagegen ihre Auslieferungen um 21 Prozent steigern.

Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat weitere Maschinen bei den Herstellern Airbus und Boeing bestellt. Die Europäer sollen 60 zusätzliche A321neo liefern. Bei Boeing hat die Fluggesellschaft eine Kaufoption für 50 Stück 787-9 ausgeübt. United hat sich zudem neue Optionen für bis zu 50 weitere 787 sowie Kaufrechte für 40 weitere A321neo bis zum Ende des Jahrzehnts gesichert.

Die angeschlagene skandinavische Fluggesellschaft SAS hat sich von der französisch-niederländischen Rivalin Air France-KLM und dem Finanzinvestor Castlelake eine Finanzspritze gesichert. Das Konsortium, zu dem auch die Investmentgesellschaft Lind Invest und der dänische Staat zählen, stellt knapp 1,18 Milliarden Dollar für neue Anteile, neue Schulden und die Ablösung alter Verbindlichkeiten bereit.

Intel will beim fortlaufenden Konzernumbau eine weitere Sparte an die Börse bringen. Nach dem Autozulieferer Mobileye ist es diesmal das Geschäft mit programmierbaren Spezial-Chips, die zum Beispiel in Kommunikations-Technik oder Infrastruktur von Rechenzentren eingesetzt werden. Die Programmable Solutions Group (PSG) solle zunächst als separater Geschäftsbereich geführt und in den kommenden zwei bis drei Jahren an die Börse gebracht werden.

Die negativen Folgen der globalen Erderwärmung stellen nach Einschätzung von Apple-Chef Tim Cook auch die Unternehmen vor große Herausforderungen. "Es gibt wohl keine größere Krise als den Klimawandel", sagte Cook in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Thisted in der dänischen Region Nordjylland. Der US-Konzern betreibt dort zusammen mit einem dänischen Partner einen Solarpark, aus dem Apples europäisches Rechenzentrum in Viborg mit Strom versorgt wird.