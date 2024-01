marktbericht Kursgewinne voraus Kann der KI-Boom auch den DAX befeuern? Stand: 22.01.2024 07:33 Uhr

Der DAX dürfte mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Börsenwoche starten. Gute Vorgaben kommen von den Börsen in New York und Japan: Die Hoffnung auf einen KI-Boom stützt weiter die Märkte.

Die neue Börsenwoche lässt sich gut an am deutschen Aktienmarkt. Der DAX steht vor einem freundlichen Handelsauftakt, darauf deuten vorbörsliche Indikationen hin. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,7 Prozent höher bei 16.676 Punkten.

Der DAX hatte am Donnerstag und Freitag die zur Wochenmitte gerissene Abwärtskurslücke (16.609 zu 16.582 Punkten) geschlossen. Das hatte den ärgsten Abwärtsdruck von den deutschen Standardwerten genommen. Um nun aber die charttechnische Ausgangslage nachhaltig zu verbessern, müsste der DAX sein Hoch vom 11. Januar bei 16.839 Zählern überwinden.

Rückenwind für den DAX-Handel kommt am Morgen von den Überseebörsen. So hat eine Rally bei wichtigen Technologiewerten die US-Börsen zum Wochenschluss ins Plus gehievt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 1,1 Prozent höher auf 37.863 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte um 1,7 Prozent auf 15.310 Zähler vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,2 Prozent auf 4.839 Punkte zu.

Die gute Stimmung der Anleger nach der optimistischen Prognose des taiwanischen Chipriesen TSMC vom Donnerstag hielt damit weiter an. Das Unternehmen erwartet dank der anhaltenden Nachfrage nach Chips für die Künstliche Intelligenz (KI) ein Umsatzwachstum von rund 25 Prozent.

"Der KI-Boom scheint in der Tat die nächste große Welle des technologischen Wandels zu sein", sagte Aaron Clark, Portfoliomanager bei der Investmentfirma GW&K. "Allerdings ist es noch etwas zu früh, um das Ausmaß und den Zeitpunkt der Auswirkungen zu bestimmen."

Der KI-Boom treibt zu Wochenbeginn auch die Märkte in Japan nach oben. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte zum Handelsschluss in Tokio 1,6 Prozent höher bei 36.547 Punkten. Obwohl der Nikkei kurzfristig einen Dämpfer erhalten könnte, sei der Aufwärtstrend intakt und ein Ausloten der 37.000-Punkte-Marke in den kommenden Wochen wahrscheinlich, sagte Kelvin Wong vom Broker Oanda.

Dagegen schickt der Verzicht der chinesischen Notenbank auf eine Zinssenkung die chinesischen Aktienmärkte ins Minus. Die Börse in Shanghai verliert aktuell 1,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel steht der Dollar leicht unter Druck. Parallel dazu zieht der Euro um 0,1 Prozent auf 1,0901 Dollar an. Die Feinunze Gold kostet am Morgen knapp 2.023 Dollar und damit 0,2 Prozent weniger.

Unter den Einzelwerten am deutschen Aktienmarkt könnte die im MDAX notierte RTL-Aktie heute einen Blick wert sein. Die Streaming-Plattform RTL+ ist gestern Abend nicht abrufbar gewesen. Aufgrund einer "extrem hohen zeitgleichen Nutzung" sei es trotz aller Vorbereitungen zu einer Überlastung mehrerer Systeme gekommen, so eine Sprecherin der privaten Sendergruppe. Man arbeite daran, das Problem zu beheben.

Hacker mit Verbindungen zur russischen Regierung haben sich nach Angaben von Microsoft Zugang zu einigen E-Mails ranghoher Manager des Konzerns verschafft. Die Attacke habe im November begonnen und sei vor einer Woche entdeckt worden, teilte Microsoft mit. Die Hacker hätten auch einige Dokumente aus E-Mail-Anhängen heruntergeladen.

Die 3,8 Milliarden Dollar schwere Übernahme des US-Billigfliegers Spirit durch den Konkurrenten Jetblue geht in die nächste Runde. Gegen die gerichtliche Blockade des Vorhabens legten beide Unternehmen am Freitag (Ortszeit) Berufung ein. Gründe wurden in der Ein-Satz-Mitteilung nicht genannt. Viele Analysten hatte die Übernahme bereits abgehakt.

Die traditionsreiche US-Kaufhauskette Macy's lehnt das Angebot der Investorengruppe Arkhouse und Brigade Capital ab, das Unternehmen für 5,8 Milliarden Dollar zu privatisieren. Die vorgelegten Informationen hätten "die Bedenken des Vorstands hinsichtlich der Fähigkeit von Arkhouse und Brigade, die vorgeschlagene Transaktion zu finanzieren, nicht ausgeräumt", begründete Macys die Entscheidung.