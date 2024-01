marktbericht Verlustserie vorerst gestoppt DAX setzt Erholungsversuch fort Stand: 19.01.2024 09:37 Uhr

Bereits gestern konnte der DAX seine Verlustserie stoppen. Zu Handelsbeginn stabilisiert sich der deutsche Leitindex dank freundlicher Vorgaben der US-Börsen weiter. Doch die Zinssorgen bleiben.

Nachdem die Anlegerinnen und Anleger gestern nach drei Verlusttagen in Folge an die Börse zurückkehrt sind, erholt sich der deutsche Aktienmarkt heute weiter. Am letzten Handelstag der Woche startete der DAX 0,45 Prozent höher bei 16.641 Punkten.

"Dank der Schützenhilfe von der Wall Street kann der DAX seine Erholung fortsetzen", sagte Christian Henke von IG Markets. Ob diese jedoch von Dauer sei, bleibe abzuwarten. Der gedämpfte Zinsoptimismus stehe einer Fortsetzung des Aufwärtstrends zurzeit im Weg, so Henke.

Zuletzt hatten vor allem sinkende Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA die Stimmung an den Märkten getrübt - und den DAX zur Wochenmitte auf den Stand von Anfang Dezember gedrückt. Auf Wochensicht deutet sich unter dem Strich noch immer ein Minus an.

Jüngsten Aussagen einiger Mitglieder der US-Notenbank Fed sowie Konjunkturdaten wie Inflation und Arbeitsmarkt sorgten für Zurückhaltung. Laut der CME Group rechnen im Augenblick nur noch 53,8 Prozent der Marktteilnehmer mit einer Zinssenkung im März. Noch vier Wochen vorher waren es rund 77 Prozent.

Im Tagesverlauf sollten Anlegerinnen und Anleger darüber hinaus zum ersten kleineren Verfallstermin von Optionen dieses Jahres noch die Marke von 16.500 Punkten im Auge behalten, merkte Börsenbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwaltern QC Partners an. "Hier werden auf der Call- und der Put-Seite größere Bestände fällig." Unterstützung kommt vor dem Wochenende von freundlichen US-Börsen, die am Vortag im späten Handel merklich zugelegt hatten.

An der Wall Street hatte gestern eine rege Nachfrage nach Halbleiteraktien vor allem die Technologiebörse Nasdaq belebt. Der Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 1,4 Prozent zu und erreichte im Handelsverlauf bei 16.997 Punkten sogar ein neues Rekordhoch.

In seinem Sog verbesserte sich auch der Leitindex Dow Jones um 0,5 Prozent auf 37.468 Zähler. Börsianer verwiesen auch auf Käufe von Schnäppchenjägern, die sich nach dem jüngsten Rückschlag auf niedrigerem Niveau eindecken wollten.

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben heute keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Stimmung an den US-Aktienmärkten stützte den japanischen Leitindex Nikkei 225, der 1,4 Prozent höher schloss. Konjunktursorgen bremsten hingegen die Märkte in China. Die Börse in Shanghai notierte 0,5 Prozent schwächer. Hongkongs Hang-Seng-Index fiel um ein Prozent.

Die Ölpreise haben sich nach jüngsten Kursschwankungen stabilisiert. Am Morgen hielten sich die Notierungen in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete 79,02 US-Dollar. Das waren acht Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg geringfügig um drei Cent auf 74,11 Dollar.

Der Kurs des Euro hat sich heute zunächst wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0879 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Nach Kursverlusten in der ersten Wochenhälfte stabilisierte sich der Eurokurs und hält sich seit Mittwoch in einer vergleichsweise engen Handelsspanne.

Zuvor hatten robuste US-Konjunkturdaten die Spekulation auf eine baldige Zinssenkung in den USA gedämpft, was dem Dollar Auftrieb verlieh und den Euro im Gegenzug unter Druck gesetzt hatte.

In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene am Ende des vergangenen Jahres wieder stärker gefallen. Im Dezember sanken die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 8,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Der Rückgang war damit etwas stärker als im November, als die Preise um 7,9 Prozent gefallen waren, aber deutlich schwächer als in den Monaten Oktober und September.

Im Gesamtjahr 2023 sind die Erzeugerpreise so stark gefallen wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Die Produzenten gewerblicher Produkte - von Benzin bis Zucker - verlangten den Angaben zufolge durchschnittlich 2,4 Prozent weniger als 2022.

Im Tagesverlauf wird am Markt mit eher wenig Bewegung gerechnet. Kurz vor dem Wochenende stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Investoren orientieren könnten. Am Nachmittag könnten Daten zur Konsumlaune in den USA und zur Lage auf dem amerikanischen Immobilienmarkt für Impulse sorgen.

Im Fokus könnten zudem Reden am letzten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos stehen. So beschäftigt sich ein prominent besetztes Panel mit den globalen Konjunkturperspektiven für 2024: Neben EZB-Chefin Christine Lagarde sind unter anderen auch IWF-Chefin Kristalina Georgiewa und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit von der Partie.

Der US-Kongress hat das von Wirtschaft und Finanzmärkten gefürchtete Szenario eines teilweisen Regierungsstillstands abgewendet. Als zweite Parlamentskammer verabschiedete das Repräsentantenhaus gestern das bereits vom Senat gebilligte Übergangsgesetz zur Zwischenfinanzierung des Regierungshaushalts.

Der Chemiekonzern BASF hat wegen der schwachen Nachfrage weltweit seine eigenen Ziele verfehlt und auch die Analystenerwartungen nicht erfüllen können. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie Sondereinflüssen liegt 2023 mit voraussichtlich 3,8 Milliarden Euro unter der prognostizierten Bandbreite von 4,0 bis 4,4 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Die Analystenschätzungen war etwas höher als das erzielte Ergebnis. Im Jahr 2022 waren es noch fast 6,9 Milliarden Euro. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr sei auf umsatzbedingt niedrigere Margen zurückzuführen. Der bisher erreichte Fixkostenabbau habe dies nicht auffangen können, hieß es weiter.

Der zum Volkswagen-Konzern gehörende britische Luxusautohersteller Bentley hat für das Jahr 2023 einen Rückgang seiner Fahrzeugverkäufe um elf Prozent gemeldet. "Der Luxusmarkt war nicht immun gegen die schwierigen Marktbedingungen, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 weltweit zu beobachten waren", erklärte Bentley-Chef Adrian Hallmark. Trotzdem bleibe man "vorsichtig optimistisch" für das neue Jahr, da die globale Nachfrage weiterhin robust sei.

Die Wettbewerbshüter der Europäischen Union (EU) wollen offenbar die 1,4 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Staubsaugerroboter-Herstellers iRobot durch Amazon blockieren. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, ist der Konzern von der Europäischen Kommission darüber informiert worden, dass das Geschäft wahrscheinlich abgelehnt werden wird. Der US-Technologieriese hatte bis zum 10. Januar die Bedenken der EU-Kartellwächter, dass das Geschäft den Wettbewerb auf dem Markt für Staubsaugerroboter einschränken könnte, nicht ausgeräumt.