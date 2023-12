marktbericht Richtungssuche nach Rekordhoch DAX-Anleger nicht mehr in Partylaune Stand: 15.12.2023 07:42 Uhr

Die Euphorie der Anleger nach dem gestrigen neuen Rekordhoch im DAX hat merklich nachgelassen. Die EZB hat den Käufern am deutschen Aktienmarkt einen ordentlichen Dämpfer verpasst.

Nach seinem neuen Rekordhoch gestern befindet sich der DAX zum Wochenschluss auf Richtungssuche, die auch vom großen Verfallstermin an den Terminbörsen geprägt sein dürfte. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte am Morgen 0,1 Prozent höher bei 16.772 Punkten.

Tags zuvor hatte der DAX noch erstmals in seiner Geschichte die Marke von 17.000 Punkten geknackt und seine seit Oktober laufende Kursrally auf gut 16 Prozent ausgebaut. Der Dämpfer kam dann am Nachmittag in Person von EZB-Chefin Christine Lagarde.

"Nach Jerome Powell hätten sich die Anleger auch sehr gerne von Christine Lagarde erlösende Worte hinsichtlich einer baldigen Zinswende erhofft", betont IG-Analyst Christian Henke. "Doch die EZB-Chefin blieb gestern eisern und erteilte den Forderungen nach einer Zinssenkung eine klare Abfuhr."

In der Folge rauschte der DAX zeitweise bis auf 16.670 Punkte nach unten - ein Verlust von zwei Prozent vom Tages- und Rekordhoch. Zum Handelsschluss stand dann schließlich ein Minus von 0,1 Prozent auf 16.752 Punkte. Diese gestrige Kehrtwende mahnt zur Vorsicht: Charttechniker sprechen von einem "intraday reversal". Wenn die Kurse erst steigen und dann fallen, ist das zumeist ein schlechtes Omen für den nächsten Börsentag.

Wall-Street-Anleger zu gierig?

Auch an der Wall Street war die Euphorie nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gestern deutlich abgeklungen. Analysten zufolge hat der Markt die von Fed-Chef Powell am Mittwoch in Aussicht gestellten Zinssenkungen größtenteils eingepreist. Der Dow Jones gewann gestern 0,4 Prozent auf 37.248 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,2 Prozent auf 14.762 Punkte vor, und der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 4.720 Punkte zu.

Die Gefahr eines Rücksetzers am Aktienmarkt hat nach Einschätzung von Experten zugenommen. Ein Gradmesser dafür ist der "Fear & Greed Index" von CNN Business, der sich kurz vor dem Eintritt in den Marktzustand "extreme Gier" befindet. "Damit mehren sich die Warnsignale für eine Überhitzung an der Wall Street", erklärt IG-Experte Henke.

Zum Wochenschluss stehen derweil wichtige Konjunkturdaten an, die das Zeug dazu haben, die Richtung der Kurse zu beeinflussen. So stehen am Morgen mit den Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone wichtige Frühindikatoren auf der Agenda. Am Nachmittag ist der Terminkalender in den USA mit Empire State Index, Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung und Einkaufsmanagerindex prall gefüllt.

In Asien präsentieren sich die Märkte am Morgen uneinheitlich. So kann der Nikkei starke Kursgewinne verbuchen und letztlich 0,9 Prozent höher bei 32.971 Punkten schließen. Dagegen hält sich die Börse in Shanghai in der Minuszone auf, der Leitindex SSE Composite notiert zur Stunde 0,5 Prozent tiefer.

Die unterschiedlichen Zinsperspektiven in der Eurozone und den USA spielen den Euro-Bullen in die Hände: Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Morgen bei 1,0986 Dollar gehandelt. Tags zuvor hatte sie nach dem EZB-Zinsentscheid einen mächtigen Satz nach oben gemacht und kurzzeitig über die Marke von 1,10 Dollar gelugt.

Im DAX dürfte die Symrise-Aktie heute unter Druck stehen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen bekommt einen verzögerten Abbau von Lagerbeständen, negative Währungseffekte sowie niedrigere Rohstoffpreise zu spüren. Wegen letzterer müssten die Vorräte abgewertet werden, teilte das Unternehmen gestern nach Börsenschluss mit. Der DAX-Konzern blickt nun vorsichtiger auf die Gewinnmargen und dürfte damit die aktuellen Erwartungen von Analysten verfehlen.

Die VW-Softwaretochter Cariad hat sich mit ihrem Betriebsrat auf ein Effizienzprogramm geeinigt. Bis 2028 sollen demnach die internen Kosten um 20 Prozent sinken. Ein dafür erforderlicher Personalabbau solle ohne Kündigungen über Abfindungen stattfinden. Im Gegenzug werde die Beschäftigungssicherung bis 2029 verlängert. Darauf habe man sich mit dem Betriebsrat verständigt. Zuvor hatte Cariad seine Mitarbeiter in einer Betriebsversammlung über die Pläne informiert.

Der US-Autoriese General Motors kürzt rund 900 Jobs und damit rund ein Viertel der Belegschaft bei seiner kriselnden Robotaxi-Firma Cruise. Ingenieure sollen mehrheitlich von den Kürzungen ausgenommen sein. Die einst aggressive Wachstumsstrategie von Cruise war jäh gestoppt worden, nachdem im Oktober ein Unfall mit einer Fußgängerin in San Francisco passierte.