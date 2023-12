marktbericht Fed treibt die Märkte an DAX nimmt Kurs auf 17.000 Punkte Stand: 14.12.2023 07:36 Uhr

Die US-Notenbank Federal Reserve signalisierte gestern ihre Bereitschaft, den Leitzins im kommenden Jahr zu senken. Der Dow Jones erreichte ein Rekordhoch, der DAX dürfte heute nachziehen.

Der DAX nähert sich der runden Marke von 17.000 Punkten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex vor dem Handelsauftakt 1,2 Prozent höher auf 16.964 Punkte. Damit winken neue Rekordstände und der Ausbau der Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober. Gestern war der DAX nach seinem Tageshoch von 16.836 Zählern am Ende mit 16.766,05 Punkten aus dem Handel gegangen. Das waren knapp 0,2 Prozent weniger als zum Vortagesschluss.

Die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve dürfte den Aktienmarkt heute aber wieder antreiben: Die Fed hatte den Leitzins gestern Abend unverändert gelassen. Die Währungshüter signalisierten in ihrem Ausblick, dass sie Zinssenkungen jetzt in Erwägung ziehen. Im Mittel gehen sie davon aus, dass der Leitzins nächstes Jahr um 0,75 Prozentpunkte sinkt. Laut Powell rückt die Frage ins Blickfeld, wann eine Lockerung angebracht sein werde: "Das wird ein Thema für uns."

"Die einfache Botschaft der Fed-Sitzung lautet: In Anbetracht merklich gefallener Inflationsraten bedarf es keiner Leitzinsen von über fünf Prozent mehr", erklärte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Die Notenbanker seien den Vorstellungen der Finanzmärkte gefolgt, die bereits im Vorfeld sinkende Zinsen eingepreist haben. Die neue Wirtschaftsprognose der Fed deutet aber darauf hin, dass im kommenden Jahr die Zinsen sogar stärker gesenkt werden als bisher prognostiziert.

Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen ist der größte Treiber der aktuellen Jahresendrally, die dem DAX seit dem Oktober-Tief von 14.630 Punkten bereits ein Plus nahe 15 Prozent eingebracht hat. Auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten Marktteilnehmer im kommenden Jahr Zinssenkungen.

Die EZB trifft heute ihren Zinsentscheid. Fachleute erwarten keine Zinsänderung. Aktienexperte Marc Kiewitz vom Broker ActivTrades bezeichnete es aber als wahrscheinlich, dass die EZB ihre Inflationsprognosen leicht nach unten anpasst. Er rechnet frühestens im dritten Quartal 2024 mit einer Zinssenkung, auch weil das Zwei-Prozent-Ziel bei der Inflation noch längst nicht in trockenen Tüchern sei.

Die Zinssenkungsfantasien der Investoren hatten die Wall Street am Mittwoch beflügelt, der Dow Jones schloss auf einem Rekordhoch. "Die Fed hat uns dieses Jahr ein frühes Weihnachtsgeschenk gemacht", sagte Greg Bassuk, Konzernchef des Vermögensverwalters AXS in New York. Die drei wichtigsten US-Indizes schlossen alle 1,4 Prozent höher: Der Dow-Jones-Index der Standardwerte auf 37.090 Punkten, der technologielastige Nasdaq auf 14.734 Punkten und der breit gefasste S&P 500 auf 4.707 Stellen.

An den Terminmärkten wird nunmehr mit einer ersten Zinssenkung bereits für März gerechnet. Insgesamt gehen Händler davon aus, dass der Leitzins nächstes Jahr um mehr als einen Prozentpunkt gesenkt wird.

Die asiatischen Märkte reagierten am Morgen uneinheitlich auf das Ende des Straffungszyklus der US-Notenbank. An der japanischen Börse fielen die Aktien von Autoherstellern und Banken, da die Ankündigung der Fed den Yen steigen und die Renditen von US-Staatsanleihen fallen ließ. Der Nikkei büßte 0,7 Prozent auf 32.686 Punkte ein.

Die Börse in Shanghai legte dagegen um 0,3 Prozent zu. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 0,3 Prozent.

Apple wird im Streit mit Spotify über wettbewerbswidrige Praktiken nach Agenturangaben wohl den Kürzeren ziehen. Die EU-Wettbewerbshüter bereiteten ein Verbot der Praktiken im App Store des Smartphoneherstellers vor, meldet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Apple hindere Musikdienste daran, ihre Nutzer vom App Store zu alternativen Abonnementoptionen zu bringen, hieß es darin weiter. Stellungnahmen des US-Konzerns und der EU lagen zunächst nicht vor.

Das Biotechunternehmen Morphosys will sich mit einer Kapitalerhöhung frische Mittel in die Kasse spülen. Im Rahmen einer beschleunigten Platzierung bietet die Firma bis zu 3.423.194 neue Aktien an, teilte Morphosys mit. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts. Der Platzierungspreis werde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bestimmt, welches mit sofortiger Wirkung beginne und kurzfristig abgebrochen werden könne.

Der Kurznachrichtendienst Threads des Facebook-Konzerns Meta dürfte heute auch in der EU an den Start gehen. Nutzer aus der Europäischen Union bekommen seit Freitag auf der Threads-Website einen Countdown zu sehen, der gegen Mittag Mitteleuropäischer Zeit auslaufen soll. Der Dienst ist eine Alternative zu Elon Musks Online-Plattform X (ehemals Twitter).

Der französische Medienkonzern Vivendi erwägt eine Abspaltung einiger seiner Geschäftsbereiche in verschiedene Einheiten. Jede davon solle an die Börse gehen, um Wachstum und Entwicklung anzukurbeln, teilte Vivendi mit. Für eine Ausgliederung kämen etwa die TV-Sparte Canal Plus und die Werbeeinheit Havas infrage. Auch die Investmentgesellschaft, über die Vivendi ihre Anteile am französischen Medien- und Rüstungskonzern Lagardère hält, sei ein möglicher Kandidat. Sie würde auch die strategische Entwicklung der Portfoliounternehmen aktiv unterstützen und sich dabei vor allem auf deren Wertsteigerung fokussieren.