marktbericht DAX behält Rekordhoch im Visier Spannung am Markt steigt vor Fed-Entscheid Stand: 13.12.2023 07:32 Uhr

Der DAX hält sich am Morgen in Nähe seines gestern markierten Rekordhochs. Doch die heute anstehende Sitzung der US-Notenbank mahnt zur Vorsicht. Anleger warten auf Hinweise, wann die Fed die Zinsen 2024 senken wird.

Trotz positiver Vorgaben von der Wall Street dürfte der DAX verhalten in den Handel zur Wochenmitte starten. Anleger könnten sich vor dem heute Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank mit neuen Engagements zurückhalten. Der Broker IG taxiert die 40 deutschen Standardwerte zur Stunde wenige Punkte oberhalb ihres gestrigen Schlusskurses von 16.792 Punkten.

Tags zuvor das deutsche Börsenbarometer noch bei 16.837 Punkten eine neue Bestmarke aufgestellt - mal wieder, war der DAX doch schon an den Tagen zuvor von Rekordhoch zu Rekordhoch geeilt. Auch wenn die Kurse am deutschen Aktienmarkt längst als "heiß gelaufen" und "überkauft" gelten: Zuletzt standen immer noch Käufer parat, die schon bei den kleinsten Kursrückgängen zugegriffen haben.

Dahinter steckt auch die Angst vieler (institutioneller) Anleger, ("fear of missing out", FOMO) die bereits seit Ende Oktober laufende Rally komplett zu verpassen und am Jahresende mit einer im Vergleich zum davongeeilten Markt schlechten Performance aufzuwarten.

Dabei ist heute etwas Zurückhaltung womöglich angebracht. Schließlich steht heute der letzte Zinsentscheid der US-Notenbank in diesem Jahr auf der Agenda. Die Fed wird die Zinsen unangetastet lassen, so viel gilt als sicher. Spannender ist der Ausblick: Anleger hoffen auf Hinweise, wann die Fed die Zinsen im kommenden Jahr senken wird.

Denn es ist die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen im neuen Jahr, welche die Kurse zuletzt so stark nach oben getrieben hat. Anleger setzen darauf, dass sowohl die Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) bereits im Frühjahr die Zinswende einleiten werden. Entsprechend groß ist denn auch das Enttäuschungspotenzial im Nachgang der Fed-Sitzung heute und der EZB-Sitzung morgen, sollten die Notenbanker die hohen Markterwartungen nicht erfüllen.

Positive Vorgaben für den DAX-Handel kommen derweil von der Wall Street: Der Dow Jones Industrial hat ein weiteres Hoch seit Anfang 2022 markiert, das Rekordhoch bei etwas über 36.950 Punkten ist nun greifbar nah. Der Nasdaq 100 schloss ebenfalls auf einem neuen Hoch seit fast zwei Jahren und befindet sich nur noch zweieinhalb Prozent unter seinem Ende November 2021 erreichten Höchststand.

Der US-Leitindex Dow Jones gewann letztlich 0,5 Prozent auf 36.577 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,7 Prozent auf 14.533 Stellen vor und der breit gefasste S&P 500 0,5 Prozent auf 4.643 Zähler.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ist der Wall Street am Morgen ins Plus gefolgt. Zum Handelsschluss in Tokio lag der japanische Leitindex 0,3 Prozent höher bei 32.926 Punkten. "Die Anleger wollten mehr kaufen, um den Nikkei anzukurbeln, aber die Vorsicht vor der Entscheidung der US-Notenbank dämpfte den Appetit", sagte Shigetoshi Kamada von Tachibana Securities. Die Börse in Shanghai liegt aktuell 0,9 Prozent im Minus.

Der Goldpreis fällt am Morgen weiter zurück. Am Morgen werden für die Feinunze Gold 1.978 Dollar gezahlt - ein Minus von 0,2 Prozent. Einige Experten hatten den jüngsten Anstieg auf ein neues Rekordhoch bei 2.135 Dollar als einen "Fehlausbruch" bezeichnet. Der Euro verliert im frühen Devisenhandel 0,1 Prozent auf 1,0789 Dollar.

Die Ölpreise stehen zur Wochenmitte weiter unter Druck. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gibt 0,3 Prozent auf 72,97 Dollar nach. Tags zuvor hatten sich sowohl Brent als auch die US-Leichtölsorte WTI um jeweils rund 3,5 Prozent verbilligt auf 73,37 beziehungsweise 68,73 Dollar pro Barrel.

Die BASF-Aktie ist im frühen Handel der größte Gewinner unter den DAX-Werten. Eine Hochstufung sorgt für Rückenwind. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Papiere des Chemiekonzerns von "Sell" auf "Buy" gedreht und das Kursziel von 40 auf 55 Euro angehoben. Analyst Samuel Perry setzt er vor allem auf einen Aufschwung im Geschäft mit Basischemikalien.

Der Autozulieferer Continental eröffnet heute in Hannover seine neue Unternehmenszentrale. In dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Neubau sollen künftig 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz finden. Wegen der Corona-Pandemie und Materialmangel wurde der Bau zwei Jahre später als ursprünglich geplant fertiggestellt.

Der Autobauer Audi trennt sich in seinem Werk in Neckarsulm bei Heilbronn von einem Großteil seiner Zeitarbeiter. Betroffen seien mehrere hundert Menschen, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilte, ohne eine genaue Zahl zu nennen. Sie sprach von "schweren Entscheidung". Audi bleibe wegen der derzeitigen Gegebenheiten aber keine andere Wahl.

Der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen hat sich im November weiter von seinem Corona-Tief erholt. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte knapp 4,6 Millionen Fluggäste und damit 12,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Damit lag das Aufkommen 9,4 Prozent niedriger als vor der Pandemie im November 2019. Im Oktober hatte der Rückstand zum Vorkrisenniveau 11,9 Prozent betragen.

Die Gläubiger des angeschlagenen Gashändlers BMP Greengas haben grünes Licht für eine Übernahme durch den Leipziger Erdgashandelskonzern VNG gegeben. Wie VNG und der aktuelle Anteilseigner EnBW in einer gemeinsamen Pressemitteilung gestern bekanntgaben, hat die Gläubigerversammlung am Amtsgericht Karlsruhe dem Insolvenzplan zugestimmt.

Der IT-Dienstleister Cancom hat mit Ex-Vorstandschef und Mitgründer Klaus Weinmann einen neuen Aufsichtsratschef gefunden. Der bisherige Oberkontrolleur Stefan Kober habe dem Gremium zuvor mitgeteilt, aus persönlichen Gründen den Vorsitz kurzfristig abgeben zu wollen, so Cancom. Klaus Weinmann hatte Cancom 1992 mitgegründet und war bis Ende September 2018 Vorstandschef des Konzerns.

Netflix wird transparenter bei Angaben zum Erfolg von Filmen und Serien auf seiner Plattform. Der Streaming-Marktführer veröffentlichte zum ersten Mal Zahlen dazu, wie viele Stunden Tausende Filme und Serien im ersten Halbjahr dieses Jahres angeschaut wurden. Solche Berichte sollen künftig nun zweimal im Jahr vorgelegt werden.

Der US-Flugzeugbauer Boeing ist nach dem jüngsten Rückschlag beim Mittelstreckenjet 737 Max seinem gekappten Auslieferungsziel für 2023 deutlich nähergekommen. Im November fanden 46 Maschinen aus der 737-Reihe den Weg zu ihren Kunden. In den ersten elf Monaten des Jahres waren es damit 351 Maschinen, sodass die Zielspanne von 375 bis 400 Jets in greifbare Nähe rückt.

Der US-Apotheken- und Drogeriekonzern Walgreens Boots Alliance wiederbelebt Kreisen zufolge Pläne zur Trennung vom internationalen Geschäft. Das Unternehmen habe frühe Gespräche zur Abspaltung der britischen Drogeriekette Boots geführt, die mit rund 7 Milliarden Pfund (8,2 Milliarden Euro) bewertet werden könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Quellen. Zu den Möglichkeiten gehörten unter anderem ein Börsengang in London.

Nach dem Rückzug großer Firmen von der Internet-Plattform X sind die Werbeeinnahmen des einst als "Twitter" bekannten Unternehmens laut "Bloomberg" deutlich gesunken. Die Werbeerlöse der Plattform des Geschäftsmanns Elon Musk würden in diesem Jahr wohl auf etwa 2,5 Milliarden Dollar zurückgehen. In den letzten vier Quartalen von Twitter als börsennotierte Firma waren es noch insgesamt 4,7 Milliarden Dollar gewesen.