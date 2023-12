marktbericht Kursgewinne erwartet DAX hat Rekordhoch fest im Visier Stand: 04.12.2023 07:40 Uhr

Die Chancen für eine Fortsetzung der Rally am deutschen Aktienmarkt stehen gut. Der DAX dürfte auch zu Beginn der neuen Börsenwoche auf Rekordjagd bleiben. Es fehlt nicht mehr viel zum Höchststand von Ende Juli.

Nach dem zweitstärksten November in seiner Historie bleibt der deutsche Leitindex auch im Dezember auf Gewinnkurs. Starke Vorgaben von den US-Börsen dürften dem DAX helfen, auf seinem Weg zum Rekordhoch von Ende Juli bei 16.529 Zählern weiter voranzuschreiten. Der Broker IG taxiert die deutschen Standardwerte zur Stunde 0,1 Prozent höher bei 16.418 Punkten.

Der DAX würde damit sein Hoch vom Freitag bei 16.399 Zählern übertreffen - das könnte die Aufwärtsdynamik am deutschen Aktienmarkt aufs Neue anfachen. Ohnehin ist aus technischer Perspektive der Weg Richtung Rekordhoch frei, seitdem der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche seine Abwärtskurslücke von Anfang August geschlossen hat.

Rückenwind für den DAX kommt dabei auch von den New Yorker Aktienmärkten, die am Freitag nochmals Gas gegeben haben. Auslöser war eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Anleger fühlten sich von Powell in ihrer Annahme bestätigt, dass die Fed die Zinsen im Dezember erneut nicht antasten wird. Sie blendeten zudem seine Warnung aus, dass es zu früh sei, den Sieg über die Teuerung auszurufen.

Der technologielastige Nasdaq rückte 0,6 Prozent auf 14.305 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,6 Prozent auf 4594 Punkte zu. Für den S&P war es der höchste Schlussstand in diesem Jahr. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,8 Prozent höher auf 36.245 Punkten. Damit erreichte er den höchsten Stand seit knapp zwei Jahren und ein Wochenplus von 2,4 Prozent. Zum Anfang 2022 erreichten Rekordstand von 36. 952 Punkten fehlen dem Börsenbarometer nun nur noch 1,9 Prozent beziehungsweise rund 700 Punkte.

Ein gänzlich anderes Bild bietet sich am Morgen an den asiatischen Aktienmärkten. Der japanische Leitindex Nikkei ist am Montag wegen der Aufwertung des Yen auf den tiefsten Stand seit fast drei Wochen gefallen. "Es scheint, als würden die Aktien von den Bewegungen an den Devisenmärkten mitgerissen", sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities. Zum Handelsschluss notierte der 225 Werte umfassende Börsenindex 0,6 Prozent tiefer bei 33.231 Punkten.

In China war die Stimmung nach der Verschiebung des Liquidationsverfahrens von China Evergrande getrübt. Auf Antrag des am höchsten verschuldeten Immobilienentwicklers der Welt vertagte der Richter das Verfahren auf den 29. Januar. Die Börse in Shanghai notiert aktuell 0,1 Prozent im Minus.

Der Goldpreis hat im frühbörslichen asiatischen Handel einen neuen Rekordwert erreicht. Bis auf 2147 Dollar ging es aufwärts. Dahinter steckt die Hoffnung der Anleger auf US-Zinssenkungen im kommenden Jahr. Das lässt Gold, das selbst keine Zinsen abwirft, attraktiver werden. Auch die Schwächung des Dollars kommt Gold zugute, wird es dadurch doch für internationale Käufer aus dem Nicht-Dollar-Raum günstiger. Am Morgen notiert der Euro bei 1,0871 Dollar.

Beflügelt von der Aussicht, dass die US-Regulierungsbehörden bald börsengehandelte Bitcoin-Fonds zulassen könnten, durchbricht der Bitcoin die 40.000-Dollar-Marke. Die Cyber-Devise steigt um mehr als 1,5 Prozent auf 40.085 Dollar, ein Plus von 611 Dollar gegenüber dem vorherigen Schlusskurs. Damit hat die größte und bekannteste Kryptowährung der Welt seit ihrem Jahrestief von 26.533 Dollar am 11. Oktober um 51,1 Prozent zugelegt, ist aber noch weit von ihrem Rekordhoch von 69.000 Dollar entfernt, das im November 2021 erreicht wurde.

Unter den Einzelwerten im DAX könnte die VW-Aktie heute einen Blick wert sein. Nach dem Elektro-Bulli ID Buzz will Volkswagen ab 2028 seine gesamte Transporter-Flotte auf Elektro umstellen. Den Auftakt werde 2028 der große Transporter Crafter machen, kündigte VW-Nutzfahrzeuge-Chef Carsten Intra im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an. Die anderen Modelle kämen dann nach und nach.

DHL droht an einem wichtigen Logistik-Drehkreuz in den USA ein Streik der Transportarbeiter. Wie die US-Gewerkschaft International Brotherhood of Teamsters am Sonntag mitteilte, gaben gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter am Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) mehrheitlich grünes Licht für die Möglichkeit einer Arbeitsniederlegung.

Der Mobilfunkanbieter Telefónica Deutschland (O2) will Hologramm-Telefonate, bei denen der Gesprächspartner als dreidimensionales Abbild zu sehen ist, im Jahr 2026 auf den Markt bringen. "In zwei bis drei Jahren dürfte die Marktreife des Produkts erreicht sein", sagte der Technikchef der Firma, Malik Rao, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir wollen mit Firmenkunden anfangen und es im zweiten Schritt auch für den Massenmarkt anbieten."

Das Immobilienunternehmen TAG Immobilien wird zum 18. Dezember in den Aktienindex Stoxx Europe 600 aufgenommen. Weitere deutsche Unternehmen sind von den Aufnahmen nicht betroffen. TAG Immobilien verfügt über rund 85.000 Wohneinheiten und ist an der Frankfurter Börse bereits im Nebenwerteindex MDAX notiert.